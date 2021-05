Reacties op het vaccineren: ‘Allen op Nederlands grondgebied worden niet meer gelijk behandeld.’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 8 mei in de krant verschenen over onder meer het vaccineren en het verdwijnen van Andere tijden.

Vaccineren | Waarom zou ik me nog laten vaccineren?

Elke week zie ik het programma van Filemon Wesselink en vraag me af waar al deze complotdenkers hun ideeën vandaan halen. Nu begin ik echter te twijfelen als ik het plan van Hugo de Jonge lees dat straks iedereen, gevaccineerd of niet, getest moet worden als je naar een evenement, museum, of restaurant wilt. Daar komt nog bij dat als hij zijn zin krijgt we ook nog eens 7,50 euro eigen bijdrage moeten betalen. Geldt dit ook voor de voetbalstadions? Want dan moet ik me elke donderdag of vrijdag voor een thuiswedstrijd van mijn club laten testen, tel uit je winst. Waarom ga ik me in eigenlijk komende woensdag laten vaccineren? Ja, ik mag wel op vakantie met mijn vaccinatiepaspoort, maar in eigen land heeft geen enkele waarde. Het begint er echt op te lijken dat ze genieten van de macht en controle. En zo gaan wij straks beginnen met terugbetalen van de staatssteun aan KLM en andere multinationals, die het geld gebruikt hebben voor het alsnog uitbetalen van dividend en bonussen. Het is al begonnen met een duurder biertje op het terras.



Rob Sanders, Afferden.

Vaccineren | Steek het geld liever in nog sneller vaccineren

‘Weer uit eten, maar éérst test’ (AD 7-5). Minister De Jonge wil toegangstesten invoeren om de samenleving weer van het slot te kunnen halen. Dat kost miljarden. Die komen ook van de samenleving. Hij praat echter niet over mensen die al twee keer gevaccineerd zijn. Die kunnen toch zeker zonder test naar een evenement of dierentuin? Besteed liever aandacht aan het snel inenten van de bevolking. Dat scheelt miljarden.



C. Guise, Rotterdam.

Bekijk hieronder onze video’s over de coronavaccins:

Vaccineren | Wie de test weigert wordt straks buiten gesloten

Uit eten gaan, of een bioscoop bezoeken wordt over een paar weken weer mogelijk (AD, 7 mei). Toegang wordt echter afhankelijk gemaakt van een negatieve coronatest. Allen die zich op Nederlands grondgebied bevinden worden straks dus niet meer gelijk behandeld. Mensen die weigeren mee te doen aan een testmaatschappij worden buitengesloten. Geen negatieve test, geen toegang. Rechten en plichten worden afhankelijk gemaakt van een ondeugdelijke test.



Paul Schermers, Apeldoorn.

Andere Tijden | Juist nu is een dergelijk programma hard nodig

‘Andere Tijden is het zoveelste programma op de NPO dat sneuvelt: Buitengewoon triest’ (AD.nl 6-5). De NPO is op oorlogspad met als doel om de doelgroep 20-49 te trekken naar de publieke zenders. In dat streven wordt het kind met het badwater weg gegooid. De functie informatief, onderzoek, consument, bijvoorbeeld Radar en Opsporing Verzocht, wordt uitgekleed met als laatste wapenfeit het verdwijnen van Andere Tijden. Al 21 jaar een alom gerespecteerd geschiedenisprogramma. Juist in deze tijd belangrijk voor duiding. In plaats daarvan krijgen we de Showcolade- en Dino’s Bezorgservice waar niemand naar kijkt. Jongeren kijken sowieso geen lineaire tv, maar Netflix en anderen. Remco van Westerloo bereikt hier alleen maar mee dat de 50-plussers ook steeds minder gaan kijken, terwijl deze doelgroep 80 procent uitmaakt van de NPO1 kijkers. Ik ben het met Angela de Jong eens. Het AD heeft ook gekozen voor de doelgroep waar NPO1 sinds jaar en dag al mee gezegend is. Houden zo.



Stef van der Steen, Culemborg.

Andere Tijden | Niet doen, slecht idee

Andere Tijden weg? U doet me denken aan die kameel die zonodig zwemmen moest! Ook geen goed idee!



J. van den Berg

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Zetelroof | Ik zou die zetel ook niet opgeven, eerlijk gezegd

‘Met ‘zetelroof’ dreigt definitief einde van ruziepartij 50Plus’ (AD 7-5). Ik begrijp heel erg goed waarom mevrouw Liane den Haan haar zetel niet opgeeft. Rekenen is altijd mijn sterkste kant geweest. Dat moet wel want ik ben ondernemer. Ook een gokje wagen hoort bij goed ondernemerschap. Als je zekerheden wilt in onze maatschappij moet je voor een andere job kiezen. Mevrouw Den Haan kiest gewoon voor vier keer 117.000 euro. Dat is immers vier jaren salaris. En het gokje is dat ze natuurlijk hoopt dat het nieuwe kabinet dan vier jaar blijft zitten. Vervolgens wordt het nog mooier, want dan breekt de wachtgeldperiode aan. Grofweg nog drie jaar van 80 procent van 117.00 euro, dus drie jaar lang 94.000 euro. Dat alles samen betekent een inkomen van 844.000 euro voor de komende zeven jaar. Eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat ik dat ook niet zomaar zou opgeven.



Hans Trapman. Utrecht.

Coronabij | En juist bijen sterven uit

‘Deze bij steekt zijn tong uit bij een ‘positieve test’ (AD.nl 7-5). Wat een geweldig leuk bericht over het aanleren van een Pavlovreflex bij bijen. En hoe ironisch dat een door de mensheid zo bedreigde diersoort ons in deze crisis juist zou kunnen helpen. Volgende stap: een coronahond?



Peter de Haas, Alphen aan den Rijn.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.