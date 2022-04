Reacties op gebruik privémail De Jonge: ‘Hoelang kan hij nog fouten maken en doorgaan als minister?’

‘Nu laten we een land plat bombarderen en een bevolking uitroeien’ en ‘het lijkt wel of Hugo de Jonge zich verheven voelt boven de wet’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van woensdag 6 april verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Oorlogsmisdaden | Had Poetin consequenties in het vooruitzicht gesteld

‘De donkerrood gekleurde aarde in Boetsja zegt alles’ (AD 5-4). We hebben één grote fout gemaakt. We hadden direct tegen Poetin moeten zeggen: inval in Oekraïne is oorlog met Europa en de VS. Nu laten we een land plat bombarderen en een bevolking uitroeien. En roepen ach en wee.



Faas Groot, Den Hoorn

Oorlogsmisdaden II | Ferme taal zou in daden moeten worden omgezet

‘Arrestatiebevel Strafhof enige kans Poetin op te pakken’ (AD 5-4). De hartverscheurende beelden in Boetsja staan op vrijwel ieders netvlies. De trouwe, aangelijnde hond in de goot naast zijn doodgeschoten baasje staan op vrijwel ieders netvlies gegrift. Die schooier aan het hoofd van een langgerekte tafel in het Kremlin weet zich gesteund door jaknikkende vazallen, maar ieder weldenkend mens weet dat hij z’n uiteindelijke vonnis niet kan ontlopen. De ferme taal die met regelmaat door regeringsleiders wordt gebezigd richting Poetin moet nu eindelijk worden omgezet in daden.



Ad Kroon, Hantum

Verkiezing Orbán | Hij denkt totaal niet aan Russisch geweld van 1956

‘ EU weigert Orbán te feliciteren’ (AD 5-4). Hij wint de verkiezingen en begint gelijk met stevige taal naar de EU. Deze vriend van Poetin was in 1956 nog niet geboren en weet zich niets te herinneren van de ellende die de Russen toen in Boedapest aanrichtten. Hij weet ook blijkbaar niet hoe Europa toen de gevluchte Hongaren opvingen. Binnen drie weken sloegen de Russische troepen met bruut geweld een volkopstand tegen het stalinistische bewind neer. Toen hebben de Russen geoefend met deze tactiek. Zij weten dus hoe het moet, kijk naar Syrië, Georgië, Tsjetsjenië en nu Oekraïne. Om de ellende die de Russen daar aanrichten te stoppen, moeten we blijven helpen. De EU en de Navo moeten standvastig en sterk blijven. Ik ben hopelijk niet de enige die een goed geheugen heeft.



Jos Huibers, Utrecht

Column Debby Gerritsen | Gladde praatjes en hij stapelt fout op fout

‘Hoelang kijkt minister De Jonge nog met plezier naar zijn spiegelbeeld?’ (Column 5-4). Hoelang kan Hugo de Jonge nog fouten maken en doorgaan als minister? Het lijkt wel of hij zich verheven voelt boven de wet. Deze minister stapelt fout op fout en komt steeds weg met zijn gladde praatjes. Zijn dikke-ik (zoals premier Rutte dat ooit noemde) staat hem behoorlijk in de weg. Meneer De Jonge, ga alstublieft iets anders doen.



Arie van Reeuwijk

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Column Debby Gerritsen II | Weer door het stof? Hou op met grote woorden

Hoelang kijkt minister De Jonge nog met plezier naar zijn spiegelbeeld, vraagt Debby Gerritsen zich af. En weer krijgt het hele Sywert-verhaal een oppepper. En weer moet Hugo de Jonge door het stof. Laten we eens ophouden met grote woorden in de krant. De wereld staat in brand en Hugo de Jonge moet naar zijn spiegelbeeld kijken? Er zullen spiegels te weinig zijn voor iedereen die foute beslissingen heeft genomen. En nu graag overgaan tot de zorgelijke orde van de dag! Daarvoor zullen achteraf ook weer veel spiegels nodig zijn.



Truus Groothuis, Culemborg

Natuurdocumentaire | Ga kijken in de Waarden en je ziet eigenlijk niets

‘Een sloot doet niet onder voor een koraalrif’ (AD 4-4). Ecoloog en visonderzoeker Arthur de Bruin moet maar eens kijken naar de waterkwaliteit in de Krimpenerwaard en Alblasserwaard. Hij zal dan geen andere conclusie kunnen trekken dan dat het water troebel en vreemd van kleur is, nauwelijks waterplanten zichtbaar. Een film hiervan geeft geen positief beeld, maar is helaas de realiteit.



A. van de Werken, Krimpen aan de Lek

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.