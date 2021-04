Reacties op huidige coronabeleid: ‘Rutte klinkt steeds meer als roepende in de woestijn’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 20 april in de krant verschenen over onder meer het coronabeleid en het feit dat er te weinig plekken zijn voor jongeren die hun taakstraf moeten uitvoeren.

Testevenementen | Een verantwoordelijke artiest begint er niet aan

‘Stop met de testmaatschappij’ (AD 19-4). Als je jezelf als artiest verhuurt aan het Oranjefeest in Breda ben je respectloos en vind ik dat iedereen deze meewerkende en duur betaalde artiesten moet boycotten. De overheid betaalt bijna een miljard euro voor deze idiote testen terwijl veel burgers vechten voor hun leven. Als je je als artiest inlaat met deze idioterie met 10.000 lallende en zuipende mensen, spoor je niet en heb je geen recht meer op enig succes. Denk na of jullie dit überhaupt willen. Omwille van doodzieke mensen, hulpverleners maar ook voor de horeca waar al 13 maanden het water aan de lippen staat.



Marc Struik, Reeuwijk.

Testevenementen 2. | Van mij mogen ze alles in Breda opengooien die dag

Cambuur promoveert naar de eredivisie, zo’n 500 jongeren slepen met bierkratten, het is feest. Avondklok? Laat me niet lachen. Er wordt geen bekeuring uitgedeeld, te massaal. En 538 gaat een feestje vieren met 10.000 man. Vanuit het ziekenhuis kunnen ze dat gadeslaan in beschermende kleding op de ic’s. Maar de horeca blijft dicht. Echt, ik hoop dat ze in Breda alles openzetten. Complete waanzin, Fieldlab of niet.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Bekijk hier al onze video’s over de lockdown:

Versoepelingen | Mark Rutte is roepende in woestijn aan het worden

‘Versoepelingen? Positief kabinet wikt en weegt nog’ (AD 19-4). De laatste coronacijfers geven daar immers voldoende aanleiding voor. Ondertussen heeft het volk die versoepelingen al doorgevoerd. De supporters van Cambuur trekken zich niets aan van de avondklok. Supporters van Vitesse steken vuurwerk af in een park. In De Goorn houden de bewoners gewoon hun jaarlijkse straatfeest. Het Vondelpark in Amsterdam is voor de zoveelste keer overvol. Straks zijn duizenden mensen welkom op het Radio 538-testfeest. Moeten de burgemeesters hier niet tegenop treden, dan? Nee hoor, integendeel. Zij hebben overal begrip voor en daarom grijpen ze ook niet meer in. Mark Rutte kan waarschuwen wat hij wil, maar hij klinkt steeds meer als een roepende in de woestijn.



Ronald Kroese, Voorschoten.

Brief van de dag | Moeten we 8-jarigen nóg hun voetbalwedstrijdjes ontzeggen?

Zaterdag. Een kind aan tafel dat vecht tegen zijn tranen en zegt: ‘Ik wil het niet, ik wil niet weer trainen, ik wil wedstrijden spelen, echte wedstrijden.’ Het moet voor ouders herkenbaar zijn. Leg het maar eens aan een 8-jarige uit waarom ze al maanden niet tegen andere teams mogen voetballen, niet eens een keer in de twee of drie weken, terwijl de voetbalclubs op fietsafstand te bereiken zijn. Want dat is het: kinderen zitten in de diverse wijken op voetbal en vaak ook bij elkaar in de klas. Binnen dus. Ik denk dat achteraf gezegd wordt dat het risico bij dergelijke evenementen praktisch verwaarloosbaar was, maar dat men de mobiliteit wilde voorkomen en dat we dan (anno 2024?) te maken heeft met een generatie kinderen die minder belangstelling heeft voor samen buitensporten en die zich al gamend dik eet.



