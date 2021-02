Reacties op het vaccinatiebeleid: ‘Ik sta mijn vaccinatiebeurt graag af aan de jongeren’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 5 februari in de krant verschenen over onder meer het vaccinatiebeleid en de avondklok.

Avondklok | Hoezo geen vrijheid? Kijk maar eens naar Rusland

‘Nog niet af van avondklok’ (AD 4-2). Dagelijks horen en lezen we hoe we beknot worden in onze vrijheid! We zijn nu één jaar in de greep van een pandemie, en ja dat is voor allemaal heel beperkend. Toch leven we hier nog steeds in een vrij land. Bedenk eens hoe het is om in een islamitisch land te leven, daar weten ze niet beter. En wat te denken in Rusland of China? Daar ga je achter slot en grendel wanneer je een ander geluid laat horen. Je bent in die landen onderworpen aan het regime, met of zonder pandemie. Aan deze pandemie zal zeker een einde komen, aan bovengenoemde regimes niet.



Pauline Borst, Rotterdam.

Coronazwemles | Overheid zou zwemles uit lockdown moeten halen

‘Duiken in de afwasbak en crawlen op de keukenvloer’ (AD 4-2). Geen wonder dat eigenaar Peer Pulles van zwemschool Henricus grijnst. Peer is een slimme ondernemer die een flink aantal ouders heeft wijsgemaakt dat hun kind op deze manier de zwemkunst machtig zal worden. Zwemmen leer je alleen in het water. De teleurstelling van Thomas en andere kinderen zal groot zijn als zij écht in het water belanden. Het zou overigens goed zijn geweest als de overheid eerst de zwemlessen uit de lockdown had gehaald. Veel nuttiger dan die ondoordachte herstart van het basisonderwijs op 8 februari. Kunnen zwemmen is voorlopig even belangrijker dan het beheersen van de tafels van vermenigvuldiging en andere schoolse vaardigheden.



Henk Hoorn, Zoetermeer.

Coronazwemles 2. | Deze prima methode is in de jaren 20 al ontwikkeld

Jacob Bongertman, (1879 -1965) was een Nederlandse gymnastiekleraar die in de jaren 20 de Bongertmanmethode ontwikkelde. Hij leerde in het begin de leerlingen op het droge op een bank de beenslag aan. Dus was hij zijn tijd ver vooruit, gezien het artikel in de krant.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Vaccinatiebeleid | We zorgen voor elkaar... ‘als ik maar als eerst mag’

Nadat de regering de logische volgorde van het vaccineren heeft losgelaten: eerst de zwakkeren, ouderen en hun verzorgers, verdringen zich allerlei groepen om voorrang te krijgen bij het prikken. Politie, boa’s, leraren... wie volgt? Supermarktpersoneel, vrachtwagenchauffeurs, brandweer, ouders van schoolgaande kinderen, wijkverpleegkundigen, tandartsen, fysiotherapeuten, openbaarvervoermedewerkers? Allemaal essentieel, nietwaar? Het draait er dan straks op uit dat de groep die het meest gevaar loopt ernstig ziek te worden en te overlijden, het láátst aan de beurt is. Want niet (meer) essentieel. Hoe noemde iemand dat ook alweer? Dor hout... Ja hoor, we zorgen voor elkaar, ‘als ik maar eerst mag’.



Willem van Zijl, Rotterdam.

Vaccinatiebeleid 2. | Ik sta mijn vaccinatiebeurt graag af aan de jongeren

Ik verbaas me over het vaccinatieprogramma. Waarom zou je oudere mensen en daarmee ook demente bejaarden als eerste vaccineren? Deze generatie heeft het er dus niet zo moeilijk mee om thuis te blijven, dat doen ze toch wel. Ik ben ervoor om onze jongeren als eerste te vaccineren. Dan krijgen zij hun vrijheid weer, kan voor hen de horeca open en vormen ze voor ons ouderen geen gevaar meer. Ik ben zelf van de oudere generatie maar gun mijn vaccinatie eerst aan een jongere, zodat hij of zij weer wat vrijheid krijgt.



Ike Domburg, Zutphen.

Statiegeld blikjes | Jammer dat het nog tot 2022 moet wachten

‘Vanaf eind volgend jaar 15 cent statiegeld op blikjes’ (AD 4-2). Eindelijk komt het er toch van, statiegeld op blikjes. Al jaren erger ik mij aan al die blikjes en petflesjes die er overal langs de weg liggen. Ik begrijp echt niet waarom het tot eind december 2022 moet duren voor deze maatregel van kracht wordt. Finland ken dit al jaren. Daar zijn in supermarkten apparaten voor flesjes en blikjes, ik zou zeggen: je hoeft niet zelf het wiel uit te vinden. Steek je licht eens op bij anderen. Die machines zijn namelijk al heel lang in de handel. Alleen de blikproducenten hebben het inzetten van de statiegeld maatregel zo lang mogelijk gefrustreerd.



Bert Vreeswijk, Gorinchem.

Wopke Hoekstra | Gaat hij bij verlenging van de avondklok wéér voor?

Nadat Wopke Hoekstra vorige week vrijdag vol trots én voor zijn beurt voor de camera’s meldde dat de basisscholen op maandag 8 februari weer open gaan, zou ik hem willen voorstellen dit weekend voor diezelfde camera’s te verkondigen dat de avondklok verlengd zal gaan worden. Ik vrees dat hij dit toch liever aan anderen over laat.



Aad van Dam, Rotterdam.

Brief van de dag | Laat een commissie van experts snel onderzoek doen naar datalek

De IT-systemen die de GGD gebruikt bij corona kennen een datalek. Een essentieel probleem vormt de opslag van bsn-nummers. Hierdoor is identiteitsfraude mogelijk en worden op het internet gegevens van burgers verhandeld. Ellis Jeurissen van de GGD stelt dat er met ‘man en macht gewerkt wordt aan de overstap naar een ander, veel veiliger portaal’. Dat wijst er mijns inziens op dat dit project onder grote tijdsdruk staat. Met alle risico’s. Een nieuw IT-systeem heeft altijd kinderziektes, medewerkers van de GGD moeten midden in de crisis allemaal op cursus om te leren hoe nieuwe applicaties werken. De oplossing voor dit probleem lijkt mij vrij simpel. Laat een goede programmeur het huidige systeem aanpassen. Deze haalt het veld voor het invoeren van het bsn-nummer uit het formulier weg. Verwijderen is makkelijker dan toevoegen en waarschijnlijk een piece of cake.



Daarna gaat de database-expert aan de slag. Die verwijdert met één druk alle opgeslagen bsn-nummers uit de database. Hooguit enkele dagen werk. Het nieuwe IT-systeem is natuurlijk een uitdaging voor elke hacker om te kraken. Het lijkt mij beter dat het zonder stress wordt doorontwikkeld. In de tussentijd kan het huidige, veilig gemaakte systeem worden gebruikt. Ik ken de details van deze software omgeving natuurlijk niet. Het lijkt mij een goed plan om een externe commissie van IT-experts onderzoek naar beide opties te laten doen. Het nieuwe systeem eind maart invoeren of het huidige systeem afdoende repareren. Zo’n commissie kan in korte tijd uitspraak doen over deze kwestie.



Frank van Steenbrugge, software ontwikkelaar, Zoetermeer.

