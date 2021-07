Reacties op het coronabeleid: ‘Jongeren sjoemelen met codes en 1,5 meter wordt niet gerespecteerd’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 13 juli in de krant verschenen over onder meer het coronabeleid, verbouwing van het Binnenhof en Richard Branson.

Coronabeleid | Ook mét versoepelingen heb je verantwoordelijkheid

‘Amsterdam boekt record, twijfels over prik Jansen’ (AD 12-7). Ik snap als de demissionaire regering de regels versoepelt je lekker los gaat. Maar je bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Veel van de ouderen nemen die, maar jongeren zijn toch ook niet dom? Als jullie de verantwoordelijkheid niet voor jezelf neemt, doe het voor een ander. Ik scheer de jeugd niet over één kam. Maar feestvierders, jullie verzieken wel de vakantie voor jong en oud.



Saskia Zonneveld, Maassluis.

Coronabeleid 2. | Excuses aan Rutte vragen is wel een beetje doorslaan

Inderdaad. Het kabinet heeft het weer verkeerd gedaan. Te snel versoepeld dit keer. Voor het gemak wordt vergeten dat op het moment dat de versoepelingen aangekondigd werden velen vonden dat het niet ver genoeg ging (vooral de horeca). Zelfs het OMT had deze stijging van besmettingen niet voorzien. Diederik Gommers eist zelfs excuses van Mark Rutte en Hugo de Jonge. Hoe ver kun je doorslaan, vraag ik me af. Benoem gewoon wat er gebeurt: de jongeren sjoemelen met QR codes en de 1,5 meter wordt al lang niet meer gerespecteerd. Maar nee, we kiezen voor de gemakkelijkste weg: schuld van het kabinet. Niet van de Tweede Kamer , OMT, jongeren, horeca enzovoort.



René van der Sman, Capelle aan den IJssel.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

Richard Branson | Dit is ook een zaakje voor milieuactivisten lijkt mij

‘Miljardair Branson bereikt de ruimte’ (AD 12-7). Hittegolven in Noord-Amerika, de EU wil dat we elektrisch gaan autorijden, de boeren in Nederland moeten de stikstofuitstoot beperken, de woningbouw in Nederland komt niet van de grond door allerlei beperkende milieuregels. Maar miljardair Branson bereikt de ruimte en heeft schijt aan het milieu. Want de ruimte, daar gelden geen milieuregels. Daar ga je gewoon naartoe met het ruimteschip van Sir Richard met verbrandingsmotor. Leuk om jezelf even gewichtloos te voelen. Voor 250.000 euro heeft u een ticket. Hetzelfde geldt voor die andere miljardair, Jeff Bezos van Amazon. De ruimte wordt commercieel hét nieuwe uitstapje. Ligt hier niet een mooie uitdaging voor de milieuactivisten? Een rechtszaak?



R. Westphal, Amersfoort.

Verbouwing Binnenhof | Van zo’n overschrijding kijkt toch niemand meer op?

‘Renovatie Binnenhof valt 50 procent duurder uit’ (AD 10-7). Waarom verbaast mij dit niet? Is er ooit wel eens een begroting gemaakt door de regering die lager uitviel? Bij mijn weten niet. Het geheel moet nu 718 miljoen euro gaan kosten omdat men nog iets aan de beveiliging moet doen. Ik voorspel nu al op voorhand dat het bedrag van 718 miljoen ook niet voldoende zal blijken te zijn. Is er dan niemand in de Tweede Kamer die zich afvraagt waar dat geld dan allemaal naartoe gaat en wat er allemaal mee gedaan gaat worden?



Ed van Rotterdam, Puttershoek.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Rapport verkiezingen CDA | De objectiviteit betwijfel ik

‘Vertrek CDA-bestuur moet boze leden binnenhouden’ (AD 12-7). In dit rapport wordt zowel direct als indirect de grootste schuld gelegd bij Pieter Omtzigt, zonder te zeggen dat hij alleen al goed was voor vijf zetels. Door geen lijsttrekkersverkiezing meer te houden, zoals het advies is, heeft het bestuur de mogelijkheid om lastige kandidaten op een onverkiesbare plaats te zetten. Volgens de commissie is de lijsttrekkersverkiezing eerlijk verlopen, maar lees ik nergens waarom die opnieuw moest. Ik heb dus veel bedenkingen over de objectiviteit van dit rapport.



Marius Visser, Delft.

Column Sjoerd Mossou | Van lachbui naar lachbui

‘Heel nederig op audiëntie’ (Column 10-7). Ik lees altijd met genoegen de columns van Sjoerd Mossou. Hij laat zien dat hij de zaken goed overdenkt en doorziet. Bij het lezen van zijn column over het bezoek van KNVB-bobo’s aan Van Gaal kreeg ik de ene lachstuip na de andere.



Ger Clemens.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.