Reacties op Haagse politici: ‘Hoe integer zijn ze?’

Hoe sympathiek ook, Omtzigt is een zetelrover

‘Ik heb lang tegen mijn besluit aangehikt’, (AD 8-9). Met gemengde gevoelens heb ik het interview met Pieter Omtzigt gelezen. Hij is als volksvertegenwoordiger voor het CDA gekozen en zou zich zo ook moeten opstellen in de Kamer. Maar nee, hij heeft zijn lidmaatschap opgezegd en gaat met zijn zetel verder. Het zou hem gesierd hebben als hij hiermee gewacht had tot de nieuwe verkiezingen. Met alle respect voor het door hem gedane werk schaar ik hem nu toch onder de groep ‘zetelrovers’.



Paul Daniels, Gorinchem.

Hogere kiesdrempel laat BBB toontje lager zingen

Als ik naar een willekeurige talkshow kijk, is de kans groot dat Caroline van der Plas er is aangeschoven. Zij is het boegbeeld van de BoerBurgerBeweging, een splinter in de Tweede Kamer die politiek niets in de melk heeft te brokkelen. Met haar uitgesproken meningen en haar flamboyante uitstraling treedt zij veel op de voorgrond en heeft ze een hoge amusementswaarde. Zo krijgt deze splinterpartij onevenredig veel media-aandacht en zeer waarschijnlijk ook meer stemmen bij de volgende verkiezingen. En net zoals bij meer van dit soort splinters zal hun invloed op de koers van ons land zeer beperkt blijken te zijn. Het wordt tijd voor een hogere kiesdrempel.



Aad Kooijman, Woerden.

Sigrid Kaag doet waar ze Rutte van beschuldigt

Kaag wast de oren van Mark Rutte in haar Schoo-lezing. Nou ben ik geen VDD-fan, maar alles waar zij hem van beschuldigt, dat doet zij ook. Zij beweert integer te zijn en niemand uit te sluiten, behalve de halve Kamer dan. Zij probeert zich moreel verheven voor te doen boven iedereen en denkt dat zij koningin van Nederland is, vandaar dat zij een soort Beatrix-personage vertolkt. Maar zij is Beatrix bij lange na niet. Hoogmoed komt echt voor de val. Het Kaageffect is nieuwe wijn in oude zakken. Ik hoop dat er andere vrouwen opstaan in de Kamer, die wel laten zien dat je het in de politiek niet achter de ellebogen hoeft te hebben en op anderen hoeft neer te kijken, zoals Kaag. Dames laat van u horen dat het ook anders kan.



Susan Steenvoorde, Utrecht.

Op vakantie laat je je vaccinatiebewijs zien, op je werk dan ook

Veel Nederlanders hebben als vakantieganger zonder morren hun corona-app getoond op vliegvelden en terrassen om te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn. Zodra die vakantieganger bij thuiskomst weer verandert in een werknemer, is diezelfde app ineens een probleem geworden. Merkwaardig volkje, die Nederlanders.



Ron Breda, Capelle aan den IJssel.

1,5 meter afstand houden mislukte vanaf het begin

‘Haast niemand houdt nog écht 1,5 meter afstand’, (AD 7-9). Vanaf het begin van de corona-ellende geeft de regering het ‘goede’ voorbeeld door elkaar te begroeten met een elleboogje. Hoeveel afstand hebt u dan tot de ander? Misschien 60 centimeter, hoofd tot hoofd. Het hele relaas van Raymond Boere is overbodig en achterhaald. 1,5 meter afstand is er nooit geweest.



Maarten van der Panne, Huis ter Heide.

30 uur vrachtrijden zet geen zoden aan de dijk

‘Vrachtrijdend Nederland wil niet aan 30 uur werken’, (Lezersbrief 8-9). Briefschrijver Marcel Heinsbroek beweert dat de transportsector niet naar een 30-urige werkweek toe wil. Ik weet niet of hij erbij heeft stilgestaan dat de chauffeurs het juist moeten hebben van hun overuren. Als ze 30 uur per week zouden gaan werken, verdienen ze maar 1400 euro per maand. Zorg eerst maar eens dat er een fatsoenlijk salaris komt.



Karen, Hazerswoude.

Enige goede reactie op selfie Amin kwam van Memphis

Het valt mij op hoe iedereen, de KNVB voorop, zich haast om de boetes en het stadionverbod goed te keuren, van een kind nota bene. In plaats dat dit met humor, desnoods een lichte waarschuwing, opgelost wordt, moet er ‘kordaat ingegrepen’ worden. Wees blij als de jeugd eens enthousiast is. We zijn weer terug bij het retro-beleid van de jaren 50. Niks mocht, niks kon. De enige goede reactie kwam van Memphis Depay: gewoon leuk met dat jongetje op de foto.



Aad Verbeek, Rijswijk.

