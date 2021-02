Reacties op het winterweer: ‘Een fantastische Hollandse winterweek’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 16 februari in de krant verschenen over onder meer het winterweer en de laatste corona-perikelen.

Schaatsweekend | Dit was zo’n weekje dat je blij kon maken in deze tijd

‘Als dit met oud en nieuw gebeurt ben je asociaal’ (Brieven 15-2). Een fantastische Hollandse winterweek. Met sneeuwpoppen, iglo’s en veel schaatsgelegenheid. En daarnaast voor de al dan niet gedwongen thuiszitters drie dagen genieten van het WK afstanden in Thialf. Allemaal vitaminen om deze onzekere tijd door te komen. Buitenlucht, bewegen, genieten. En wat daarnaast nog telt, het kost geen 70 miljoen, het bedrag dat met oud en nieuw de lucht in wordt geschoten. Daarom alleen al gaat de vergelijking in een ingezonden brief niet op. Soms is het in een tijd van weinig vreugde en veel zorgen voor veel mensen fijn om te zien dat gewoon een koude zonnige week je blij kan maken.



Truus Groothuis, Culemborg.

Code rood | Lachwekkend, betutteling

Scholen werd geadviseerd om gisteren de deuren niet te openen en weggebruikers konden beter thuis blijven. Het was weer eens code rood, vanwege een mogelijke ijzelregen. Dat de drie dagen daarvoor de bevolking massaal de weg opging om te schaatsen en de sneeuw in de bossen en duinen op te zoeken met alle risico’s, was geen codemelding waard. Die betuttelingen, die steeds vreemdere vormen aanneemt, zijn lachwekkend geworden.



Ton van Zoeren, Soest.

Dion Graus | Met de stembus in zicht moet de PVV hangen

‘Onthutsend’ (Column 15-2). Ja Linda, natuurlijk is het een ‘misselijkmakend verhaal over Dion Graus. Maar zijn ex-vrouw is inmiddels 48 jaar, en was geen meisje van 16. Je zou zeggen: zij wist ook wat ze deed. En wie speelde de informatie door aan NRC? Bij D66 was het de affaire Pechtold, bij het CDA hadden ze Camiel Eurlings, bij de VVD Han ten Broeke. En zie: allen hebben weer een nieuwe, goed betaalde baan. Rutte hield zijn collega’s die flink logen ook tot het laatst toe de hand boven hun hoofd. Kijk eens naar Prins Bernhard, zijn vrouw verdedigde hem tot het laatst! Tja, neem het Wilders dan maar eens kwalijk. Overal zit kaf tussen het koren. Maar nu met de verkiezingen in aantocht moet de PVV eraan geloven!



Jill Stijnen, Rotterdam.

Jongeren | Egbert Jan heeft gelijk: je baan verliezen, dát is erg

‘Hoe erg is het om een jaartje niet uit je plaat te gaan?’ (AD Magazine 13-2). Een fantastische column van Egbert Jan Riethof en het gezeur van de zogenaamde verloren generatie. Hij slaat de spijker op zijn kop en heeft helemaal gelijk dat er mensen zijn die het veel erger hebben in hun leven. Deze generatie is verwend en heeft alles, maar niet geleerd om te gaan met tegenslag en eigen verantwoordelijkheid. Dus probeer er wat van te maken, zonder gezeur.



Mary Voorn, Zoetermeer.

Coronahond | Die mensen zullen ook na corona van hond genieten

‘Liefde is... snel naar huis willen voor je vuilnisbakkie’ (AD 13-2). Bedankt voor het leuke artikel over de mensen die nu in coronatijd een hond aanschaften. Ik vond het bijzonder dat jullie niet kozen voor een raspup maar voor honden die een tweede kans zo verdienen. De honden uit het buitenland, uit het asiel en de hond met de geamputeerde poot. Mensen die hiervoor kiezen, zullen ook na corona van hun hond genieten, wat ik nog moet zien met de pups die tegen woekerprijzen zijn gekocht.



Meiney Roffel, Leusden.

Vaccin | Krijg je dit weer, net als je denkt: het kan niet erger

‘Hoe coronavaccins tussen de kaas en melk belandden’ (AD 15-2). Net als je denkt dat het niet erger kan met ons zwalkende vaccinatiebeleid, lees ik een bizar bericht in mijn krant. Een vijftal Pfizer-flacons belandden voor korte tijd tussen de boter, kaas en eieren in een huis-tuin-en keukenkoelkast. Terwijl ik met ongeloof het artikel lees, stel ik mezelf opnieuw de vraag: zou dit ook gebeurd zijn als we vanaf het begin het leger hadden ingeschakeld voor deze enorme operatie? Eigenlijk weet ik het antwoord al...



Corine Verdonk, Dordrecht.

Verkiezingen | Een paar miljoen kiezers worden zo genegeerd

Stel dat ik ga stemmen in maart. Heeft dat nog wel zin, nu je in de campagnes lijsttrekkers hoort zeggen dat ze niet willen samenwerken met bepaalde partijen? Hiermee wordt de stem van een paar miljoen mensen totaal genegeerd en komt het erop neer dat Rutte, Hoekstra en nog een paar meelopers de nieuwe regering gaan vormen. Waarbij uiteraard Rutte weer zijn zin krijgt en in het Torentje mag gaan zitten. Kortom, het gezegde ‘ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was’, is dan weer van toepassing.



H. Rensen, Meppel.

Brief van de dag | Van Roosmalen en Van den Berg, groter kan het contrast bijna niet

Met een wisseling van afschuw en walging heb ik het interview met Marcel van Roosmalen gelezen in AD Magazine van afgelopen zaterdag. Daarin beschrijft hij dat hij het contact met zijn dementerende moeder in het verpleeghuis heeft verbroken. Hij heeft in columns in NRC Handelsblad zijn dementerende moeder beschreven. Hij beschreef zelfs dat zij niet meer met hem wilde praten, ‘want dan zet jij het weer in de krant’. Dus zo dement was zijn moeder nog niet. Hij wilde zijn moeder ook niet met een luier zien, hij wil er ook niet meer van weten dat zijn moeder hem ongetwijfeld liefdevol jarenlang in zijn luiers heeft vertroeteld. Nu is hij als volwassen zoon aan de beurt om aandacht aan zijn moeder te schenken.



Van Roosmalen zou er goed aan doen de reportage van verslaggever Amy van den Berg te lezen, ook in het AD van zaterdag, waarin zij de bezoeken aan haar dementerende oma van 94 jaar beschrijft. Dit artikel heeft mij ontroerd, haar oma wil niet meer eten en drinken, hartverwarmend hoe Amy haar oma toch probeert te bewegen iets te eten en daarvoor lekker eten en snoep voor haar heeft meegebracht. Het artikel is de opstap voor het boek geschreven door Roosmalen, dat binnenkort verschijnt en waarin hij zijn dementerende moeder beschrijft. En afscheid van haar heeft genomen. Hij wil wel met zijn columns en boek geld genereren over de rug van zijn dementerende moeder, maar haar niet meer ontmoeten. Hij moet zich schamen. Het boek blijft door mij ongelezen in de boekwinkel.



Cor Kooijman, Hendrik-Ido-Ambacht.