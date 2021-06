Reacties op helmplicht: ‘Dat zal ze leren, dat gespuis dat zonder helm langs wegen scheurt’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 1 juni in de krant verschenen over onder meer de helmplicht voor snorfietsen en de column van Linda Akkermans.

Helmplicht | De laatste opstandelingen komen ook aan de beurt

‘Helmplicht voor de snorfiets: Nu alle e-bikes ook nog’ (AD 31-5). Hoera, het is bijna zo ver. Snorscooteraars moeten verplicht een helm op. Dat zal ze leren, dat ongedisciplineerde gespuis, dat ongehelmd met wel 25 km per uur langs ‘s heren wegen scheurt, af en toe zelfs fietsers inhalend. Het laatste groepje krijgen we er nu eindelijk onder. De ic’s liggen niet langer vol met verongelukte snorscooteraars. En het allerlaatste groepje opstandelingen komt ook aan de beurt: de e-bikers. De wetshandhavers staan al te popelen om te bekeuren.



Alle gekheid op een scooter: zelf heb ik zo’n schitterende, niet echt goedkope snorscooter gekocht om heerlijk zonder helm, milieuvriendelijk (elektrisch), tochtjes over onze prachtige fietspaden te maken. Niemand tot last zijnde, behalve een enkele fietser die zich rot schrikt als je toetert, met in de wind wapperende haren. Wat nu? Ik wil geen helm en zeker geen zware motorhelm. Scooter weer verkopen? We nemen de auto maar weer, niet bepaald veiliger en milieuvriendelijker. Misschien doe ik zo’n helm wel op, maar dan wil ik wel 45 km/u of harder mogen rijden. Maar tot ongenoegen van de automobilist word ik dan naar de rijbaan verbannen. En daar is het pas echt gevaarlijk, wat ik je brom.



John Lamens, Vlaardingen.

Helmplicht 2. | Betuttelend en gezien de cijfers ook overdreven

‘Helmplicht voor de snorfiets: Nu alle e-bikes ook nog’ (AD 31-5). Het Instituut Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid becijfert dat jaarlijks 10 doden en 1100 hoofdletsels worden voorkomen met de helmplicht voor snorfietsers. Het CBS becijfert dat er 765.000 snorscooters in Nederland zijn. De helmplicht wordt dus ingevoerd omdat 0,001 procent van de snorscooterrijders het leven laat en 0,14 procent hoofdletsel oploopt. Er zijn in ons dagelijks leven vele bezigheden en (eetgewoontes) die veel en veel hogere risico’s in zich hebben. Het zou van inzicht getuigen daar een analyse van te maken en maatregelen tegen te nemen. De helmplicht is echt weer zo’n betuttelende overheidsmaatregel.



Peter Hoogenboom, Berkel en Rodenrijs.

Volledig scherm Het kabinet hakte afgelopen vrijdag de knoop door: ook snorfietsers ontkomen vanaf juli 2022 niet langer aan het dragen van een helm. © Venema Media

Brief van de dag | Alle gebruikers van het fietspad een helm: veilig en handhaafbaar

Het is best een beetje druk op het fietspad. Ik fiets vaak, ook als vakantiefietser, op een ‘gewone’ fiets en verbaas mij over de diversiteit op het fietspad. Onlangs maakte ik een tochtje van 50 kilometer. Ongelogen kwam ik de volgende gebruikers van het fietspad tegen: kinderfiets, gewone fiets, inclusief de mountainbike, moeders met kinderen voor- en achterop de fiets (best kwetsbaar), driewieler, scootmobiel, skeelers, skateboarders, elektrische step, e-fietsen, speed pedelec, racefiets (vaak in groep), snorfiets, scooter, stepper bike, ligfiets. Daarnaast kom ik ook nog regelmatig tegen: fietskruiwagen, kick bike, tandem, fiets met aanhanger met kind of hond en de duo-fiets. En op de gecombineerde fiets- wandelpaden ook nog de voetgangers en hardlopers.



