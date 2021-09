Reacties op huis kopen: ‘Jongeren moeten er 6000 euro per maand voor verdienen’

Woningmarkt kan nog verder op slot

‘Wonen zou een grondrecht moeten zijn, geen belegging’, (AD 13-9). De woningmarkt zit behoorlijk op slot. De redenen zijn vele, de oplossingen niet zo vele. Er is echter een factor die ik nog zelden hoor en die er mogelijk voor zorgt dat in de toekomst de woningmarkt nog verder op slot gaat. Dat heeft te maken met verduurzaming. Als je net een stevig fortuin in je huis gestoken hebt om het te verduurzamen wil je bij een eventuele verhuizing natuurlijk wel een woning met een min of meer gelijkwaardig niveau aan verduurzaming. Voorlopig zal het lastig zijn een dergelijk huis te vinden en het geld dat je in je oude woning hebt gestoken voor die verduurzaming zal je waarschijnlijk niet terugkrijgen bij de verkoop omdat dat waarschijnlijk binnen de foutmarge valt van de overbieding.



R. Plas, Utrecht

Wat is het verschil tussen 1350 euro huur en hypotheek?

Als financieel planner krijg ik regelmatig vragen van jongeren die een huis willen kopen. Ze begrijpen niet waarom ze kennelijk wel 1350 euro aan huur mogen betalen, maar niet een hypotheek kunnen krijgen met dezelfde maandlast. Dan hebben we het bij 2 procent rente over een lening van 365.000 euro. Je moet om zo’n lening te kunnen krijgen minimaal 6000 euro per maand als alleenstaande verdienen! Ben je gehuwd of samenwonend, dan moet het inkomen minimaal 3050 euro per persoon per maand zijn. Dan heb ik het nog niet eens over het feit dat je geen studielening maar wel spaargeld moet meebrengen; de kosten koper en het verschil tussen de koopprijs en de taxatiewaarde. Want om uiteindelijk het huis van je dromen te bemachtigen moet je tegenwoordig zo’n 10 procent meer bieden dan de vraagprijs. Dat kun je niet zomaar lenen. Even terug naar de maandlast huren versus hypotheek. De huur stijgt elk jaar met 2,5 procent. Dat betekent dat je over 27 jaar en

9 maanden het dubbele betaalt. Terwijl de hypotheeklasten hetzelfde blijven en na 30 jaar de hele lening is afgelost. En nog wat: er wordt altijd gesproken over maandlast. Terwijl een deel van wat je per maand betaalt aflossing is, sparen in stenen dus. Als je alleen naar de rentelast kijkt is deze gemiddeld over die 30 jaar 355,22 euro per maand. Wordt het geen tijd voor een radicale wetswijziging zodat koopwoningen weer écht bereikbaar worden voor onze kinderen?



Fons de Bilde, Gorinchem

Stradivarius: mythisch instrument klinkt helemaal niet beter

‘Mijn viool is mijn stem’, (AD 11-9). Een leuk interview met Janine Jansen, waarin de ‘magie’ van de Stradivarius besproken wordt. Alleen blijkt uit onderzoek in 2012 (de grondige dubbel-blinde studie Player preferences among new and old violins in een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift) dat die mythische instrumenten helemaal niet beter klinken dan moderne violen. Die nuchtere kanttekening miste ik hier volledig.



Rob Hooft van Huijsduijnen, Geneve (Zwitserland)

Nee, verdriet over vliegtuigramp slijt niet

Met ontroering las ik de column van Linda Akkermans, (AD 13-9). Wat een verdriet! Met verbazing lees ik over reacties als ‘het is al zeven jaar geleden’. Ik verloor mijn enig zusje bij de ramp op Tenerife in 1977, 44 jaar geleden. Geloof mij: er is geen dag dat ik niet aan haar denk en nog regelmatig huil ik. Dit was een menselijke fout. De ramp met de MH17 is nog verdrietiger, het is pure moord. De onmacht, de machteloze woede van de nabestaanden komt nog boven op het enorme verdriet. Ik leef zeer met de nabestaanden mee.

En nee… Dit slijt niet echt.



Wil Hoffmann-Karseboom

Topprestatie Diede de Groot achter alle pagina’s voetbal?

Diede de Groot, jij doet je naam eer aan. Want groot(s) ben je. Wauw, wat een topprestatie heb jij geleverd: als eerste rolstoeltennister ooit de Golden Slam winnen! Wat jammer dat dit blijkbaar niet in de sportbijlage van het AD als prioriteit wordt gezien. Het artikel van deze geweldige tennisster staat 5 pagina’s achter het zo belangrijke voetbal. Het blijft onbegrijpelijk.



Natascha Korzelius, Oostvoorne

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijk al uit naar het goedkopere appeltje

‘Goed jaar voor appel, minder voor peer’, (AD 11-9). Heel mooi om te lezen dat de Nederlandse fruittelers hogere rendementen behalen bij het telen van fruit ten opzichte van fruittelers elders in Europa. Dit jaar minder peren, maar meer euro’s per hectare. De kans is groot dat we in de supermarkt straks meer moeten betalen voor een lekker peertje, vermoedt de voorzitter van de Nederlandse fruittelers organisatie (NFO). Gelukkig doen de appels het een stuk beter. Maar liefst 14 procent meer appeltjes zijn er te plukken dit seizoen. Ik kijk al uit naar de prijsverlaging van appels in de supermarkt. Jammie!



Dave de Koster

Neem in de formatie een voorbeeld aan Elzinga en Thijssen

Om te voorkomen dat Johan Remkes, ondanks zijn ongetwijfeld goede bedoelingen, over enige tijd moet melden dat het ook hem niet is gelukt een kabinetsformatie tot stand te helpen brengen is het misschien een aardige suggestie om al die partijonderhandelaars eens een voorbeeld te laten nemen aan Tuur Elzinga (voorzitter FNV) en Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW) die er wonderwel in slagen, ondanks verschillende achtergronden, consensus te bereiken over de aanpak van de grote problemen in onze samenleving.



Willem Nuis, Putte

Donald Duck is zeer sterk in opvoedkundig opzicht

Briefschrijver Chris Piguillet (Lezerspagina AD 10-9) heeft helaas niet begrepen waar Donald Duck voor staat. Als 10-jarige kreeg ik van mijn ouders het eerste Donald Duck-abonnement met het prachtige verhaal van de brandweerman en nu nog steeds lezen we DD met veel plezier, ook mijn kinderen en kleinkinderen. Het is opvoedkundig een sterk verhaal en heeft mij geleerd dat je met beide benen op de grond moet staan. Tijdens onze vakanties zette mijn vrouw altijd een doos met DD’s op de achterbank voor de kinderen. En nu? De dagelijks glimlach begint met DD.



Ben Roest, Maarssen

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.