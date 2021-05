Reacties op hoger beroep Humeyra: ‘Wat is logisch aan met een geladen pistool op stap gaan?’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die vrijdag 28 mei in de krant verschenen over onder meer Shell, het Janssen-vaccin en hoger beroep Humeyra.

Shell | Onze planeet wordt maar op één manier schoner

‘Unicum: Shell moet uitstoot CO2 halveren van rechter’ (AD 27-5). Goed dat er zoveel mensen een menig hebben over het klimaat. Jammer dat de gehele wereldbevolking de grootste vervuiler is. Een waanzinnige voedselketen die miljarden mensen aan het eten moet houden, met de daarbij behorende dieren. Allemaal autorijden, vliegen en voortplanten. De milieubeschermingsactivisten zouden eens actie moeten voeren tegen de overbevolking. Planeet schoon? Begin eerst eens bij jezelf.



Peter Erwich, Hoogvliet.

Janssen-vaccin | Ook dit geeft weer weinig vertrouwen in organisatie

‘We krijgen minder Janssen-vaccins’ (AD 27-5). Nederland krijgt minder van het Janssen-vaccin. Ook ligt er nog een partij opgeslagen omdat er bij de productie ‘misschien’ een verkeerd middel is toegevoegd. Dit geeft weinig vertrouwen om je met het Janssen-vaccin te laten vaccineren als je nog een twijfelaar bent. Door deze berichten wordt alles niet geloofwaardiger en zou ik niet graag een prik krijgen met dit vaccin.



C. Elbersen, Amersfoort.

Column Angela | Wat een slechte vertoning

‘Incestueus’ (Column 27-5). Niets meer aan toe te voegen. Wat een vreselijke vertoning van Lil’ Kleine, nadat hij is vrijgelaten. Net doen of er niets is voorgevallen. Onbegrijpelijk dat hij zijn zoontje zo wil laten zien dat dit het zogenaamde goede voorbeeld moet zijn, nadat hij zo’n slechte jeugd heeft gehad.



Joyce Slagter-Peijs, Limmen.

Hoger beroep Humeyra | Naar een school gaan met een pistool is wel logisch?

‘Beelden van dood Humeyra moeten moord bewijzen’ (AD 27-5). Volgens de rechter had Bekir in een opwelling gehandeld want: ‘Als je écht maanden rondloopt met een moordplan is het onlogisch om dat op klaarlichte dag op een school te doen’. Mijn vraag aan die rechter, en ik zal hiermee zeker niet de eerste zijn: wat is er logisch aan om met een geladen pistool op stap te gaan? Nota bene naar een school. Logisch is dat hij haar, na een tergend lange periode van afwijzing en ontwijking, dood wilde en de consequenties van haar dood bij voorbaat voor lief nam, te weten: consequenties voor hemzelf. Zijn eer is hiermee immers gered en na hem de zondvloed. Kortom, veroordelen voor moord en doe er wat tbs bij om zijn uiteindelijke terugkeer in de maatschappij enigszins verantwoord voor andere burgers uit te voeren.



Klaas Faber, Gaanderen.

Volledig scherm Tekening van Bekir E. in de rechtbank. E. staat in hoger beroep terecht voor het doodschieten van de 16-jarige scholiere Humeyra. © Nicole van den Hout

Selectie Quincy Promes | De bondscoach gebruikt de verkeerde argumenten

‘Onze mannen’ (Sportwereld 27-5). Onze bondscoach raakt met zijn uitleg over de selectie van Quincy Promes een totaal verkeerde snaar. Frank de Boer legt uit waarom hij denkt Promes goed te kunnen gebruiken in zijn selectie. Bovendien heeft hij met Promes gesproken over de vermeende steekpartij en gelooft in diens onschuld. Twee onzinnige argumenten waarover het hier totaal niet zou moeten gaan. Het enige echte argument in deze discussie is hoe moreel en ethisch verantwoord het is een van een misdrijf verdachte speler ons land te laten vertegenwoordigen op een eindtoernooi. Helaas reikt de polsstok van de bondscoach niet zover. Zowel Frank de Boer als de KNVB geven er niet voor het eerst blijk van dat een moreel kompas niet geldt in de voetballerij.



Harry Verheul, Alkmaar.

Column Thijs Zonneveld | Dictators liggen echt niet wakker van statements

‘Dweilen met de kraan open’ (Column 26-5). Thijs Zonneveld slaat de spijker op zijn kop. Bij de internationale sportbonden interesseert het niemand in welk land ze hun internationale toernooien spelen. Als er maar geld achter zit. Nee, ze vinden het erg wat er gebeurt. Maar niet meedoen is geen optie: ‘Juist door er aanwezig te zijn kunnen we een statement maken en aandacht vragen voor de mensenrechtensituatie’. Alsof de dictator van Belarus of de sheik van Qatar daar werkelijk een seconde van wakker liggen. Geld speelt de hoofdrol en daarmee corruptie en verrijking van de leden van de internationale sportbonden.



Hans Dirkzwager, Bergschenhoek.



Achterstandswijken | Ella Vogelaar zag het goed

‘Herstelplan arme wijken broodnodig’ (AD 26-5). Zo’n 15 jaar geleden werd Ella Vogelaar weggezet als minister voor Spek en Bonen. Maar wat had zij goed gezien dat er iets moest gebeuren om achterstandswijken leefbaar te houden. Het wordt tijd dat we een regering krijgen die zich daadwerkelijk met deze problematiek gaat bezighouden. En niet met woorden maar met daden. Zet dit probleem maar hoog op de lijst van de mogelijke coalitiepartners, mevrouw Hamer.



Dick van der Meer, Den Haag.