Van deze 20 rijdende fietspadgebruikers zijn er minstens zeven die 25 km/u of harder rijden, waarvan op dit moment slechts de berijders van de scooter en de pedelec wettelijk een helm moeten dragen. Zij zijn dus als enige beschermd en hun rijgedrag is er vaak ook naar. Daarbij komt dat het aantal e-bikers de afgelopen tijd enorm is toegenomen. In de praktijk blijkt bovendien dat veel weggebruikers slecht op de hoogte zijn van de verkeersregels. Daarom fijn om te horen dat nu ook de snorfietsers een helm moeten gaan dragen. Maar gelet op de overbevolking op het fietspad zou elke rijdende gebruiker wettelijk een helm moeten dragen. Dit is veel veiliger en bovendien makkelijker te handhaven. In veel landen is de fietshelm verplicht. Vreemd genoeg in fietsland Nederland niet. Ik doe het al... u ook?



H. Kokx, Nieuwegein.

Column Linda Akkermans | Je bent echt geen jankerd als je geen vaccin wilt

‘Lang niet alle voetballers zijn jankerds’ (Column 31-5). In Nederland heeft iedereen de vrijheid om te kiezen voor wel of geen vaccinatie. Zonder dwang of groepsdruk. Dit recht is verankerd in de grondwet en geldt ook voor voetballers. Dit wordt ook vanuit de overheid gecommuniceerd. Je kunt ook met een PCR- test of bloedtest aantonen niet besmet te zijn met Covid-19. En op die manier rekening houden met anderen. En dus veilig je beroep uitoefenen. Zoals steeds gebeurd is door deze voetballers. Door mensen weg te zetten als jammeraars, lafaards en weigeraars plaats je jezelf boven de wet. En werk je mee aan polariseren en demoniseren van grote groepen mensen. Een columnist onwaardig.



Annette Vonk, Bodegraven.

Probleemwijken | Met die investeringen kán het lukken, zie onze wijk

‘De bodemloze put van de probleembuurten’ (AD 27-5). Toen wij in 1990 in het Zeeheldenkwartier in Den Haag kwamen wonen was de buurt aangemerkt als wat later een ‘Vogelaarwijk’ ging heten. Veel dichtgetimmerde huizen, moeilijk lopende winkeltjes, enzovoort. Er werd heel wat gedaan omdat het als probleembuurt stond genoteerd. Nu is dit een van de meest geliefde buurten van Den Haag. Een goede mix van eigen woningen in het midden- en hoge segment, sociale woningbouw, heel veel horeca en geliefde winkeltjes. Dus het kan goed gaan met die miljoenen die erin gepompt werden.



Yvette Olof en Jan Erik Noske, Den Haag.

Corona Suriname | Het begint steeds bij het hanteren van basisregels

‘Virus gaat zo snel rond, ‘t is niet meer bij te benen’ (AD 31-5). Zolang mensen zich blijven gedragen zoals op de foto op pagina 6, zal het virus zich blijven verspreiden. Vier mensen binnen 1,5 meter, mondkapje onder de neus of zelfs helemaal zonder in de rij voor de supermarkt. Misschien handhavers aanstellen?



Wim van Zijl, Gouderak.

Nederlands Elftal | Eerst de groepsfase

‘Focus gaat nu helemaal op voetbal’ (Sportwereld 31-5). De lat bij het Nederlands elftal voor het EK wordt hoog gelegd. Ik denk dat de verkeerde richting wordt gedacht. Laten ze eerst maar eens door de groepsfase komen en dan kunnen de voorspellingen worden bijgesteld. Verwachtingen zijn vaker niet waargemaakt. Begin bescheiden en dan zien we wel. Het elftal heeft wel een groot potentieel, maar dat is nog geen garantie voor een goed resultaat.



Jan Dammes, Bleiswijk.

