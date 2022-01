Reacties op Groningers: ‘Lag Groningen maar binnen de grachten, dan waren de problemen zo opgelost’

‘Hulde aan de Groningse organisatoren en demonstranten’ en ‘Versoepelingen? Nee hoor, meer kramp!’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 17 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Groningers | Rutte reist liever naar Berlijn dan Groningen

Mooie vent ‘onze’ premier Rutte. Even heen en weer naar Berlijn om de schouderklopjes van de Duitsers in ontvangst te nemen vanwege hun verzoek om 1,1 miljard kuub aardgas. Terwijl hij niet het lef heeft om naar het noorden te gaan en recht in het gezicht van Groningers te zeggen dat-ie liever de Duitsers een plezier doet dan zijn eigen mensen wat meer veiligheid gunt.



Luuk Diks, ‘t Goy.

Groningers II | Je afkeur laten blijken kan ook op een nette manier

Als geboren Groninger, nu wonende in Noord-Holland, volgde ik zaterdagavond via RTV Noord de protestmars van Groningers tegen alles wat er mis gaat in deze provincie. Opvallend was de wijze waarop ruim 10.000 mensen protesteerden. Ze uitten al hun teleurstellingen op een fatsoenlijke wijze richting politiek Den Haag, dat Groningen beschouwd als een wingewest. De vele demonstranten die de laatste tijd in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag liepen, kunnen er een voorbeeld aan nemen. De uitgezette route werd gevolgd, er werd niet gescholden, geen geweld gebruikt, niets vernield. Van mij hadden veel meer nieuwszenders er aandacht aan mogen besteden. Hulde aan de Groningse organisatoren en demonstranten.



Jan Miedema, Grootebroek.

Groningers III | Er is meer Nederland dan alleen de Randstad

Lag Groningen maar binnen de Amsterdamse grachten, dan waren de problemen van Groningers binnen een halfjaar opgelost. Dat hebben we gezien met de bouw van de Noord-Zuidlijn: de huizen verzakten en alle schadeclaims waren binnen een halfjaar opgelost. Toen we de PTT naar het noorden wilden hebben, was het personeel niet van plan om te verhuizen en ging de overheid door de knieën. Jammer, maar er is meer Nederland dan alleen de Randstad.



Loes Feitsema, Nieuwegein.

Versoepelingen | Deze cultuurleegte houd ik niet veel langer vol

‘Niet alles kan tegelijk’ (AD 15-1). Versoepelingen? Nee hoor, meer kramp! Woedend, verdrietig en lamgeslagen: nog steeds kan ik niet naar theater, concert, museum of film. En miljoenen cultuurliefhebbers overkomt dit. Deze mentale leegte houd ik niet meer vol. Denkt ‘Den Haag’ dat winkelen het gemis aan cultuur compenseert?



Mirjam Sweijd, Deventer.

Versoepelingen II | Mensen met alzheimer gaan nu harder achteruit

‘Nu blijkt dat jongeren ook zwaar lijden’(AD 15-1). Wat columnist Özcan Akyol vergeet, is, dat jongeren nog een leven voor zich hebben. Er komen nog prima jaren aan. Het leven van ouderen - mijn man heeft alzheimer, zelf ben ik 82 - staat ook op z’n kop. Ons zangkoor ligt al maanden op z’n gat, theater of concerten zijn niet te bezoeken. Doordat mijn man de prikkels mist, gaat hij snel achteruit. Dit zijn niet zoals bij jongeren de eerste levensjaren maar de laatste. Als Eus vindt dat het tijd voor de ouderen is om er iets aan te doen, ben ik het oneens met hem.



T.A. Kats, Rotterdam.

KLM klem | Air France kan KLM na vertrek Elbers oppeuzelen

‘Vertrek van Pieter Elbers lijkt opmaat machtsstrijd‘ (AD 15-1). Al jaren is Air France, de helft van het bedrijf Air France-KLM, bezig met pesterijen en het overhevelen van geld en middelen van KLM. Elbers heeft zich daar altijd fel tegen verzet. Nu hij weggaat, staat niets Air France-baas Ben Smith nog in de weg om KLM om zeep te helpen. Het zal een stuk rustiger worden, op en rond Schiphol, en dat is het enige positieve. Pieter Elbers wordt Pieter Elders.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Vogeltelling | Het is een wonder dat er nog vogels rondvliegen

In ‘Vogels lokken met snacks en planten’ (AD 15-1) staat de heggemus als ‘winterkoning’ aangeduid. Misschien beide nog eens afbeelden met de juiste benaming voordat de vogeltelling begint? Laatst stond er ook een artikel over de teloorgang van de merel. Ik heb een vogelrijke tuin, maar de laatste jaren worden alle ‘open’ nesten voor 98 procent leeggehaald door gaaien, eksters, kauwen en zelfs door een koppel kraaien. En af en toe komt een sperwer de zaak opschudden. Mijn tuin is bezaaid met afgekloven houtduifvleugels en postduifkarkassen. Twee of drie buurtkatten, misschien wel de grootste rovers van al, vreten alles op wat nog jong is: Turkse tortels, houtduiven, heggemussen en merels. Het is een wonder dat er nog vogels rondvliegen in mijn hof. Eén gunstige uitzondering, de lijster presteert het om tussen al dit geweld jaarlijks drie of vier jongen groot te brengen. Zijn gefluit doet mij denken aan ‘Mei’ van Gorter (Talmde een poze wijl de jongen floot). Ik heb mijn tuin maar verrijkt met rambler-rozen, waarvan enkele met zeer veel doornen. Kan ik iedereen aanraden.



Rudi Plasschaert, Baarle-Nassau.