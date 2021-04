Reacties op het personeelstekort: ‘De horeca moet nu even niet zeuren.’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 24 april in de krant verschenen over onder meer het personeelstekort en de businessclassreizen van Henk Bril.

Personeelstekort | Tandje bij en aanpakken, dat gebeurt in de zorg ook

‘Horeca zoekt snel personeel’ (AD 23-4). Na maanden van Lock Down gaan nu de terrassen weer gedeeltelijk open, een lichtpuntje. En dan nu gelijk de berichtgeving. Horeca vreest mogelijk personeelstekort deze zomer. Laten we wel stellen dat er al jaren personeelstekort in de zorgsector is. En dat nu in deze al ruim één jaar durende crisistijd de zorg nog steeds kampt met personeelstekort, de druk op corona afdelingen en ic’s extreem hoog is maar men gewoon doorgaat met zorg leveren. Misschien moet de horeca nu even niet zeuren over personeelstekort en gewoon maar blij zijn dat ze weer (gedeeltelijk) open mogen ondanks de nog steeds immense hoge druk in de ziekenhuizen met personeelstekort. Dus gewoon aanpakken en hard werken net zoals de zorgmedewerkers dat al die tijd al doen.



Monique de Bruijn, Rhoon.

Versoepelingen | In India gaat het mis, toch schrappen we geen vlucht

‘Kamer durft ‘t aan’ (AD 23-4). Al maanden verbaas ik mij dat in heel Europa de grenzen wagenwijd open staan. Als alle Europese landen bij de eerste of tweede coronacrisis de grenzen potdicht hadden gehouden (behalve voor vrachtverkeer) en vervolgens een échte volledige lockdown van een maand hadden toegepast, dan waren we nu in heel Europa coronavrij geweest. In India gaat het nu helemaal mis, maar onze briljante overheid ziet geen enkele reden om vluchten van India op Schiphol te weren? Toen het in Engeland ook helemaal misging, landden er wél 20 volle vliegtuigen per dag daarvandaan op Schiphol. Schiphol en KLM moesten natuurlijk overeind gehouden worden, maar dat de volledige middenstand en horeca om zeep geholpen wordt, interesseert het kabinet helemaal niets. Ik ben geen econoom, maar weet wel dat onze economie grotendeels draait op de middenstand en niet op de grote bedrijven.



Hans Verduyn, Zeist.

Fieldlabs | De zorgbonus is te duur?

Wat is de diepere filosofie achter deze Fieldlabs? Geef het volk brood en spelen? Gaan we dus 1 miljard euro uitgeven om een aantal mensen wat genoegen te bezorgen onder het motto onderzoek? Geef het liever aan de jeugdzorg die schandalig is uitgekleed, of geef een extra bonus aan het zorg personeel, niet die schamele 500 euro. Zij lopen al ruim een jaar de benen uit hun lijf om zorg te bieden. Nee, we gaan schandalig met geld strooien voor Fieldlabs. Voor zover ik het weet zie je deze idiote dingen niet in de landen om ons heen.



S. van ‘t Hoff, Bilthoven.

Kabinet | Vergeef elkaar de fouten en formeer een kabinet

‘Politici, niet zo hakketakken, regel nou eens een kabinet’ (AD 23-4). De artikelen die in het AD stonden over doorpakken bij de formatie in plaats van blijven inhakken op de personen, is mij uit het hart gegrepen. Natuurlijk zijn er dingen fout gegaan. Maar de verkiezingsuitslag was ook meer dan duidelijk. Stop met het op de persoon spelen en vergeef de fouten die gemaakt zijn. Er is inmiddels genoeg met modder gegooid naar mensen die zich dag in dag uit de naad werken om het land uit de crisis te helpen. Laat het verleden voor wat het is. Verbeter de fouten maar formeer een kabinet. Het land schreeuwt erom. Laat de partijen over hun schaduw heen stappen en met een schone lei beginnen. Alleen daarbij is Nederland gebaat. Verbeter de wereld maar begin bij jezelf.



Cees van Lochem, Zoetermeer.

Businessclassreis | Slecht moreel kompas

‘Politiebaas vloog steeds vaker businessclass: Boek maar’ (AD 23-4). Is er iemand die mij goed onderbouwd uit kan leggen wat een politiechef te zoeken heeft in Bali of Brazilië? Voor zijn werk. En dan ook nog businessclass moet vliegen? En dan gelijk graag uitleg waarom iemand een handtekening voor akkoord geeft? En Henk Bril is nu directeur bij de GGD. Dat is op het coronamoment van schrijven nou niet de meest efficiënte organisatie die er is. Wellicht is Henk weer op een mooie reis, waar hij natuurlijk businessclass heen gevlogen is.



Hans Trapman, Utrecht.

Businessclassreis | Kan iemand dit uitleggen?

Tot mijn verbazing las ik dat Henk Bril in tweeënhalf jaar ruim 35 in meer of mindere mate van publieksgeld misbruik heeft gemaakt. Erger nog, leidinggevenden, toch hét controlesysteem, heeft hierbij volledig gefaald. Ik vraag mij af of deze personen, op cruciale plaatsen bij de landelijke eenheid politie, nog iets van een moreel kompas bezitten. Zijn zij zich bewust dat zij op kosten van de burgers geld verspillen? Het wordt afgedaan met een luchtige opmerking dat het ‘doelmatiger gekund’ had. Eigenlijk erger nog is dat de Henk Bril nu een hoge functie heeft bij een andere maatschappelijke instelling. Ik vraag mij hierbij af of zijn declaratiegedrag moreel gezien is veranderd. Personen met een baan als vakkenvuller bij een grootwinkelbedrijf worden vaak voor een kleinigheid reeds ontslagen.



J. van Duijn, Katwijk.

