Reacties op idee vaccinatiegame: ‘Dit plan is van de zotte’

Vaccineren als game | Ik vind het een goed idee

‘Maak van vaccineren een game met beloningen’ (AD 23-11). Een goed artikel over de Corona Greencard. Een hogere vaccinatiegraad kan eenvoudig bereikt worden door iedereen zijn paspoort te laten meenemen naar de vaccinatie. Met een (beveiligd) stempel en/of sticker, zoals je ook krijgt bij het aanvragen van een visum, krijg je ook toestemming om straks weer te mogen vliegen. Want gevaccineerd is de kans dat je het virus meeneemt of meebrengt een stuk kleiner. En zo zijn er ook andere beloningen te bedenken. En ja, je kunt een stempel of sticker vervalsen. Maar wie wil daarvoor veel geld betalen?



Wim Hessels, Rotterdam.

Vaccineren als game 2. | Dit plan is van de zotte

Nou, leuker kunnen we het niet maken! Een groene kaart als beloning voor degene die een prik haalt. Met alle voordelen van dien! Zo krijgt men de bevolking er wel onder, want we willen toch zo graag naar het oude normaal? Wie nu baalt dat er niks mag, staat straks vooraan in de rij want we mógen weer. De groene vlag kan gehesen worden en je kunt erop wachten dat er met vlaggen en groene kaarten gesjoemeld wordt bij het leven. Dit plan is van de zotte. Nooit aan beginnen.



Tineke van der Veen, Damwoude.

Vaccineren als game 3. | Maak het dit jaar gratis

Héél simpel, die vaccins zijn gratis. Volgend jaar betaal je zelf: 100 euro. Moet jij eens kijken hoeveel mensen zich dit jaar laten inenten.



Dick van Dijk, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Vaccineren als game 4. | Ik zeg: bij wet verplichten

Wie een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving, omdat hij geestelijk in de war is, kan verplicht worden opgenomen. Wie een gevaar is voor zichzelf en zijn omgeving omdat hij niet is gevaccineerd, mag volgens de grondwet niet worden aangepakt - en al virussen rondstrooiend in zijn omgeving slachtoffers blijven maken. Raar dat de grondwet de veiligheid van burgers niet garandeert!



Egbert Schuiler, Den Haag.

Quote Youp van ‘t Hek | Zeg gewoon dat het een kerkdienst is, dan mag het

‘Ik hoef geen vol Carré’ (Quote 23-11). Een tip voor Youp van ‘t Hek om zijn oudejaarsconference toch te houden in Carré. Zeg gewoon dat het een kerkdienst is, dan mag het theater volstromen, want kerkgangers hoeven zich nu eenmaal niet aan de regels te houden! Gewoon een keer de naam ‘God’ noemen. Succes Youp!



Erik Veerman, Woerden.

Column Angela | Moet dat nu echt zo grof?

‘Spelletje’ (column 21-11). Mijn vrouw en ik genoten lange tijd van Angela’s opiniestukjes. Vaak gaf ze blijk van waardering voor bepaalde programma’s. Sinds een halfjaar staan we versteld van subjectieve columns waarin zij mensen de grond in boort en afzeikt. Zaterdag lees ik over ‘geile coronaquerulanten en -kwakzalvers’. En: ‘de bijklussende opiniepeiler Maurice de Hond (die) kwaadaardige onzin vertelt’. ‘Een lelijke parade van mediageile artsen.’ Het is verleidelijk om inhoudelijk te reageren. Maar ik verzoek Angela alleen om wat vriendelijker en objectiever te reageren.



Piet Groot, Duiven.

Nynke over inenten | Hoe eerder hoe beter!

‘Inenten’ (column 23-11) Nynke, wat jij wil, wil ik ook hoor. Hoe eerder ik word gevaccineerd hoe beter. Mijn wens gaat nog verder, veel mensen moeten weigeren. Want des te eerder ben ik aan de beurt. Laat ze maar lekker twijfelen en weigeren, vind ik prima. Een ieder zijn eigen mening en dit is mijn mening. Kan niet wachten tot ik aan de beurt ben.



Roel Janssen, Brielle.

Nynke over inenten 2. | Jij mag best in mijn plaats

Nynke, als ik als oudje (71) een uitnodiging krijg voor een prik tegen corona mag jij in mijn plaats. Ik lees dan wel via je column of het een goede ruil was. Ondertussen draag ik wel nog mijn mondkapje en was extra veel mijn handen.



Jacques Ouwens.

Nynke over inenten 3. | Dit is een open sollicitatie

Wat een leuke column! Tevens is het een open sollicitatie voor een kroniek zoals Frank Poorthuis nu doet. Succes verzekerd en zeg nu eerlijk: wie wil niet dagelijks genieten van de avonturen van proefkonijn Nynke?



Ferry Visser, Dordrecht.

Ria in ‘geld en geluk’ | U bent een stoere tante

‘Mooiste cadeau ooit was iPad’ (Magazine 21-11). Wat een stoere tante. Kranig, positief, doorzetter, familiemens, vol levenservaring die u nu goed gebruikt. Mooi, mooi, mooi dat u dat doet en bent, Ria van Rossum. Chapeau.



Dimitri van der Velden.

Brief van de dag | Normale moslims vinden een radicale moslim gefrustreerd

‘Vreedzame islam geen regel maar uitzondering’ (Opinie 21-11). Ik kan me goed vinden in het gedachtegoed van Dave Boots. Hij las een onderzoek dat concludeert dat 45 procent van de moslims als fundamentalistisch kan worden beschouwd. Daarnaast ziet hij een toename van terreuraanslagen. Hij vindt dat we de Islam ‘bespreekbaar moeten maken’. Echter, een radicale moslim wordt onder ‘gewone’ moslims gezien als een randdebiel, een gefrustreerde man. Deze mensen begeven zich niet onder het normale volk, maar weten zich in bijna sekte-achtige groepen te verbergen. Een aantal dingen kunnen voorkomen dat men slachtoffer wordt van deze mensen: samenwerken met moskeeën, moslimjongeren op school benaderen en radicale groepen/stromingen hard aanpakken. Het merendeel van de moslims zal hiermee instemmen!



Destijds bleek uit een onderzoek dat circa 90 procent van de Turken radicale gedachten heeft. Na ophef in de Tweede Kamer en enorme verbazing bij de Turkse gemeenschap is van dit onderzoek nooit meer wat vernomen. Het onderzoeksbureau trok de eigen onderzoekers in twijfel. De vraag is dan ook of deze cijfers kloppen. Mijn voorstel aan Dave Boots: ga in gesprek met moslims, of loop een moskee binnen en praat met een imam. U zult zien, we doen het behoorlijk goed in Nederland.



Tot slot: het gebruiken van geweld is cultureel bepaald en niet religieus. Mensen uit landen die diverse oorlogen hebben meegemaakt zullen hier eerder toe bereid zijn. Als u dezelfde vraag aan een inwoner van Israël, Servië of de VS stelt, zal een groot deel ermee instemmen.



Kaan Demir, Huizen.

