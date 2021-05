Reacties op het milieubeleid: ‘Hebzuchtige mentaliteit van meer-meer-meer is een belangrijke oorzaak’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 29 mei in de krant verschenen over onder meer het milieubeleid en Johan Derksen.

Milieubeleid | Discussie moet in het parlement plaatsvinden

Hoezeer ik ook van mening ben dat vergroening noodzakelijk is, is de uitspraak van de rechtbank kwalijk. De rechter baseert zijn uitspraak niet op een wet, niet op een concreet verdrag, en ook niet op enige andere vorm van democratisch tot stand gekomen recht. Nee, de uitspraak komt voort uit ‘ongeschreven zorgvuldigheidsnormen’ en ruim opgerekte interpretaties van mensenrechtenverdragen. Als dat inderdaad de bedoeling is, zou de rechter dan ook een immigratieverbod opleggen aan de Nederlandse overheid als daarvoor een zaak wordt aangespannen? Immigratie leidt immers tot bevolkingsgroei en dat leidt tot meer CO2 uitstoot. Syrische asielzoekers kunnen geweigerd worden, want er bestaat een kans dat er IS-strijders worden toegelaten met alle gevolgen van dien. Om maar te zwijgen van het enorme woningtekort, dat vast ook in strijd is met een ruim geïnterpreteerd mensenrechtenverdrag. Het is wachten op actiegroepen die gaan procederen. De rechterlijke macht gaat hier nu ook over, ze heeft zichzelf met deze zaak en het Urgenda-arrest immers bevoegd verklaard in wat eigenlijk een politieke discussie in de Tweede Kamer moet zijn. Zie hier het probleem dat ontstaan is.



Allard Plantinga, Ermelo.

Milieubeleid 2. | Die clubjes brengen onze welvaart in gevaar

Mijn advies aan Tata-Steel, Yara Sluiskil en andere bedrijven waar Donald Pols mee om tafel wil: zoek een locatie elders. Laat je niet terroriseren door zwaar gesubsidieerde oproerkraaiers. Jammer voor die Nederlanders die hun baan verliezen maar dan hadden ze maar niet op partijen als GroenLinks, D66, PvdA en ChristenUnie moeten stemmen. Hoog tijd voor gekozen rechters. Hoog tijd dat we stoppen met het kortzichtige klimaat en milieubeleid dat gevoerd wordt. Hoog tijd dat maatregelen nemen die de natuur en klimaat echt beschermen en stoppen boekhoudkundige trucjes. Hoog tijd dat we stoppen met subsidies verlenen aan clubjes die onze welvaart in gevaar brengen.



R. van Dijk, Veenendaal.

Advocaat Roger Cox en Donald Pols, directeur Milieudefensie, verlaten de rechtbank met de uitspraak in de hand na afloop van de uitspraak.

Milieubeleid 3. | Deze ‘overwinning’ zal uiteindelijke een misser zijn

Dus een Nederlandse rechter denkt op wereldniveau het klimaatbeleid te kunnen bepalen? Het ongeveer kleinste maar ook braafste landje van de wereld gaat weer eens voorop. Laat me niet lachen, ook deze zogenaamde overwinning voor de milieumaffia zal op den duur een misser blijken.



K. Terleth, Amstelveen.

Milieubeleid 4. | Mentaliteit van hebzucht, díe gaat ons nekken

‘Onze planeet wordt maar op één manier schoner’ (Brieven 28-5). Peter Erwich schrijft dat de gehele wereldbevolking de grootste vervuiler is. En dat milieubeschermers eens actie zouden moeten voeren tegen de overbevolking. Bijzonder belangrijk punt, maar niet het enige. Ook onze hebzuchtige mentaliteit van meer-meer-meer is een belangrijke oorzaak. Steeds grotere auto’s, steeds verder weg reizen, enzovoorts. Dat gaat allemaal ten koste van de planeet. Zouden we soms ongelukkig worden zonder die ratraces waarmee de reclame ons opjaagt tot steeds meer consumeren? Onze koude materialistisch mentaliteit maakt veel meer kapot dan ons lief is, allereerst de wereld om ons heen.



F. Boon, Delft.



Bekijk hieronder al onze video’s over klimaatverandering:

Milieubeleid 5. | Als de overheid krachtiger optreedt is dit niet nodig

Het is natuurlijk heel mooi dat Milieudefensie de rechtszaak tegen de Shell heeft gewonnen maar tegelijkertijd is het vreemd dat er een rechtszaak nodig is om Shell te dwingen de netto CO2 uitstoot in 2030 met 45 procent te hebben verminderd. Deze hele rechtszaak zou niet nodig hoeven zijn als de overheid meer machtsmiddelen zou hebben om grote bedrijven te dwingen hun CO2 uitstoot te verminderen. Maar onder het mom van ‘slecht voor de economie’ worden noodzakelijke acties niet of nauwelijks afgedwongen. De grote multinationals bepalen voor een groot deel het (milieu)beleid omdat de overheid als de dood is dat ze anders naar het buitenland vertrekken. Verder houden veel bedrijven zoals Tata steel en Chemelot zich niet aan de afgegeven loosvergunningen en ook deze overtredingen worden vaak met de mantel der liefde bedekt en nauwelijks beboet! Dus de overheid moet veel daadkrachtiger zijn, dan zijn rechtszaken zoals van Milieudefensie helemaal niet nodig.



Henk Kras, Oud-Beijerland.

Johan Derksen | Hij is niet bang zijn mening te ventileren

Johan gaat stoppen met tv programma’s! Ik zal hem zeker missen, omdat hij 1 van de weinigen is die zijn mening openlijk durft te geven. Velen zijn te bang want je wordt al snel een racist genoemd in dit land als je niet meepraat met al die mensen die zich al snel slachtoffer voelen. En inderdaad het gepraat over de verwende over het paard getilde voetballers wordt vervelend, terwijl voetbal een hartstikke leuke sport is, maar de bedragen die erin rond gaan zijn abnormaal.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Zorg prioriteiten | Een aap met een leesbril is ook zo wat

Nu het aantal ziekenhuisopnames daalt en er steeds minder mensen besmet raken met het coronavirus, ziet de zorg zich geplaatst voor het maken van een inhaalslag met betrekking tot de uitgestelde zorg. Men zal alle zeilen bij moeten zetten om mensen die al weken, maanden wachten op een operatie, alsnog te kunnen helpen. We zijn nog niet klaar. En dan lees je over een bejaarde chimpansee van tegen de veertig die staar heeft en weinig meer kan zien. Maar de redding was nabij: oogartsen van het Leids Universitair Medisch Centrum hebben kans gezien om Fiffy, zo heet de chimpansee, moderne lenzen te verschaffen. Links voor dichtbij, rechts voor veraf. Want ja, een aap met een leesbril is ook zo wat. Op de een of andere manier speelde het woord ‘prioriteit’ door mijn hoofd. Heel veel wachtenden op zorg zijn dus mooi in de aap gelogeerd.



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