Alsjeblieft, laat de ombudsman dit dossier oppakken: kan buitensporten voor kinderen tussen nabijgelegen verenigingen mogelijk worden gemaakt? En kunnen alsjeblieft de volwassenen dit de kinderen gunnen en niet denken: ‘O, maar dan wil ik een feestje in een sportkantine’. Heus, Mark Rutte en Hugo de Jonge, je sport om samen te komen, fysiek met elkaar bezig te zijn en vanuit een teamsport vertrouwen in medemensen te ontwikkelen. Moet dat verloren gaan? Moet kinderen dat naast bijvoorbeeld de schoolvierdaagse worden ontzegd? Wees sportief en vraag het de Kinderombudsman: zijn wij volwassen bestuurders wijs als het om de toekomst gaat? Op de fiets van KVVA naar VVZA en dan een uurtje spelen - kinderen zijn er zo mee geholpen...



Marc den Elzen, voetbal- en korfbalouder, Amersfoort.

Volledig scherm Burgemeester van Breda Paul Depla tijdens de persconferentie gisteren. De gemeente Breda geeft geen vergunning voor het evenement 538 Oranjedag dat zou plaatsvinden in de stad. Depla zegt dat het festival niet kan doorgaan omdat de veiligheid in het geding zou komen. © ANP

Coronabeleid | Met dit kabinet ben ik de weg echt helemaal kwijt

Wel, niet, wel, niet. Burgemeesters moeten zelf beslissen of ze Fieldlabs door laten gaan, maar mogen weer niet beslissen of de terrassen open mogen. Dan schrijft Linda Akkermans dat het kabinet bijna een miljard uittrekt voor Fieldlabs, maar de mensen in de zorg waarschijnlijk met een fooitje naar huis worden gestuurd. Ik hoor een Sire-reclame over 253.000 kinderen die in armoe leven. Het geld lijkt me beter besteed om deze kinderen te helpen. En dan heb ik het nog niet eens over het vaccinatiebeleid. Zwabberen. Ik ben eind 70 en niet dementerend. Er zijn veel kabinetten in mijn leven geweest, maar ik ben met dit kabinet de weg helemaal kwijt. Help!



E. de Jong, Franeker.

Taakstraf | Te weinig plekken? Te veel jongeren met taakstraf

‘Te weinig plekken voor jongeren met taakstraf’ (AD 19-4). Er zijn te veel jongeren met een taakstraf. Overigens zijn er voor deze jongeren werkplekken in overvloed. Dit vraagt wat inventiviteit van de overheid. Oplossing: laat ze de rotzooi opruimen die hun leeftijdgenoten achterlaten in parken en als ze daarmee klaar zijn stuur je ze het bos in. Ook om rotzooi op te ruimen natuurlijk.



R. van Dijk, Veenendaal.

Volledig scherm Een jongere voert zijn taakstraf, het opruimen van vuurwerkresten, uit voor een overtreding tijdens de jaarwisseling. © Hollandse Hoogte / ANP

Taakstraf 2. | Maatschappelijke stage

Eerst las ik een artikel over zwerfafval dat maar blijft liggen, en op maandag dat er geen werkplekken zijn voor jongeren met een taakstraf. Hè? Bij het laatste artikel zelfs een foto met de oplossing. Laat alle ‘kinderen’ met een taakstraf voortaan afval opruimen: straten schoon, het strafblad leeg en de voormalige dader weer met een opgeruimd gemoed in het leven. Misschien kan dit ter voorkoming van ongewenst gedrag en een bijdrage aan de ontwikkeling van hun kijk op de wereld, als maatschappelijke stage ingevoerd worden.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Uitvaart Prins Philip | Triest beeld van koningin

‘Britten leven mee met eenzame Elizabeth’ (AD 19-4). Niet de groene Jaguar van prins Philip, niet William en Harry die samen in de stoet liepen, maar het intrieste beeld van de fragiele koningin, eenzaam weggedoken, greep mij aan. In coronatijd waar Engeland voorop loopt met de beheersing van het virus, zou een sneltest van zoon Charles toch een oplossing zijn geweest? Hij zou naast zijn intens verdrietige moeder moeten zitten. Of is zelfs bij een koninklijke uitvaart het protocol belangrijker dan menselijkheid?



Truus Groothuis, Culemborg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.