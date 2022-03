Reacties op Gronings gas: ‘Groots gebaar van Groningers die voor extra gaslevering zijn’

‘Compenseer getroffen Groningers, dan krijgt Europa wat zekerheid over gas en gaat er minder geld naar de nazikliek van Poetin’ en ‘Ik vrees dat de spanningen dan alleen maar verder oplopen met het risico dat het volkomen uit de hand gaat lopen’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van woensdag 9 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Gronings gas | Opbrengst dan meteen doorsluizen naar herstel

‘Groningers willen gaskraan openen om Poetin te dwarsbomen: grootste bereidheid in bevingsgebied’ (AD.nl 5-3). Een groots gebaar van de meerderheid van de Groningers die toch voor extra gaslevering zijn. Maar pak de schadevergoeding dan ook groots aan. Maak bijvoorbeeld de helft van de extra opbrengsten aan de provincie Groningen over met de verplichting daarmee nieuwe aardbevingsbestendige woningen te bouwen, sloop de beschadigde woningen en bedrijven en stop met die benepen aanpak. Drie vliegen in een klap. Getroffen Groningers worden eindelijk eens echt gecompenseerd, Europa krijgt wat zekerheid over gas en minder geld naar de nazikliek van Poetin.



André Pouw, Nieuwegein.

Gronings gas II | Daar kan ‘Den Haag’ een voorbeeld aan nemen

‘Een beetje solidariteit’ (Column 8-3). Het nieuws over de Groningers en de column van Özcan Akyol daarover heeft mij ontroerd. Zo kan het ook. Den Haag kan hier een voorbeeld aan nemen. Prachtig.



Gerrit Toren, Drunen.

Russische inval Oekraïne | Geen olie op het vuur bij deze gek, kies diplomatie

‘Koortsachtig overleg in Europa’ (AD 8-3). Ursula von der Leyen zegt dat Oekraïne kan toetreden tot de Europese Unie. Van minister Hoekstra mag Finland bij de Navo. Dit is wat Poetin wil voorkomen dus laten we deze gek niet verder tarten en via diplomatie een oplossing zoeken en niet op voorhand van die domme uitspraken doen. Want ik vrees dat de spanningen dan alleen maar verder oplopen met het risico dat het volkomen uit de hand gaat lopen.



Henk Boom, Scherpenzeel.

Russische inval Oekraïne II | Nu een no-fly-zone, met alle risico’s van dien

Een Amerikaanse generaal zag het goed. Dit is een 1939-moment en die Derde Wereldoorlog komt er omdat Poetin bij de onvermijdelijke volgende aanval op bijvoorbeeld Estland wéér zal dreigen met nucleair geweld. Maar dan hebben we géén keuze en moet de Navo ingrijpen. En als het er toch van komt, waarom dan eerst een volk laten uitmoorden en een land laten vernietigen? Dus een no-fly-zone nu, met alle risico’s van dien. Miscchien bluft Poetin wel.



H. van der Ent, Hoogvliet.

Russische inval Oekraïne III | Poetin moet voor eens en altijd een lesje krijgen

Ik kan mij niet voorstellen hoe het mogelijk is dat wij allemaal toekijken hoe een idioot opdracht geeft om arme, onschuldige mensen, onder wie kinderen, te vermoorden. Hoe hun huizen, ziekenhuizen, scholen en leefomgeving worden verwoest zonder dat ze worden geholpen. Ja wordt er gezegd, ze zijn geen lid van de Navo. Flauwekul, in nood help je mensen. Poetin moet voor eens en altijd een lesje geleerd krijgen. En wij westerlingen moeten dat doen. Hij voelt zich alleen maar sterker doordat wij niets (kunnen?) doen. In de Tweede Wereldoorlog zijn er ook veel mensen gedood, dát mocht nooit meer. En we laten het weer gebeuren en we kijken ernaar. Geen woorden voor.



Gretta Kok

Russische inval Oekraïne IV | Ingrijpen door de Navo maakt het echt gevaarlijk

In deze rubriek lees ik dat men het vreemd vindt dat de Navo niet ingrijpt. Simpel: Oekraïne is geen lid van de Navo. Sterker, de boel is onder meer geëscaleerd doordat westerse, roekeloze politici stoer riepen dat dat land lid moest worden. Precies dát heeft Poetin aangezet tot militair optreden en de eis dat dat nooit zal gebeuren. Dát valt natuurlijk nooit goed te praten en de Russische reactie is buiten alle proporties, maar waarom moest er van die stoere taal worden uitgeslagen? Als de Navo (lees: de VS) zich ermee gaat bemoeien, wordt het pas een echt een (nucleaire) explosieve situatie.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

Opvang Oekraïners | Huur huisjes in de vele vakantieparken in het land

‘Je merkt dat deze oorlog mensen raakt’ (AD 8-3). Er zijn in Nederland meer dan vierhonderd vakantieparken met huisjes die uitermate geschikt zijn om vluchtende families tijdelijk te huisvesten. Waarom huurt de overheid niet een aantal parken en brengt daar de Oekraïners onder? Dan kunnen ze als gezinnen daar leven totdat ze terug kunnen naar hun land en hun huizen weer zijn opgebouwd.



Wijnand Bitter, Zwartewaal.

Corona Hongkong | Nu niet weer die fout maken alsof het ver weg is

‘Weer strenge maatregelen’ (AD 1-3). Nu maar hopen dat de Europese leiders niet (weer) denken dat Hong Kong (China in 2020) ver weg is. Eén besmet iemand op een vlucht naar Europa en het virus laait ook hier weer op. Goed geplaatst artikel trouwens, direct onder een artikel over het verdwijnen van laatste restricties in Nederland.



K. van der Velden, Spanje.

