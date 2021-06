Reacties op het kabinet: ‘Mark Rutte zou niet te vertrouwen zijn’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die woensdag 16 juni in de krant verschenen over onder meer Eriksen, het coronavaccin en de PVV.

Eriksen | Hang de aed’s buiten en doe een reanimatiecursus

Het zou goed zijn als er na zo’n gebeurtenis als met Eriksen gekeken wordt naar de huidige situatie bij verenigingen en gemeentes in Nederland. Zijn er bij (amateur)wedstrijden voldoende getrainde personen en een aed aanwezig? Ik woon in Ridderkerk. Daar hangen ongeveer 120 aed’s waarvan maar 15 procent 24/7 bereikbaar is, terwijl maar 10 procent aangemeld is bij HartslagNU. Ik zou daarom Nederland willen oproepen: hang de aed’s buiten en meld deze aan. Burgers zou ik op willen roepen: doe een reanimatie/aed-training!



Frans Velders, Ridderkerk.

Eriksen 2. | Mensenlijke logica in brengen van nieuws?

Een paar weken geleden overleed ter plaatse in een tunnel, waar ik in de buurt woon, een jonge weggebruiker. Zeer tragisch. Geen tv die er aandacht aan besteedde. Een voetballer, tijdens het voetballen, wordt onwel, wordt naar het ziekenhuis vervoerd en zal mogelijk herstellen. Gelukkig! De nodige programma’s hebben hieraan veel tijd gewijd. Het zal wel gevoelig liggen, maar toch vraag ik me af wat de menselijke logica hiervan is.



J. van Bemmelen, Zutphen.



EK-scherm | Voetbal kijken op klein scherm juist niet handig

Wel raar hè, de afstand van 1,50 meter blijft op een terras van kracht. Er mag géén ‘groot’ maar wel klein scherm staan om de voetbalwedstrijden op te kijken. Niet zo handig, want als je wat van de wedstrijd wilt zien, ga je toch dichterbij zitten. Dus weg 1,50 meter. Niet goed over nagedacht!



W. Franken, Dordrecht.

Zwerfafval | Nu nog een oplossing voor het ‘Oranje boven’-plastic

‘Zes miljoen minder plastic flesjes in zee’, (AD 14-6). Goed voor ons milieu om wegwerpplastic in de ban te doen. Nu nog een oplossing voor al het ‘Oranje boven’-plastic dat wel straten feestelijk opfleurt, maar niet het milieu als de feestelijkheden voorbij zijn.



D. Maarleveld, Kamerik.

Muntjes | Kap met verkapt statiegeld op winkelwagens

‘Corona weg, muntje voor het winkelwagentje terug’, (AD 15-6). Waar voorheen een gulden of 50 eurocent nodig was om je te motiveren een winkelwagen terug te zetten, zou dat nu door een waardeloos plastic schijfje moeten lukken. Die muntjes liggen veelal voor het grijpen in een bakje op de servicebalie dus als je je karretje een keer niet terugbrengt kun je straffeloos een nieuwe pakken. Weg met dat verkapte statiegeld.



Rens Buist, Hoogland.

Amalia | Ze kan een groot gebaar maken naar alle studenten

Een groot gebaar en coulance ten opzichte van alle studenten in Nederland zou zijn, als prinses Amalia werkelijk gedurende haar gehele studententijd afziet van haar salaris en vergoeding voor haar voorbereiding op het koningschap en hofhouding. Haar ouders zijn financieel draagkrachtig genoeg om de prinses tijdens haar studiejaren te onderhouden, zoals alle ouders in ons land hun kinderen moeten bijstaan in deze periode. Daar zal ze werkelijk goodwill mee kweken.



H. van der Werff, Hurdegaryp.

Volledig scherm Prinses Amalia hangt de vlag uit bij Paleis Huis ten Bosch. © ANP Handouts

Bijwerkingen | Slachtoffers zijn er altijd, ongerustheid niet nodig

‘Dit moet je tot op de bodem uitzoeken’, (AD 14-6). Bijna twintig jaar geleden verloor ik mijn man heel plotseling. Hij bleek een van de weinigen te zijn die allergisch was voor de chemovloeistof. Helaas en zeer verdrietig! Maar waar zo veel mensen behandeld worden met succes en gevaccineerd worden met succes, vallen er ook ongetwijfeld slachtoffers. Mijns inziens geen reden tot ongerustheid.



Marjan Monshouwer, Heerjansdam.

Gele boekje | Stempeltje alleen op plek waar je gevaccineerd bent

We hebben in ons vaccinatieboekje aardig wat stempels staan. Hoewel we nog geen vakantieplannen hebben, hadden we graag een coronastempel erbij gehad. Op 31 mei werd gezegd dat als je gevaccineerd was er bij de GGD een stempel in je boekje kon worden gezet. Wij op 7 juni naar de GGD in Dordrecht. Maar helaas, je moet naar het adres waar je de vaccinaties hebt gehad. Je moet weten dat we vier maal naar Gorinchem zijn geweest voor onze prikken, tweemaal voor mijn vrouw, tweemaal voor mij. Best gek: we vliegen wel naar de maan, maar een stempeltje in Dordrecht kan niet.



J. Soeterboek, Dordrecht.



Hockey | Twee ploegen kampioen, maar 9 pagina’s voetbal

De sportkrant van maandag. Niet de hockeyploegen op de voorpagina van sportwereld na hun Europees kampioenschap, maar eerst negen pagina’s voetbal na slechts één wedstrijd van Nederland.



Ellie Wout, Gouda.

Brief van de dag | Kijk nog eens serieus naar de PVV, dat zou al die stemmen recht doen

Enige tijd geleden werd de PVV tijdens de Tweede Kamerverkiezingen de derde grootste partij van Nederland. De PVV behaalde zeventien zetels. Direct werd de partij echter, voor de zoveelste keer in de geschiedenis, uitgesloten van regeringsdeelname door D66 en VVD, en ook door het CDA. Hoofdargument was steeds dat de PVV niet te vertrouwen en onstabiel zou zijn. Maar zie wat er nu met het CDA aan de hand is. Wat betreft het vertrouwen: dat heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat Wilders in 2010 uit het regeerakkoord stapte omdat hij het met bepaald beleid niet eens was. We vergeten gemakshalve maar even de Nacht van Schmelzer, de nacht waarop na het indienen van de motie-Schmelzer het kabinet-Cals ten val kwam. Schmelzer, fractievoorzitter van de KVP, voorloper van het CDA, liet in 1966 het kabinet-Cals vallen. Maar het valt op hoe stil al die partijen nu over het huidige CDA zijn, waar het al lange tijd zeker niet stabiel te noemen is. Veel partijen die nu aan de onderhandelingstafel zitten hebben moeite met Mark Rutte, de minister-president, omdat hij niet te vertrouwen zou zijn. Ook Geert Wilders. Maar ook dat wordt gemakshalve maar weer terzijde geschoven. In deze hele situatie blijkt maar weer eens dat de fouten van jezelf niet zo erg zijn als de fouten van een ander. Maar het zou de 1.124.482 stemmers op de PVV recht doen als er op zijn minst nog eens serieus naar deze partij wordt gekeken en mee wordt gesproken.



J. Jacobs, Sleeuwijk.

