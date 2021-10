Reacties op hooligans: ‘Nep-Feyenoorders, we zijn jullie zat!’

Op straat voor ‘ouwe trut’ worden uitgemaakt, supporters die geen échte clubfans zijn, en de verbazing van een lezer over de eerste gedode wolf: dit zijn enkele van de onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van vrijdag 22 oktober verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Als supporter schaam ik me voor het gedrag van deze hooligans

‘Woede over aanval Feyenoordhooligans op Duitse clubleiding’(AD.nl 21-10). Ik schaam me als supporter regelmatig voor een (deel van) de harde kern van onze club. Familieleden van bestuurders worden thuis bedreigd, net als voorstanders van een nieuw stadion en de homo-supportersclub. Er zijn hoge hekken nodig tijdens Europese avonden, en door vuurwerk af te steken blijven deze hooligans UEFA-boetes veroorzaken. Woensdagavond kwam daar een aanval op de clubleiding van Union Berlin bij in een Rotterdams restaurant. En de meest gehoorde klacht van deze groep zelf? We worden niet gehoord. Nou, we horen jullie heel vaak en dat zijn we ontzettend zat. Nep-Feyenoorders.



Martin Hoogesteger, Rotterdam.

Waarom is solidariteit een vies woord geworden?

‘Elkaar doodwensen en meer van die rotzooi past in een bredere cultuur’ (Column 21-10). Özcan, ik ben het zo met je eens. Ik heb altijd met twee benen in de maatschappij gestaan, maar ik (64) snap het niet meer. Ik snap het gegraai, afschuiven en gebrek aan zelfreflectie niet. En ik weet ook niet of het goedkomt. Twee voorbeeldjes: ik werd deze week twee keer uitgescholden voor oud wijf. Ik moest met mijn fiets aan de kant toen er een busje van de andere kant kwam om te parkeren. Ik moest afstappen, want ik wist niet wat de bestuurder ging doen. De man maakte geen enkel oogcontact, stak geen hand op om te bedanken, deed alsof ie mij niet zag. Ik riep: ‘graag gedaan’. Direct begon hij te schelden, ik fietste terug en vroeg waarom. Zie je het voor je, een jongeman die zich breed maakt en zegt: ‘zoek je ruzie, dan kan je het krijgen’.

De andere ochtend werd ik van de stoep gefietst door een man die in dezelfde winkel moest zijn als ik. Ik deed mijn armen omhoog in een gebaar van onmacht. Hij brulde: ‘ouwe trut’. In het groot gebeurt dit ook. De minachting van dit kabinet voor slachtoffers van de belastingdienst, in Groningen, op de huizenmarkt of in het coronabeleid. De mensen zijn zo lamgeslagen en voelen zich zo machteloos dat ze het op elkaar afreageren. Solidariteit is een vies woord geworden.



M. Verbeek, Rotterdam.

Compenseer boeren voor door de wolf gedode schapen

‘Nog meer geld voor gouden tip over doden wolf’ (AD 20-10). Om de dader op te sporen? Het moet toch niet gekker worden? Compenseer met dit geld liever de kosten voor de evacuatie van de moeflons op de Veluwe of de boeren die alweer schapen hebben verloren. De wolf kost de samenleving goud geld. En waarom? Dit beest heeft in ons dichtbevolkte landje niets te zoeken. Hij zorgt, zonder toegevoegde waarde, alleen maar voor paniek in het luttele beetje natuur wat wij nog koesteren. De wolf een beschermde status? Waanzin, we zijn de weg kwijt.



Jan de Jong, Joure.

Vreemd, dat dit pas de eerste doodgeschoten wolf is

Hoe krom is het dat Milieuactiegroep De Faunabescherming het tipgeld zelfs verhoogd om de schutter te vinden die de wolf heeft doodgeschoten? De organisatie mag dat geld aan de boeren geven die al zoveel schapen hebben verloren, verscheurd door de wolf. Ik snap niet dat dit pas de eerste keer is dat een jager of stroper het lef had in te grijpen. Boeren worden enorm op kosten gejaagd, onder meer omdat ze alle omheiningen zelf moeten aanbrengen.



G. Blum, Utrecht.

Er is geen tijd meer om een kerncentrale te bouwen

‘Kernenergie kunnen we nu niet langer uitsluiten’ (Opinie 20-10). In zijn opiniestuk van afgelopen woensdag pleit Jan Huitema (VVD) voor de bouw van kerncentrales, want dat is stabiel en CO2-neutraal. Los van het feit dat een kerncentrale van beton is en er bij de productie erg veel CO2 vrijkomt, kan een centrale die we vandaag besluiten te bouwen op z’n vroegst pas over tien jaar stroom leveren. De komende twee decennia zijn bepalend voor hoe het klimaat zich ontwikkelt. Als we de komende tien jaar niets doen aan onze CO2-uitstoot, dan loopt de opwarming volledig uit de hand, dus ook als we kerncentrales bouwen, zullen we onze CO2-uitstoot nú drastisch moeten beperken én CO2-opslag grootschalig moeten aanpakken. Dan is het slimmer om de miljarden die de bouw van kerncentrales vergt, meteen te steken in die CO2-maatregelen en in schone energie. Tot slot: kerncentrales draaien op uranium en dat komt onder meer uit Rusland en Kazachstan. Dan kunnen we net zo goed Russisch gas kopen.



Martin van Raay, Culemborg.

Zadel nieuwe generaties niet op met kernenergie

VVD-er Jan Huitema spreekt stoere taal over kernenergie. Het zou duurzaam zijn, maar nee, dat is het niet. Je zadelt daarmee toekomstige generaties op met onze troep en je weigert onder ogen te zien dat het eindeloos doorgaan met consumeren de dood in de pot is voor de mensheid. Was asbest niet ooit het ideale materiaal? Nou, op dat gejuich zijn we behoorlijk teruggekomen. Zo is het ook met kernenergie. Nu dansen op de vulkaan, en anderen later opzadelen met de schade en de kosten. Het is zo in- en intreurig dat dit soort oogkleppenpraat te vaak klinkt en ook nog wordt geloofd. En wie moet die kerncentrales eigenlijk bekostigen? Toch niet een stel rijkaards dat barst van het geld? Nee, wij bekostigen het allemaal. Kernenergie? Nee bedankt!



F. Boon, Delft.

Waarom kunnen we niet zeggen dat Ter Apel vol zit?

‘Overvol aanmeldcentrum Ter Apel snakt naar hulp’ (AD 21-10). Waarom schiet iedereen in dit land in een kramp als je zegt,’ Nederland is vol’? Want daar kan je op het ogenblik toch niet meer omheen? Ter Apel krijgt weer wat lucht, 500 extra opvangplekken in Gorinchem en Almere. Maar het houdt een keer op. Maak je hard voor opvang in de regio van de landen van herkomst. Hoeveel vangen Arabische landen op met hun oliemiljarden?



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

