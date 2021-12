Reacties op harde lockdown: ‘Het is een schande zoals het kabinet met de middenstand omgaat’

‘Wat zou ik graag met de vrolijke conducteur meereizen’ en ‘Laat armste AOW’ers niet in de kou staan’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 20 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Harde lockdown | Voor winkeliers maken paar dagen veel uit

‘Harde lockdown’ (AD 18-12). Waarom kregen de winkeliers niet een paar dagen de tijd om zoveel mogelijk van hun verswaren te verkopen? Het is een schande zoals het kabinet met de middenstand omgaat. Hoeveel zaken gaan er nu weer sluiten? Natuurlijk is corona vreselijk, maar wat maken een paar dagen uit?



Hans de Graaf, Zoetermeer.

Harde lockdown II | Houd bibliotheek open

Wat jammer nou dat de bibliotheek als niet-essentieel wordt gezien in coronatijd. In de bibliotheek kunnen mensen gebruikmaken van internet. Als dat onmogelijk wordt gemaakt, kun je ook niet meer zo snel een afspraak maken voor een boosterprik. In deze nieuwe harde lockdown kan ik dus weer 23 uur per dag in mijn uppie naar het plafond zitten staren.



J. de Heide, Rotterdam.

Woningverhuur | Soms moet je je huis in de familie houden

Met interesse heb ik alle voor- en tegenargumenten gelezen in het verhaal over je eigen woning verhuren. Ik mis alleen de problematiek bij overlijden van de eigenaar. De hypotheekverstrekker eist dat de woning binnen 3 maanden moet worden verkocht. Zelf ben ik 81 en woon in hetzelfde huis als mijn oudste zoon die onder de Wet langdurige zorg valt. Wat moet er van hem terechtkomen als ik niets regel voor mijn overlijden? Vandaar dat ik de woning aan mijn jongste zoon wil verkopen om die dan door middel van een verhuurhypotheek aan mijn oudste zoon te laten. Op die manier heb ik het belang van mijn oudste zoon veiliggesteld.



R.Bouckaert, Dordrecht.

Vrolijke conducteur | Stiltecoupés van NS zijn overbodig geworden

‘Wees lief, let een beetje op elkaar’ (AD 18-12). Hoofdconducteur Diana maakt treinreis vrolijk. Wat zou ik graag met de vrolijke conducteur meereizen. Het is inderdaad jammer dat mensen in de trein vrijwel alleen met hun mobiel bezig zijn en/of oordopjes dragen. Stiltecoupes zijn echt niet meer nodig. NS, graag meer van deze conducteurs.



Ferry Visser, Dordrecht.

Pensioenpijn | Allerzwaksten met AOW krijgen weer een klap

Laat armste AOW’ers niet in de kou staan. In zijn commentaar betwijfelt Hans van Soest terecht of het wel zo wijs is de staatsschuld en het financieringstekort op te laten lopen. Zeker in deze onzekere tijden. Hij wijst ook op het grote inkomensverschil van mensen met of zonder aanvullend pensioen. De allerzwaksten worden inderdaad op achterstand gezet als de AOW wordt losgekoppeld van een verhoging van het minimumloon. Het kabinet moet alle voorstellen uit het coalitieakkoord dan nog wel uitwerken, maar stel dat dit realiteit wordt, dan vrezen veel mensen dat dit kabinet geen lang leven is beschoren.



Henk Berger, Sliedrecht.

Pensioenpijn II | Versleten Nederlanders verdienen echt beter

Makkelijk om een deel van de 400.000 AOW’ers buitenspel te zetten, de politiek vergeet weer eens dat velen nooit de kans hebben gehad aanvullend pensioen op te bouwen. Sommigen hebben zwaar werk verricht en moeten, nu ze versleten zijn, van de AOW leven. Met iets meer AOW zouden ze een iets beter leven hebben. Het is duidelijk dat deze groep niet meetelt.



Cornelis Keijzer, Ede.

Pensioenpijn III | Zet ouderen maar af op het eiland ‘Dorhoutland’

Zo zachtjes aan vraag je je af of 67-plussers niet beter kunnen worden samengebracht op een afgelegen eiland om ze zo buiten beeld te brengen. Minimumloon omhoog? We hebben ook nog AOW-ers! Joh, dat zijn toch die zeurpieten die ooit hun stinkende best deden om de welvaart in dit land naar een hoog niveau te brengen. Ze zeuren, hoe durven ze, over niet-geïndexeerde pensioenen en over het feit dat ze er over de laatste 12 jaar niets bij hebben gekregen. Laat ze maar, die oudjes, regeren lijkt op negeren. Dat verschil zien ze toch niet. Een naam voor dat eiland? Dorhoutland.



Rob Bal, Roosendaal.

CO2-besparing | KLM, het is zo voor elkaar

‘Berlijn met de trein kost 7 uur, Milaan 13 uur, met het vliegtuig één uur’(AD 18-12). KLM-topman Pieter Elbers hoeft zich niet druk te maken hoe hij 30 procent CO2 kan besparen. Als Nederlanders 30 procent minder van huis gaan, is hij gelijk klaar.



Fred Meekes, Ravenstein.

Ruimte-telescoop | James Webb gaat ons allicht voor schut zetten

‘Astronomen kijken uit naar lancering ruimtetelescoop’(AD 18-12). Ruimtetelescoop James Webb zal kennis over heelal boost geven. Stel dat de telescoop ontdekt dat er leven is op een exoplaneet waar de intelligentie 1 miljoen jaar verder is dan de onze. Dan zijn wij in hun ogen Neanderthalers die nog een stammenstrijd uitvechten.



Dizzy de Wijngaert, Den Haag.