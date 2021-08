Reacties op geen festivals, wel voetbal: ‘De sport komt overal mee weg’

Waarom mogen festivals maar 750 bezoekers als stadions vol zitten?’, schrijft Marianne van den Berg naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven van lezers die in de krant van vrijdag 6 augustus verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

Vaccinatieplicht | Gelukkig is de balans in het imago van dansleraar terug

‘Antivaxers bestoken eigenaar van dansschool om vaccinatieplicht’ (AD 5-8). Toch gek dat als je in de kop leest ‘eigenaar van dansschool’, je aan Willem Engel van Viruswaarheid denkt. De man die ook zei dat de overstroming in Limburg een hoax was omdat Limburg het hoogste punt van Nederland is. Gelukkig zijn er ook standvastige dansschooleigenaren die het beste met hun leerlingen voor hebben. De balans in het imago van dansleraren is weer terug.



C. Lamens, Swifterbant.

Verbod festivals | Voetbal krijgt wel heel vaak het voordeel van de twijfel

‘We moeten 1 september open’ (AD 5-8). Heb met verbazing naar een voetbalwedstrijd zitten kijken waar er in het stadion echt meer supporters zaten dan 750. Alle festivals worden afgeblazen en mocht er wel een festival doorgaan, dan alleen met een maximum van 750 bezoekers. Hoezo wordt er met twee maten gemeten? Voetbal is zoals altijd boven alles verheven. Dit is niet meer uit te leggen aan de cultuurbranche.



Marianne van den Berg, Schiedam.

Brons voor Femke Bol | We hebben een potentiële wereldtopper in huis

‘Na brons gloort een intense tweestrijd’ (Sportwereld 5-8). Wat een absolute kanjer is ‘onze’ Femke Bol toch. Heerlijk om haar zo te zien genieten van die bronzen medaille. Wat een schitterende ervaring voor deze pas 21-jarige topatlete uit Amersfoort. Nederland heeft een potentiële wereldtopper in huis. Als blijk van waardering stel ik voor om de Ferdinand Bolstraat tijdelijk om te dopen tot de Femke Bolstraat. De Bollebrug in Amersfoort wordt tijdelijk de Bolbrug en bol.com voor even Bol.com. De slogan ‘Ik wil Bolletje’ gaat effe als ‘Ik wil Bol’ de boeken in. Schiet weer vol als ik denk aan deze topprestatie van Femke Bol!



Joop de Keijzer, Amersfoort.

Syrisch meisje | Ik heb er lessen aan gewijd

‘Kijk uit met vergelijkingen uit de Tweede Wereldoorlog’ (Brieven 5-8). Beste Henk Hoorn, jammer dat u mijn brief verkeerd hebt geïnterpreteerd. De essentie van het verhaal was niet de verschrikkingen van oorlogen te vergelijken. Dat kan nooit. U weet ook niet, ondanks de berichtgevingen, wat voor afschuwelijks zich in Syrië afspeelt. U verwijt mij een gebrek aan historisch besef. Ik heb veel concentratiekampen bezocht en er in mijn werkzaam leven veel lessen aan gewijd, dus enige kennis is wel aanwezig. Maar daar ging deze brief niet over. Hier gaat het om twee kinderen, uit welke oorlog dan ook, die met lege ogen de wereld inkijken. En dat blijf ik tragisch vinden, omdat kinderen niet vragen om het geweld dat volwassenen elkaar aandoen.



Truus Groothuis, Culemborg.

Bondscoach | Denk aan lange termijn en haal Ronald Koeman terug

‘Van Gaal heeft geen tijd te verliezen’ (Sportwereld 5-8). Hoewel hij een goede coach was, vraag ik mij af of dit de juiste keuze is. Kan hij met spelers van nu overweg? Daarnaast vind ik het triest dat de KNVB aan kortetermijndenken doet. En dan neemt hij weer zijn vaste vrienden mee. Danny Blind was toch ook geen succes? In Qatar hebben we niets te zoeken. Trek de portemonnee en haal Ronald Koeman voor de lange termijn terug.



Rob Breevoort, Zoetermeer.

Bondscoach 2.| Hij heeft de uitstraling en de ervaring om de klus te doen

Na het debacle met Frank de Boer krijgen we nu een supercoach voor Oranje. Louis van Gaal is de juiste man om de falende groep spelers weer tot een hecht team te smeden. Louis heeft de ervaring, uitstraling en de kracht om voetballers te motiveren. Natuurlijk, het zijn allemaal goede voetballers die Oranje-jongens, maar een echte vechtersmentaliteit ontbrak tijdens de laatste wedstrijden. Hard werken voor de kost ontbrak bij deze ploeg verwende voetballers. Louis van Gaal gaat daar ongetwijfeld aan werken.



Ben Geerts, Eindhoven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.