Reacties op halfzachte coronabeleid: ‘Kan het wat sneller en daadkrachtiger?’

We hebben niet veel geleerd in twee jaar tijd

‘Wie sluit de kroeg, het kabinet of de burgemeester? (AD 10-11). Dat die vraag alleen al gesteld wordt. Twee jaar geleden veroverde corona ons land door besmette wintersporters en wilde carnavalsvierders. Geen carnaval vieren is geen capitulatie voor corona, maar capitulatie voor niet-gevaccineerden. Blijkbaar hebben we in twee jaar tijd niets geleerd! Het aantal besmettingen loopt gigantisch op. Bijna alle regio’s kleuren donkerrood. En wij stellen de vraag wat te doen op 11-11. Dit is voor mij een retorische vraag. Niet overlaten aan burgemeesters. Centraal regelen, vanuit Den Haag. Geen carnaval.



Victor Kammeraat, Gouda

Politiek, durf daadkrachtig beslissingen te nemen

‘Er is niets gebeurd om op te schalen, daar worden we wanhopig van’ (AD 10-11). Wat een goede reactie van deze ic-artsen. De coronacrisis laat zien dat er gefaald is in de organisatie van ons zorgstelsel. En nog krijg ik sterk de indruk dat er niet geluisterd wordt naar de mensen die het weten. De mensen op de werkvloer. Ik vrees dat het einde nog niet in zicht is en zal, wanneer men het tij wil keren, het roer flink omgegooid moeten worden. Politiek, durf beslissingen te nemen, wacht niet nog langer en zorg voor een fatsoenlijke waardering voor mensen in de zorg. En kom maar op met die volgende prik.



Ton Ernst, Rotterdam

Als eerste weer kritiek op maatregel Oostenrijk

Het kabinet heeft blijkbaar niets geleerd van de problemen met de start van de vaccinaties vorig jaar. Hoewel er een ruime voorraad vaccin schijnt te zijn, wachten we nog met de boosterprik, want er moet nog van alles geregeld worden. Maar wel als een van de eersten kritiek spuien op Oostenrijk dat in elk geval daadkracht toont door snel maatregelen te nemen. Of je die nou goed of slecht vindt, daar komt men tenminste in actie. Hier bemoeien mijns inziens te veel mensen en instanties zich met het onderwerp. Overigens: twee mensen die ik ken zijn al voor de derde keer ingeënt tegen corona. Snapt u het nog? Ik ben het spoor inmiddels grotendeels bijster.



Jaap Barendregt, Rhoon

Je zal een hartoperatie moeten ondergaan

‘De Jonge tegen ziekenhuizen: Schaal zorg af als het moet, neem coronapatiënten over’ (AD.nl 9-11). Ik heb er moeite mee. Je zal maar op je hartoperatie of zoiets wachten en dit mogelijk uitgesteld moet worden met alle risico’s die je maar kan bedenken omdat coronapatiënten uit de risicogebieden waar ziekenhuizen overbelast zijn, moeten worden opgenomen. Vrijheid van keuze om te prikken, zeggen we dan. Ja, natuurlijk heb je die. Maar accepteer dan ook dat je thuis mag uitzieken. Degene die nog steeds niet geloven dat het verschil in de ziekenhuizen en op de ic’s zo verschrikkelijk groot is tussen gevaccineerden en degene zonder prik moeten toch nog eens goed naar de echte berekeningen kijken. Dus iedereen is vrij om met z’n hoofd tegen een muur te bonken, maar zeur niet als je blauwe plekken krijgt of meer.



Luuk Diks, ‘t Goy

Realiseren mannen zich ook het gevolg van hun daad?

‘Die zalvende zeikstem over baas in eigen buik verpestte mijn humeur’ (Column 10-11). Linda, hartelijk dank voor je column. Ik vraag me weleens af, of mannen zich realiseren dat bij elke wip een nieuw leven kan ontstaan. Dat dit kindje bij de geboorte het recht heeft om te weten wie zijn biologische ouders zijn. Dat zij de plicht hebben om ervoor te zorgen. Dat heeft niets met geloof, politiek of wetenschap te maken maar alles met hoe wij met elkaar omgaan. Seks is nu eenmaal niet vrijblijvend. Maar hoe eerlijker wij met elkaar omgaan, hoe mooier het wordt.



Manja van Kilsdonk

