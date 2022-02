Reacties op grensoverschrijdend gedrag: ‘Er komt veel terug van wat ik hoopte vergeten te zijn’

‘Waarom toch altijd die vernietigingsdrang tegen mensen?’ en ‘Een knap uiterlijk kan zich ook tegen je keren’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 11 februari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Grensoverschrijdend | Er komt veel terug van wat ik hoopte vergeten te zijn

‘Schokgolf in bedrijfsleven’ (AD 10-2). Opnieuw in de ochtend met mijn neus op het grensoverschrijdend gedrag gedrukt. Wanneer we de tijd 60 jaar terugdraaien was het niet anders. De jaarlijkse keuringen van (leerling)verpleegsters of keuring bij sollicitatie was een terugkerende ellende voor de leerling, door keuringsarts of de geneesheer-directeur zelf. De hiërarchie was destijds zo dat artsen, en zeker de directeur, op een voetstuk stonden en geen kritiek duldden. Tot een dappere nieuwe leerling aan de bel trok bij leidinggevenden en de directie en de directeur werden geschorst. Ik ben nu 88 jaar. Er komt veel terug van wat ik hoopte vergeten te zijn.



Riet Bessels, Amersfoort.

Sollicitatie | Een knap uiterlijk kan zich ook tegen je keren

‘Wie niet knap is, moet enthousiast zijn’ (column 10-2). Neuropsycholoog Chantal van der Leest heeft bij sollicitatieprocedures het vermoeden dat een kandidaat met een mooi uiterlijk meer kans heeft om aangenomen te worden. Dit zou aansluiten bij de psychologische wetenschap dat een mooi uiterlijk je - vooral als vrouw - flink verder kan helpen. Dat een mooi uiterlijk soms ook tegen je kan werken, weet ik uit de praktijk. Als stagiair mocht ik jaren geleden aanwezig zijn bij sollicitatiegesprekken die een chef voerde met zes kandidaten. Een van hen voldeed ruim aan alle eisen, maar werd toch afgewezen. Ze was te aantrekkelijk en de chef vermoedde dat dit ten koste zou gaan van de productiviteit. Net als de vijf overige afgewezen kandidaten kreeg zij later een brief van afwijzing met de standaardzin ‘dat tot onze spijt de keus niet op u is gevallen en dat wij u sterkte wensen bij het vinden van een nieuwe baan’.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Slavernij | Hoe ver gaan we terug?

‘Wel schrik, geen excuses van DNB’ (AD 10-2). Op tv zag ik in Het verhaal van Nederland dat de Romeinen tienduizenden Bataven gevangen namen en vervolgens verkochten als slaven. Nu is er in Nederland een discussie gaande of wij over wandaden als slavernij onze excuses moeten aanbieden en zo ja aan wie. Nu komt De Nederlandse Bank met een intern onderzoek waarbij ze concluderen dat in dit geval geen excuus nodig is. Ik blijf echter met de vraag zitten tot hoever we in de tijd terug moeten gaan voor excuses. En wie moet aan wie excuses aanbieden?



Koos Lavooi, Dordrecht.

Slavernij II | De feiten aan boord zijn nauwelijks voorstelbaar

De holocaust mag niet in het vergeetboekje komen. Nooit. Maar wat Marcus Rediker vertelt over de slavenschepen in zijn boek Het Slavenschip zijn feiten die je voorstellingsvermogen te boven gaan. Het slavenverleden heeft zich als een olievlek verspreid. Als er een hemel is, dan moet er ook een waterval van tranen zijn. Waarom toch altijd die vernietigingsdrang tegen mensen? Van een gemengde bos kleurige bloemen op tafel kunnen we genieten, waarom dan zo moeilijk doen tegen de mens met een kleurtje? Aan het verleden en het heden zitten veel rouwranden.



Tine Dorothy Kooiman, Texel.

Marc Overmars | Voer voor psychologen

‘Altijd een koffiebekertje, nooit een moreel kompas’ (AD 9-2). Als Marc Overmars in de kleedkamer vaak in de maling werd genomen wat betreft zijn zuinigheid en stilzwijgen, dan kan het dat hij dat helemaal niet zo goed kon hebben als verondersteld wordt. Het zal geen pesten geweest zijn, maar de draak steken met iemands karakter kan pijn doen. Misschien was hij niet in staat alert te reageren, wat het alleen maar erger maakte. Overmars wordt hier beschreven als een sociaal onhandig figuur en dat in de vlotte voetbalwereld. Ja, dat kan tot ongelukken leiden. Enfin, voer voor psychologen.



Pim van Heteren, Wageningen.

Satellieten Elon Musk | Gevaar voor het klimaat

‘Geostorm vernielt satellieten SpaceX’ (AD 10-2). Elon Musk is in één klap veertig satellieten kwijt. Als deze heren met hun uitvindingen eerst de aarde hebben vervuild, is het nu de ruimte waarin van alles gelanceerd wordt, vergaat en blijft hangen. Geen gevaar, vindt Elon Musk, die veertig satellieten die verloren gingen. Is daar extern onderzoek naar gedaan? Dit soort mannen is een gevaar voor de wereld en het klimaat.



Marga Thomassen, Voorhout.

Dave de K. | Nee, uitlevering wil hij niet

‘Verdachte in zaak rond dood Dean wil niet naar België’ (AD 9-2). Als de situatie niet zo wrang was, zou je kunnen lachen: Dave De K., verdacht van betrokkenheid bij de dood van de 4-jarige Dean, wil niet uitgeleverd worden aan België, want de omstandigheden in de gevangenis in Dendermonde zouden ondermaats zijn. Uiteraard wordt het verzoek vol ondersteund door zijn advocaat Michael Yap. Triester kan het niet worden.



Paul Daniels, Gorinchem.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.