Reacties op Haags-dwarsliggen: ‘Onze problemen groeien en overstijgen alle partijpolitiek’

‘Misschien moeten we blij zijn als Oranje saai maar degelijk voetbalt’, en ‘de kiezer is zelf ook debet aan lange kabinetsformatie’: dit zijn de onderwerpen die lezers bezighouden naar aanleiding van het nieuws. Hieronder alle brieven die in de krant van zaterdag 4 september verschenen. Je kunt zelf ook een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Na zoveel maanden is het woord weer aan de kiezer

‘Wie op het Binnenhof heeft voldoende lef?’ (AD 3-9). Misschien is mijn reactie utopisch, maar persoonlijk vind ik dat je partijen als PVV, Forum en misschien ook JA21 niet kunt uitsluiten van een formatie. In mijn optiek is dat ondemocratisch. In mijn ogen moet een partij die wint aan de onderhandelingstafel aanschuiven. Ik vind het abnormaal dat een partij als het CDA, dat vier zetels heeft verloren, wel meedoet en een partij als FvD, dat veel zetels won, wordt uitgesloten. Verder vind ik het logisch dat na zoveel maanden van formeringspogingen er nieuwe verkiezingen komen.



R. Fokkens

Kiezer treft ook blaam door op te kleine partijen te stemmen

Veel lezers ergeren zich aan het langdurige formatieproces en natuurlijk krijgen de politici er weer de schuld van. Maar de belangrijkste oorzaak van het gedoe zijn de kiezers die gestemd hebben op kleine partijen. Er zijn in de Tweede Kamer nu tien partijen met vijf zetels of minder, met bij elkaar dertig zetels. Die staan langs de zijlijn te roepen dat het anders moet. Als deze zetels bij de grotere partijen waren terechtgekomen, was het gemakkelijker geweest om een coalitie te vormen met een meerderheid in de kamer. Dus zo snel mogelijk een kiesdrempel invoeren.



Ton van Kampen, Houten.

Waarom is deelname van het CDA dan zo vanzelfsprekend?

Volgens briefschrijver Ineke van den Berg is het on-Nederlands dat een verliezende partij in een kabinet plaatsneemt. Daarbij gaf zij aan dat ze dit duidelijk zat is. Ik heb het idee dat zij de verkiezingsuitslag niet goed, of op zijn minst selectief heeft geïnterpreteerd. Hoe verklaart zij anders dat ze haar pijlen wel richt op GroenLinks en de PvdA, maar niet op het CDA? Het CDA heeft vier zetels verloren. Wat is dat toch met vooral rechtse types en journalisten dat men het CDA blijkbaar als vanzelfsprekende deelnemer ziet in een nieuw kabinet? De partij heeft verloren, had een dubieuze lijsttrekkersverkiezing, heeft op een slinkse wijze Pieter Omtzigt kaltgestellt en is allesbehalve stabiel. Wat mij betreft heeft deze partij dus niets te zoeken in een nieuw kabinet. Duidelijk zat.



Guido de Graaf, Amersfoort.

Het is ons bestel dat tekortschiet

Het ontbreekt partijen niet aan moed om een nieuwe regering te vormen maar aan inzicht. Het inzicht dat de grote problemen van onze tijd het partijpolitieke verre overstijgen. Dit impliceert dat voor een adequate aanpak van die problemen allereerst het besef moet rijpen dat daarvoor ons bestel fundamenteel tekortschiet. Zolang onze Haagse vroede vaderen hieraan voorbijgaan, blijven de problemen gestaag groeien, met alle moedeloos makende consequenties van dien. Paradoxaal genoeg zijn deze geen partij of politicus aan te rekenen, omdat ze zitten ingebakken in het gangbare partijpolitieke en financieel-economische gedachtegoed, dat niet ter discussie staat.



Wouter ter Heide, Zwolle.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Misschien moeten we blij zijn met saai voetbal van Oranje

‘Nog een lange weg’ (AD 2-9). Heeft u dat nou ook? Met dat Nederlands elftal. Dat je er elke keer weer voor gaat zitten en verwacht dat het swingt. We hebben een aantal spelers met brille. Die kunnen elke verdediging stuk spelen. Maar het wordt steeds weer: tikkie-breed-tikkie-terug. Degelijk is het wel zou je dan zeggen. Toch vallen er voortdurend enorme gaten in de verdediging. Geen enkele keeper is in staat dat lek steeds te dichten. Er is iets structureel mis met ons elftal. Louis van Gaal is bij uitstek de man die de oplossing kan vinden. Hij zegt dat we eigenlijk niet zo goed zijn. Het team is de oplossing. Ik vrees dat de boel dichtgetimmerd gaat worden en dat we blij moeten zijn met saai spel en een mooie kwartfinaleplaats op het WK van 2022. Of staat er toch ineens een speler op als Haaland of Mbappe? Dan worden we nog wereldkampioen. Zou ook wel een keer tijd worden.



Jeroen van Baaren, Haarlem.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.