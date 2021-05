Reacties op het debat: ‘Wilders zal nooit accepteren dat een fractielid een afwijkend standpunt inneemt.’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 1 mei in de krant verschenen over onder meer de avondklok en het debat over de toeslagenaffaire.

Vaccinaties | Pfizer doet hier wonderen

Maandag 26 april zijn we gevaccineerd. Voel me kiplekker maar heb wel een paar opmerkelijke bijwerkingen. Ik tennis namelijk tot mijn stomme verbazing de laatste dagen de sterren van de hemel, zing elke dag alles op Radio5 uit volle borst mee en ben opeens fan van de Meilandjes! Vind ineens een vegaburger op mijn bord die ik zonder blikken of blozen verorber en heb uit het niets stofzuigen ontdekt. Je gelooft het niet, ging fluitend naar de tandarts. Mevrouw de Keijzer staat nu plotseling elke morgen voor de televisie fanatiek de oefeningen mee te doen van Nederland in Beweging. Heb nog getracht haar te sensibiliseren maar dat werkte averechts. Kortom, het vaccin van Pfizer doet wonderen bij De Keijzer!



Joop de Keijzer, Amersfoort.

Avondklok | Gezien de boetes is zijn opmerking niet zo vreemd

Ernst Kuipers beweert dat de avondklok nauwelijks iets heeft opgeleverd voor de ziekenhuisopnames. Is het niet een beetje hypocriet dat veel corona-experts nu kritiek op hem hebben? Volgens een politiecommandant zijn er 95.000 mensen bekeurd voor het overtreden van de avondklok. Ervan uitgaande dat de politie niet overal tegelijk kan zijn, is het aantal van 95.000 vermoedelijk een fractie van het aantal mensen dat daadwerkelijk op straat was. Als ik dit tot me laat doordringen, dan vind ik de opmerkingen van Ernst Kuipers helemaal niet zo opzienbarend.



R. Kroese, Voorschoten.

Syriërs | Wees altijd duidelijk

‘Denen vinden dat Syriërs veilig kunnen terugkeren’ (AD 29-4). Ik ben het helemaal eens met de Denen. Slachtoffers van een oorlog in hun land mogen wat mij betreft absoluut opgevangen worden, maar geef ze geen huis en laat ze niet integreren. En vertel ze heel duidelijk, dat ze, zodra mogelijk, weer terug naar hun land moeten. Daar ligt hun taak: hun land weer op te bouwen. En, wordt altijd gezegd, het is toch niet fijn om in een vreemd land te moeten wonen? Daardoor is er ook meer draagvlak bij de bevolking om deze mensen op te vangen.



Gerdien van Zelst-Stierman, Katwijk aan Zee.

Ernst Kuipers | Deskundigen moeten op hun eigen terrein blijven

‘Kritiek van zorgbaas Ernst Kuipers op avondklok valt verkeerd’ (AD 30-4). En wederom een artikel over een deskundige, dit keer Ernst Kuipers bij Beau over de nutteloosheid van de avondklok. Zou het niet eens tijd worden dat al deze deskundigen zich meer gaan richten op hun specifieke vakkennis, dan elke avond ergens in een talkshow gaan zitten en elkaar tegensprekend hun mening over maatregelen geven?



Peter Wolffers, Amersfoort.

Debat | Verhelderend debat maar problemen zijn niet weg

Je kunt geloven dat alle gedupeerden van de toeslagenaffaire met spanning gekeken hebben naar het debat. Ze zijn nu een stuk wijzer geworden van de chaos waarin ze verzeild geraakt zijn. Mochten ze nu echter de hoop hebben dat hiermee hun problemen met de belastingdienst opgelost zijn, dan ben ik bang dat ze van een koude kermis thuis komen.



Ed van Rotterdam, Puttershoek.

Debat | Met krappe meerderheid is fractiediscipline nodig

Het was weer feest in de Tweede Kamer. Het was allemaal ‘vreselijk’ wat er gebeurd was. Ik wil voorop stellen dat de toeslagenaffaire voor de gedupeerden extreem vervelend is en netjes opgelost moet worden. Dan het debat. Als storend wordt ervaren dat in het kabinet gefoeterd wordt op kritische Kamerleden. Welnu, het komt overal en elke dag voor dat er gemopperd wordt over critici. Het wordt ook als storend ervaren dat kabinetsvoorstellen tevoren met de coalitiepartijen worden afgestemd. De oppositie wordt zodoende buitenspel gezet. Het lijkt mij logisch dat zeker bij krappe en wisselende meerderheden tevoren afstemming plaatsvindt. Fractiediscipline is hierbij essentieel. Dus alle kikkers moeten wel in de kruiwagen blijven. Kritische Kamerleden van de regeringsfracties zullen zich dus waar nodig moeten schikken. Fractiediscipline doet zich overigens bij alle partijen voor. Geert Wilders zal nooit accepteren dat een lid van zijn fractie een afwijkend standpunt inneemt. Mijn conclusie: de verlangde nieuwe bestuurscultuur is een wassen neus.



Jan Reemt Jaarda, Exloo.

AD 75 jaar | Die special deed me goed

De jubileumkrant 75 jaar heeft me echt goed gedaan. Ik heb AD gekozen als lijfkrant, mede door het voor mij belangrijke regiodeel voor Alphen aan den Rijn. En prachtig om te lezen dat de oprichter Willem Pluygers, ‘Woeste Willem’, alles heeft gegeven om AD tot deze dag in de bus te laten vallen. Een spannend verhaal voor ons als verwende lezers met fraaie chronologie aan de zijkanten van dit jubileumkatern. Een must voor ons allen die soms het AD lezen alleen om het sterke katern Sportwereld. Voor mij zijn de strips, de rubrieken Lezers helpen lezers en Gehoord ook een dagelijkse vreugde en invulling van nieuwsgierigheid. Dank u wel, redactie.



Hans van Kesteren, Alphen aan den Rijn.

