Reacties op geweld tegen politie: ‘Oppakken en een week laten afkoelen’

Reacties op verzwegen inkomsten Kamerleden: ‘Als dat zo is, moet de bezem door deze stal’

‘Dat kan toch niet waar zijn, is het een verschrijving? Meer dan een kwart van de Kamerleden als fiscaal fraudeur?’ en ‘Nunspeet had in het verleden de legerplaats Nunspeet. Afgebroken en gesloopt, waarom daar niet opnieuw een kazerne gebouwd?': dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van zaterdag 18 februari verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.