Reacties op herstel van corona: ‘De trap is in de Mount Everest veranderd’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl. Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 12 februari in de krant verschenen over onder meer de coronanasleep en Forum voor Democratie.

Herstel corona | Openen van sportscholen is belangrijk voor herstel

‘Herstel na corona vaak een lijdensweg’ (AD 11-2). Zo herkenbaar, de rapportage over de coronanasleep. Nadat ik ziek was met ‘milde’ klachten ben ik snel weer aan het werk gegaan, na twee weken thuis. Eén maand gewerkt, nu weer thuis. Moe, spierpijn en slecht in mijn velletje. Ik ben 66 jaar, heb een fysiek pittig beroep. Ik ging voorheen drie keer hardlopen en vier keer per week naar de sportschool; altijd bezig. Zo belangrijk nu: overheid, doe iets met sportscholen en fitnessclubs, zodat ik kan revalideren.



M. de Haan, Dordrecht.

Herstel corona 2. | Twee keer in de week bij de fysio doet mij goed

Ook ik heb, 71 jaar, corona gehad, een slechte conditie aan overgehouden. Inmiddels sport ik bij de fysiotherapie, onder begeleiding, twee keer per week. Ik heb nu wat meer energie. Dit wordt vergoed door de zorgverzekering, na corona. Misschien een tip voor anderen.



Liedy Wagner-Aalbers, Zoetermeer.

Appjes FvD | Zo hebben ze zichzelf al uitgesloten van regeren

‘Baudet en discipelen onder vuur’ (AD 11-2). Ik ben de Judas van Baudets Discipelen dankbaar met het openbaar maken van de geruchtmakende appjes. Forum voor Democratie heeft zichzelf daarmee bij voorbaat al volledig uitgesloten in deelname in het toekomstige volgende kabinet. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat er ook maar een partij is die samen met FvD ons land wil besturen.



Victor Kammeraat, Gouda.

Appjes FvD 2. | Volkomen logische keuze

‘Rutte sluit kabinet met Forum uit: appjes waren walgelijk’ (AD.nl 10-2). Gezien de opmerkelijke dingen die Baudet momenteel uithaalt is deze conclusie niet zo heel vreemd. Hoe een (staats)man opkwam en afging, mooie titel voor een boek trouwens.



Hans Augustijn, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Verkiezingen | Ik neem aan dat ik een keuze heb, als 70-plusser

‘Oneerlijke verkiezingen door briefstemmen 70-plussers’ (AD 11-2). Als 70-plusser wil ik zelf beslissen of ik naar het stembureau ga of dat ik mijn stembiljet op de post doe. Ik heb een lichte vorm van corona gehad. Ik was gewoon verkouden zoals elke winter, dan verwacht ik drie maanden immuun te zijn, als ik de berichten mag geloven. Dus kan ik gewoon gaan stemmen 17 maart. Ik neem aan dat ik de keus heb.



Hetty Dalm, Klaaswaal.

Column Marjan Berk | Trots op wat wij hebben bijgedragen aan ons land

‘Indo’ (Column 10-2). Wat een schot in de roos : de column van Marjan Berk over de Indo’s. Deze bevolkingsgroep heeft zich na de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren 60 van de vorige eeuw geruisloos geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Als Indo ben ik er trots op dat wij als groep zoveel hebben kunnen toevoegen aan het culturele (literair, muzikaal, culinair) klimaat in ons nieuwe vaderland, met behoud van onze eigen waarden. Dank aan mensen zoals Marjan, die daar af en toe de aandacht op vestigen.



Sonja Kortekaas-Gunsch, Naaldwijk.

Transport vaccins | We slaan helemaal door; ik wil zo’n vaccin wel hebben

‘Nieuwe regels voor transport vaccins’ (AD 10-2). Vaccins zijn misschien niet volgens ‘de regels’ vervoerd, maar om ze hierom te vernietigen is waanzin. De vaccins zijn onder de hoogste steriliteit vervaardigd en ingepakt, waarschijnlijk na het vullen nog eens gesteriliseerd en kunnen wel wat hebben. Zet ze 48 uur onder de voorgeschreven temperatuur en laat ze tot rust komen. Ik wil wel graag met zo’n vaccin worden ingeënt er kan echt niets mis mee zijn. We slaan helemaal door.



Loes Feitsema, Nieuwegein.

Rlfstedentocht | Doe het evenement in de zomer, op rolschaatsen

Het lijkt mij een goed idee om de Elfstedentocht te verplaatsen naar de zomer. Op rolschaatsen waar mogelijk langs de beroemde vaarten en kanalen, en het waanzinnig enthousiaste publiek in bootjes juist ìn het water. Stempelen kan bij de lokale ijssalons. Is dat koude spul toch nog een beetje aanwezig.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Angela de Jong | Tijdelijk lucht voor BN’ers

‘Columnist Angela de Jong na dagen uit het ziekenhuis’ (AD 10-2). BN’ers en de A-, B- en C-sterretjes kunnen (tijdelijk) opgelucht ademhalen nu columniste Angela de Jong geveld is door pijnlijke galstenen, zo groot als knikkers. Kijk nu toch wel heel anders naar Marble Mania van SBS6. Hoop op spoedig herstel van deze smaakmaker!



Joop de Keijzer, Amersfoort.

Brief van de dag | Ik snap de coronapatiënten goed: de trap wordt de Mount Everest

‘Herstel na corona vaak een lijdensweg’ (AD 11-2). Met veel begrip las ik dit artikel, het is zo herkenbaar, zoveel enge overeenkomsten. Al meer dan 20 jaar heb ik het chronisch vermoeidheid syndroom CVS/ME en de gevolgen die corona kunnen hebben lijken als twee druppels water. ’s Morgens je ogen open doen en zó doodmoe wakker worden dat je je afvraagt hoe je de dag door moet komen.



Aardappels

Uitgeput van kleine dingen als aardappelen schillen. Na een klein rondje wandelen moet je daar de rest van de dag van herstellen. En door de vermoeidheid niet meer op woorden of zinnen kunnen komen, of helder kunnen denken. De trap is in de Mount Everest veranderd. Te moe om te douchen. De hevige spierpijnen. En meer vrouwen dan mannen die er last van hebben. Ik hoop zo dat al die duizenden mensen die dit nu ondervinden eraf weten te komen. Dat er veel onderzoek en aandacht aan gegeven wordt. Want in al die jaren is er maar zo weinig begrip en onderzoek geweest voor mensen met CVS. We zijn voor gek versleten, aanstellers, vrienden, familie en inkomen verloren door onbegrip. Ik wens deze staat van vermoeidheid mijn ergste vijand niet toe. Maar diep in mijn hart ben ik blij met de aandacht hiervoor, want misschien hebben wij er ook nog iets aan.



Omgeving

Een ding is zeker: we krijgen hiermee wel meer begrip uit onze omgeving. En wij hebben alle begrip voor deze nieuwe groep energielozen. Hou moed, hoop en geniet van de dingen die je wel kunt!



Mirelle van den Broek, Heerhugowaard

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

