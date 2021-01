Reacties op het coronadebat: ‘Voor de oppositie was dit de start van de verkiezingscampagne’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 8 januari in de krant verschenen over onder meer Willem Engel en het coronadebat.

Coronadebat | Wijsheid achteraf is geen reclame voor hun partij

‘Laat ministers hun werk doen’ (AD 7-1). Met respect volg ik de werkzaamheden van minister Hugo de Jonge (niet mijn partij). Met holle, zwart omrande ogen staat hij er toch maar weer. Hoe Jesse Klaver of Lilian Marijnissen hem ter verantwoording roepen, wekt alleen maar afschuw. In deze voor iedereen zware periode is de vraag of zij het beter zouden doen. Ja, achteraf met wijsheden. In plaats van meedenken, is het sneren niet van de lucht. Beslist geen reclame voor hun partijen. Laat die opgestroopte mouwen maar zitten, Jesse!



Annemarie Louisa, Rotterdam.

Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel.

Coronadebat 2. | Van al die meelopers heb ik nu helemaal genoeg

Chapeau voor dit artikel. Het geneuzel van Geert Wilders, Lilian Marijnissen en Jesse Klaver moet maar eens over zijn. Over Denk en FvD wil ik het helemaal niet hebben. Meelopers.



G. van Heest, Leiden.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus:

Column Özcan Akyol | Ik wil wel PvdA stemmen, maar dan zonder Asscher

Mijn hele leven heb ik PvdA gestemd. Maar nu twijfel ik al weken. Na de toeslagenaffaire en de verhoren vind ik de rol van Lodewijk Asscher zeer dubieus. En Eus verwoordde die twijfel uitstekend. De PvdA kan mijn stem krijgen, maar dan wel op de voorwaarde dat Asscher aftreedt als lijsttrekker. Je kunt niet opkomen voor de zwakkeren en tegelijk medeverantwoordelijk zijn voor het leed dat deze mensen is aangedaan. En ik denk dat het de PvdA ook geloofwaardiger maakt.



Emmy van Eekeres, Schoonebeek.

Column Özcan Akyol 2. | De PvdA was zo moedig om met de VVD te regeren

Wat is er in de altijd scherpe columnist Özcan Akyol gevaren nu hij Lodewijk Asscher als de organisator van de zorgtoeslagramp neerzet? Asscher heeft samen met Rutte, goed voor meer dan tachtig zetels, in een twee partijencoalitie gezeten. Een moedige actie van de PvdA om een slagvaardig kabinet samen te stellen tegen de toen geldende verhoudingen. Er was sprake van misbruik van sociale voorzieningen, dus herzien van ongelimiteerd weggeven van gemeenschapsgeld was een logisch idee. Dat ambtenaren het geld terugvorderen van uitkeringen en tot in het extreme doordrukten, was nooit de opdracht. In de vier jaar na Asscher blokkeerden zijn opvolgers alle controle van de Kamer en dit heeft tot een catastrofe geleid. Niet de acht jaar daarvoor van de misschien overmoedige minister Asscher.



Jan Leeuwenstein, Pijnacker.

Eerste prik | Laat de beslissing nu aan de echte professionals

‘Wie dit besluit nam, draag een zware last met zich’ (Brieven 7-1). Als reactie op briefschrijver dr. Vooren, oud-longarts, zou ik willen zeggen: De ‘voortrekkende’ beslissing om zorgpersoneel eerst te vaccineren is genomen omdat er anders geen gezondheidswerkers overblijven om voor de merendeels ouderen te zorgen. De uitval is op dit moment enorm. Meer kunnen we ons niet permitteren. Laat beslissingen over aan mensen die er verstand van hebben en niet 17 miljoen andere ‘professionals’.



Ingrid Verhagen, Giessenburg.

Bekijk hieronder onze video’s over de coronavaccins:

Willem Engel | Maak mensen blij, hou het bij geven van danslessen

‘Willem Engel wil in de Kamer ‘dictatuur’ uit land verlagen’ (AD 7-1). Een loffelijk streven, maar welke dictatuur bedoelt hij? Hij haalt zelfs de ‘verkiezingsfraude’ in de VS aan, terwijl dat land meer op een bananenrepubliek gaat lijken. Misschien is Donald Trump zijn grote voorbeeld. Die ontkent ook alles en houdt alleen maar van zichzelf. Dat doen dictators ook. Boegbeelden zijn mooi en soms om trots op te zijn. Helaas niet altijd en dat is gevaarlijk. Ik hoop dat hij nog veel mensen blij maakt met zijn danslessen en het daarbij houdt.



Truus Groothuis, Culemborg.

Willem Engel 2. | Crisis verstomt ineens

Het roeptoeteren en langs de zijlijn kritiek leveren op regeringsbeleid middenin een crisis door de oppositie verstomt bij het nieuws dat dansleraar Willem Engel ons komt redden, met 35 zetels nog wel. Wat een geluk dat ik in Nederland geboren ben en niet in een bananenrepubliek.



Henk Enkelaar, Leusden.

Loten om IC-bedden | Wij zullen niet meedoen

‘Ouderen zelf willen helemaal niet loten om laatste ic-bed’ (AD 6-1). Loten voor een bed in een ziekenhuis op de ic? Ik heb er met mijn man over gesproken. Wij 81 en 84, doen niet mee. Wij willen helemaal niet weken op onze buik liggen en er misschien met allerlei kwalen uitkomen. We houden ons aan de regels. Maar mochten we onverhoopt ziek worden, nu, dat was het dan.



Ton en Tiny Kats, Rotterdam.

Brief van de dag | Kritische oppositie? Graag, maar voer campagne buiten de kamer

Veel Nederlanders hebben er moeite mee om iemand een compliment te geven. En voelen zich wat ongemakkelijk om een compliment ontvangen. Toch wil ik het het via deze weg proberen. Mijn complimenten gaan naar de politici die dag en nacht proberen alles rond corona in goede banen te krijgen. Werkelijk een hondenbaan waarbij ze een onmogelijk aantal uren maken. Eén minister is zoals bekend letterlijk in elkaar gestort. Natuurlijk gaan er soms dingen niet goed, dat kan bijna niet anders. Inschattingen of toezeggingen komen niet uit omdat er situaties rond het virus en het vaccin wijzigen. Maar ondanks dat verdienen ze veel respect van ons allen. Ik zeg dit omdat ik zat te kijken naar het debat in de Tweede Kamer. Voor de oppositie was dit de start van de verkiezingscampagne. De drang om te profileren was bij sommigen weer hoog. Er werd zwaar ingezet en zeker overdreven. Geen misverstand: de oppositie mag zeker kritisch zijn, maar hou het wel redelijk. Er wordt niet geluisterd als er soms wordt toegegeven dat dingen anders hadden gekund. Dat er zelfs voor een aantal zaken sorry wordt gezegd. Nee, de campagnetrein dendert gewoon door. Ik geef het iedereen te doen om in de schoenen te gaan staan van bijvoorbeeld Rutte en De Jonge. Geen enkele woordvoerder van de oppositie acht ik daartoe in staat. Dus nogmaals: compliment aan allen die daarmee bezig zijn. Dat het debat als start van de campagne wordt gebruikt, verhoogt niet de geloofwaardigheid in de politiek. Ik ben het eens met een paar deskundigen die vooraf zeiden dat dit debat volkomen overbodig was.



Rien van Ast, Uden.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week. Vanaf nu is het mogelijk te reageren onder bepaalde artikelen, zoals deze. Helemaal onderaan de pagina staat de reactiemogelijkheid aan en kun je reageren op dit artikel. Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.