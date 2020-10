Reacties op gebruik mondkapjes: ‘De halsstarrige houding van Van Dissel heeft een polariserende uitwerking’

LezersbrievenLezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 16 oktober in de krant verschenen over onder meer het gebruik van mondkapjes en het coronadebat.

Coronadebat | De verantwoordelijkheid dragen lukt niet iedereen

‘Rutte gaat door het stof’ (AD 15-10). Achteraf is het gemakkelijk zeggen dat de premier strenger had moeten zijn. Maar het is toch logisch dat hij ervan uitgaat dat mensen hun eigen verantwoording nemen? Helaas geldt dat niet voor veel personen en bestaat de bevolking voor een deel uit volwassen kleuters.



Toon Paardekoper, Leiderdorp.

Coronadebat 2. | Een beetje steun van de oppositie kan toch wel?

Hebben de oppositiepartijen nog niet in de gaten dat ze een slecht voorbeeld zijn en daarmee verkeerde signalen afgeven? Geen eensgezindheid in het bestuur betekent geen eensgezindheid in het land. Zo werkt het in de opvoeding, op school, op het werk en ga zo maar door. Wederom wordt onnodig extra onrust gezaaid. Vanuit de oppositiepartijen zie ik persoonlijk niemand capabel om de rollen van Mark Rutte en Hugo de Jonge beter in te vullen. Wijzen is zó gemakkelijk. Oppositie voeren is goed en waardevol, maar alleen als dit gebeurt op een volwassen manier met de neuzen zoveel mogelijk dezelfde kant op. Goed voorbeeld doet volgen!



Chantalle Dörenberg, Posterholt.

Personeelstekort GGD | Geen hbo-diploma, dan niet aangenomen

Ik heb deze week gesolliciteerd op een vacature medewerker bron- en contactonderzoek bij de GGD. Ik werd daarop gebeld met een aantal vragen. Eén daarvan: of ik een hbo-diploma heb. Nee, wél een vwo-diploma, tweejarige hbo-opleiding gevolgd en andere diploma’s verworven in de loop van mijn carrière. Kortom, een schat aan ervaring. Het maakte trouwens niet uit wát voor diploma, als het maar hbo was. Lang verhaal kort: ik ben niet geschikt. Nu begrijp ik dus wel waarom dit bron-en contactonderzoek in het honderd loopt.



An de Kort, Rhoon.

Mondkapjes | Mishandelde chauffeurs is het zeer treurige gevolg

‘Mondkapjesplicht niet te handhaven’ (AD 15-10). De Nederlander houdt niet van opgelegde regels. Zelfs als er dringend wordt geadviseerd om een mondkapje te dragen, doen ze het niet. Als ik in een winkel kom, heeft 60 procent geen kapje op. Alleen als het verplicht is en er een hoge boete op staat, gaat het percentage omhoog. Maar dan nog zijn er weigeraars, zie discussies in het openbaar vervoer en de mishandelingen van de chauffeurs.



H. Swanen, Nieuwveen.

Mondkapjes 2. | Die houding ondermijnt vertrouwen in het RIVM

‘Eindeloze discussie eindigt met het mondkapje van Jaap van Dissel’ (AD 15-10). Er is wereldwijde wetenschappelijke consensus (onder meer de WHO) over het nut van mondkapjes. Zelfs de Tweede Kamer is om. Maar Jaap van Dissel blijft het nut ervan ontkennen. Reden hiervoor is zijn fatale advies richting de verzorgingshuizen tijdens de eerste golf, waarin hij het gebruik van mondkapjes door de gezondheidsmedewerkers afraadde. Die halsstarrige houding heeft inmiddels een enorm polariserende uitwerking en ondermijnt het vertrouwen in de politiek en het RIVM.



Michaël Zwaaf, Apeldoorn.

Migranten en corona | Vaststellen van probleem is nog geen discriminatie

Studenten identificeren als belangrijke veroorzakers van de sterke groei in besmettingen wordt binnen en buiten die groep als feit geaccepteerd én heeft geleid tot acties in studentensteden. In dat verband gaat het niet aan om identificeren van bijvoorbeeld migranten als besmettingsveroorzakers, af te doen als discriminerend. Beter is het om het besmettingsprobleem goed te analyseren, zodat ook dáár kan worden gewerkt aan de oplossing.



Willem van Noort, Reeuwijk.

Corona in Europa | Een jaartje geen vakantie getuigt ook van discipline

‘Portugezen houden zich voorbeeldig aan de regels’ (Brieven 14-10). Briefschrijver Jan Bos brengt na zijn vakantie hulde aan de Portugezen die zo gedisciplineerd het coronabeleid volgen. Dit in tegenstelling tot zijn landgenoten. Inderdaad meneer Bos, eens een jaartje niet in het vliegtuig stappen en vakantie vieren in eigen land zou van aanzienlijk meer zelfdiscipline getuigen. Gelukkig zijn er genoeg Nederlanders die dit wel ter harte hebben genomen.



Caroline Verzijden, Rotterdam.

Coronaregels | Schaam je, liefst ver weg

Deze lezersbrief hoeft helemaal niet lang te zijn, want er zijn niet genoeg woorden om het gedrag te omschrijven bij het zien van de beelden uit Den Haag met vrolijke, ja wat zijn het eigenlijk? Gasten in een partytent. Ga je schamen, op een ver en onbewoond eiland.



W. Vizee, Tiel.

Brief van de dag | Seniorpiloten van de KLM, red de maatschappij en maak nu plaats

Geachte pensioengerechtigde piloten, vóór de coronacrisis zagen velen van jullie, pensioengerechtigde vliegers, het al niet zitten om van uw welverdiende rust te gaan genieten. Dat vind ik spijtig. Respectvol hoop ik u alsnog te bereiken. Er staat namelijk al een geruime tijd een nieuwe generatie klaar om uw werk over te nemen. Dit was voor de crisis al het geval. U mag en kan met pensioen, maar doet dit niet. Ik kan dit enigszins begrijpen, vliegen is leuk en dankzij uw senioriteit vergaart u ook nog eens een goed salaris. Maar het is 5 voor 12 en zo’n salaris is mijns inziens niet meer te verantwoorden. Als de huidige eerste officieren kunnen doorstromen naar uw positie van gezagvoerder, met behoud van hun salaris, dan scheelt dat enorm in verhouding met de vergoeding die u ontvangt. Schatting: huidige gezagvoerder: 8000 euro per maand, een copiloot die doorstroomt: 4000 euro per maand. Daarnaast komen er posities vrij voor nieuwe copiloten. De nieuwe, gemotiveerde generatie is ook nog niet gewend aan de enorme vergoedingen van een verkeersvlieger. U kunt deze overgang bewerkstelligen. Door uw collega een kans te geven kan Nederlands geliefde maatschappij deze crisis wellicht overleven. Er staan honderden piloten klaar, veelal met alle geldige papieren voor de door u gevlogen toestellen. Daarom vraag ik u vriendelijk na te denken waar de prioriteit ligt. Niet alleen die van u, maar ook van de KLM en ons land. Het zou u sieren als u van uw welverdiende rust ging genieten en de volgende generatie piloten een kans geeft om de KLM in stand te houden.



Eric Bruining, Rotterdam.

