Reacties op ‘formatietheater’: ‘CDA moet zich ook maar eens achter oren krabben’

Formatietheater vol onverdraagzaamheid

‘Moedig voorwaarts’ (AD 2-9). Ik doe niet aan partijpolitiek, maar kijk met verbazing naar het formatietheater. Er heerst onverdraagzaamheid, angst, haantjesgedrag. Iedereen houdt vast aan zijn eigen standpunten, er is geen beweging en het ligt altijd aan de ander. Er is al veel tijd verloren gegaan. Wordt het niet eens tijd dat de betreffende partijen zich volwassen gedragen? Niet één uitgezonderd. Het hele leven bestaat uit geven en nemen. En we zijn toch een democratisch land? Dat vraagt ook om bestuurders die bereid zijn water bij de wijn te doen.



Jannie Schellingerhout, Capelle aan den IJssel.

CDA moet goed naar ledenverlies en koers kijken

Als het CDA zijn sociaal maatschappelijke roots had behouden was een kabinetsformatie mogelijk niet zo’n punt geweest. Opgeschoven naar rechts (dat Pieter Omtzigt plaats moest maken voor Wopke Hoekstra wordt steeds duidelijker) maakt dat de VVD onterecht leunt op zijn trouwe bondgenoot. Dat frustreert de formatie. Het groeiende verlies aan kiezers geeft ook aan dat deze ontwikkeling voor het CDA niet goed is. Binnen de partij moeten ze nog maar eens terugkijken naar de jaren dat het CDA floreerde en welke koers toen werd gevaren. De sociale sfeer is verpest en het zal dan ook uiterst moeilijk worden om straks in een mogelijk minderheidskabinet steun van andere partijen te vinden. Wat ik tot nu toe van me af heb willen houden, komt toch meer in zicht: nieuwe verkiezingen die werkelijk recht doen aan de stem van de kiezer.



Koos Müller, Rhoon.

Miljoenentekort bij politie omdat agent van alles wordt voorgekauwd

‘Dieprode cijfers politie, taken staan onder druk (AD 2-9). Onbegrijpelijk(of volstrekt logisch) dat je met honderden mensen boven de formatiesterkte het niet voor elkaar krijgt een min of meer sluitende begroting te krijgen. Mogelijk zijn al deze mensen alleen maar bezig met voorschriften, aanwijzingen, handelingskaders en beleidsprotocollen te schrijven voor mij, zodat ik op straat niet zelf meer hoef na te denken.



Marcel de Keijzer, politieagent in het Gooi.

Bezuinigen op politie-apparaat kan nu niet

Ons land wordt een paradijs voor criminelen. En dan hebben we het niet alleen over ‘onze eigen criminelen’, maar ook over de Italiaanse maffia en de Mexicaanse en Colombiaanse drugskartels. Je zou dus zeggen dat we het uitgeholde politieapparaat zo snel mogelijk weer op peil moeten brengen. Niets is echter minder waar. Er moet nog meer worden bezuinigd en ook op de aanstaande pensioneringsgolf bij de politie wordt niet of nauwelijks geanticipeerd. Geen wonder dat de politie stelt dat er in de nabije toekomst niet altijd meer gereageerd gaat worden op bijstandsverzoeken. Welke politieke partij gaat hier nou eens serieus aandacht aan besteden? Op veiligheid van de bevolking staat geen prijs.



Jaap Verweij, Waarder.

Met vertrek breekt Van Nieuwenhuizen met de regels van het politieke fatsoen

‘Weer kiest minister van Rutte voor nieuwe baan’ (AD 1-9). Cora van Nieuwenhuizen heeft na een ministerschap waarin zij alleen de VVD-agenda doordrukte, fatsoensregels gebroken. Het is goed gebruik om niet binnen enige tijd een functie in bedrijfsleven te aanvaarden die verwant is met de ministerspost. Na de aangeschoten demissionaire minister-president is er nu weer een aangeschoten ex-minister. Van de in het vooruitzicht gestelde nieuwe politiek komt niets terecht. Voor de reparatie hiervan zullen we echt moeten wachten op de terugkeer van het geweten van het parlement, Pieter Omtzigt.



Jan Leeuwenstein, Pijnacker.

