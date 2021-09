Reacties op het opstappen van ministers: ‘Rutte zou af moeten zien van het leiden van een nieuw kabinet’

‘Het zou Kaag heel erg sieren om of helemaal uit de politiek te verdwijnen’ en ‘Elektriciteit opwekken met windturbines en zonnepanelen is een druppel op een gloeiende plaat’, dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van maandag 20 september verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Opstappen Ministers | Koppen blijven rollen, behalve die van Rutte

‘Haagse heksenketel’. Als je als teamleider in de afgelopen tien jaar vele collega-ministers en -staatssecretarissen hebt zien vertrekken door blunders, dan kom je als minister-president toch niet meer geloofwaardig over? Mark Rutte heeft bij alle formaties alle gesprekken gevoerd met kandidaten en ze geschikt bevonden als minister of staatssecretaris. Dan ben je toch indirect medeverantwoordelijk voor het te voeren beleid? Maar hij blijft toch zitten en misschien nog wel in de komende periode als Rutte IV. Het zou af moeten zien van het leiden van een nieuw kabinet en het aan anderen overlaten.



Guus van Lexmond, Odijk.

Volledig scherm Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag loopt naar de Tweede Kamer om bekend te maken dat ze terugtreedt als minister. Ze deed dat nadat de Tweede Kamer een motie van afkeuring had ingediend vanwege de chaotisch verlopen evacuatie uit Afghanistan. © ANP

Opstappen Ministers | Kaag wordt in volgend kabinet vast weer minister

Dat mevrouw Kaag haar ontslag ingediend heeft bij de koning vind ik een lachertje. Bij een eventuele nieuwe regering met D66 erbij wordt zij gewoon weer minister van weet ik veel. Het zou haar heel erg sieren om of helemaal uit de politiek te verdwijnen of bij voorbaat aan te geven dat zij ook in een volgend kabinet geen deel uitmaakt van de ministersploeg.



Peter Pannet, Ridderkerk.

Niet besmettelijk | Coronapas discrimineert

Briefschrijvers Jenne de Haan en Caroline Booij verwoorden haarfijn hoe krom de invoering van de coronapas is. Je moet bewijzen dat je gezond bent maar deze pas is hiervan geen bewijs en geeft alleen schijnveiligheid. Ik ben gevaccineerd maar ik kan nog steeds besmet raken en het virus doorgeven, dus mijn QR-code zegt inderdaad helemaal niets. Vaccinatie is een vrije keuze maar als je niet bent gevaccineerd mag je wel uitgesloten worden. Voor uitsluiting van een bevolkingsgroep is er maar één woord: discriminatie. Volgens mij kan dat niet de bedoeling zijn.



Lia Brouwer, Kockengen.

Niet besmettelijk II | Roken benaderen we een stuk pragmatischer

Laten we corona eens vergelijken met roken. Niemand moet verplicht stoppen met roken, niemand moet zich verplicht laten inenten tegen corona. We hebben afgesproken dat degenen die roken niet anderen in gevaar mogen brengen, dus op een aantal plaatsen is roken verboden. Hetzelfde gaat nu gebeuren met corona, het enige verschil is dat je roken direct kunt ruiken en zien en corona niet. Goh, daar hebben we een goed systeem voor, de app. Niemand wordt uitgesloten van café- of theaterbezoek, alleen even bewijzen dat je binnen niet rookt. Simpel.



Joyce Kool.

Energietransitie | Klaar met kolen? Geef kernenergie een kans

‘Hoe komen we van die kolen af?. Wij hebben in Nederland nog een paar hypermoderne kolencentrales staan die buitengewoon efficiënt zijn en ook de gasgestookte centrales zijn erg schoon. In Aziatische landen worden echter plannen gemaakt voor ruim zeshonderd kolencentrales.



Dan is elektriciteit opwekken met windturbines en zonnepanelen natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Het antwoord is simpel: nucleaire energie. Rolls Royce maakt ‘kleine’ nucleaire units van 400 MW. Super schoon en veilig. Kernenergie kreeg een slechte naam door de incidenten van Tsjernobyl, Harrisburg en Fukushima. Maar Frankrijk heeft 59 nucleaire elektriciteitscentrales en in de hele wereld staan er 450 probleemloos te draaien.



N. van Welzen, Oegstgeest.

Volledig scherm Kolenkachel. Vrouw in ochtendjas hurkt naast de haard en prikt met een pook in de brandende kolen, om het vuur op te stoken. Op de kachel een waterketel en ernaast een koperen kolenkit. © Collectie Spaarnestad

Informateur | Remkes denkt stagnatie in paar dagen te doorbreken

Remkes meent de boel in één decadent weekendje vlot te kunnen trekken. Het is minachting voor de kiezer. Het land wacht al maanden op een bestuur en het enige wat er speelt is over en weer gekijf en ministers die afhaken. Verkiezingswinnaars zouden verplicht moeten zijn een regering te vormen, wel of geen sympathie voor elkaar.



Aart van Veen, Doorwerth.

Zakenkabinet | Hoera, Omtzigt is terug

Pieter Omtzigt is weer terug in de Kamer: wat een verademing. Hij kwam meteen met een voorstel dat hout snijdt: maak er een zakenkabinet van met professionals als minister. Klaar met dat amateuristische geklungel.



Otto Bronk, Den Haag.

Volledig scherm Pieter Omtzigt (Groep Omtzigt) in de Tweede Kamer. © ANP

Chansons! | Prachtfoto vat essentie van het Franse lied

‘Zwanger van heimwee, melancholie en snufjes tristesse’. De foto bij het interview over de tv-docu Chansons! is van volmaakte schoonheid. Zwaar en melancholiek met toch net dat beetje licht. Rauw, indringend en toch subtiel. De essentie van het Franse lied gevangen in een prachtig beeld. Groot compliment voor fotograaf Floris van Bergen.



Jopie Roijé, Rhoon.

