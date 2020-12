Reacties op interview Gommers: ‘Pas op Diederik, blijf bij je leest, blijf nuchter’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 14 december in de krant verschenen over onder meer de column van Saskia Noort en het interview met Diederik Gommers.

Diederik Gommers | Wat een tomeloze energie heeft deze man, hulde!

‘Ik moet wel vaak sorry zeggen’ (AD 12-12). Wat een mooi en goed interview met Diederik Gommers. Wat een tomeloze energie heeft deze man. Het is wat hijzelf al aangeeft; ‘Ik ga niet op iedere uitnodiging in’. Nee, logisch. Een man met zoveel expertise is broodnodig op de plaats waar hij zijn taken doet. Hulde!



Han Steenbeek, Rotterdam.

Diederik Gommers 2. | Kijk wel uit voor het virus van de publiciteitsgeilheid

Diederik Gommers, sinds acht maanden intensief op de beeldbuis, is verworden tot een BN’er. Ik raad hem aan te waken voor het gevaarlijke virus ‘publiciteitsgeilheid-2020’, dat ongemerkt de geest kan binnensluipen van oorspronkelijk onbekende Nederlanders. Dat onzichtbare virus lijkt rap op weg om zijn geestestoestand te beheersen. Pas op Diederik, blijf bij je leest, blijf nuchter. Want voor je het weet doe je mee aan een carnavalskraker: Met Diederik gommen we het virus weg.



Harry Massier, Kropswolde.

Saskia Noort over Youp | Ik ben al lang afgehaakt

‘Youp is de man die hij zelf verfoeit’ (column Saskia Noort 12-12). Schitterende column. Vroeger kon ik nog wel eens kijken naar een voorstelling van Youp van ’t Hek. Ik ben zelfs voor hem een keer naar het theater gegaan. Ik ben echter al lang afgehaakt. Een man van bijna 70 jaar die het van grove taal en ‘neukbewegingen’ op het podium moet hebben hoeft van mij niet meer.



Ben Gielesen, Zoetermeer.

Saskia Noort over Youp 2. | Goedkope grappen over homo’s en over Rob de Nijs

Saskia Noort zegt: ‘Wat is dat toch, die weigering van deze generatie mannen om maar iets toe te geven aan de nieuwe tijd?’. Zij stelt zo een hele generatie in een negatief daglicht en dat schiet mij, als 70-plusser, in het verkeerde keelgat. Van mij mag Piet alle kleuren van de regenboog krijgen en met mensen met een andere seksuele geaardheid heb ik geen probleem. Wel heb ik met deze groep te doen vanwege homohaters en cabaretiers die met goedkope humor denken leuk te moeten zijn. Herinner me ook nog Youps bijzonder denigrerende opmerking over Rob de Nijs, die van het toneel af kukelde vanwege Parkinson. Hij denkt zeker boven de wet te staan. Hij wil ook meer publiek bij zijn oudejaarsconference. Zal hij desondanks wel een sneer uitdelen over het onhandige optreden van onze minister van Justitie. Leuk zijn ten koste van een ander is niet zo leuk eigenlijk.



André Pouw, Nieuwegein.

Saskia Noort over Youp 3. | Wat een triest geval is hij

Je zal toch maar de partner of het kind zijn van Youp van ’t Hek. Wat een triest geval is hij toch. En maar roeptoeteren over homo’s. En dus weer een podium krijgen. Mijn zoon heeft zijn geluk gevonden bij een man, een prachtig mens, die wij met open armen hebben ontvangen.



Karin Spaans, Honselersdijk.

Saskia Noort over Youp 4. | Gezellig in de hoek gezet

Beste Saskia Noort, na het lezen van uw column begrijp ik dat ‘oud’ en ‘man’ al genoeg is om in de hoek gezet te worden. Ik sta gelukkig niet alleen in die hoek, maar gezellig met door Youp opzij gezette homo’s. En natuurlijk nog een dozijn andere 60-plussers die ik persoonlijk ken en die u dus ook naar deze plek hebt gedirigeerd. Een gemêleerd gezelschap ‘connected by You(p)’.



Huco de Vos, Den Haag

‘Paniek zaaien’ | Wel degelijk een stijging

‘Is dit om paniek te zaaien?’ (Brieven 12-12). Wijnand Bitter schrijft over het aantal coronabesmettingen, dat het percentage gelijk bleef. Dus er was geen stijging, zegt hij. Maar het aantal testen hangt samen met het aantal mensen met klachten. Er waren dus meer mensen die zich moesten laten testen. Er was dus wel degelijk een stijging. Helaas, geen paniekzaaierij maar werkelijkheid.



Robert Wilschut, Hoogvliet.

Carola Schouten | Zij is stijl- en karaktervol

In AD Magazine stond zaterdag een openhartig interview met Carola Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een vrouw die het als minister en privé niet altijd even makkelijk heeft (gehad). Een compliment verdient zeker ook Malou van Breevoort voor de prachtige foto’s. Met name de foto op de cover laat een gewetensvolle minister zien, met een stijl- en karaktervolle uitstraling.



Paul Winkel, Culemborg.

Thuis bevallen erfgoed | Voor mij een fijne gedachte

Thuis bevallen is controversieel in de huidige gemedicaliseerde wereld, maar onderzoek wees uit dat het in Nederland even veilig is als bevallen in een ziekenhuis. Zelf vind ik het een fijne gedachte geboren te zijn in het huis waarin mijn moeder zaliger geboren werd, toen het nog niet zo goed geregeld was als nu. Zij zal het ermee eens zijn dat dit nu erfgoed is.



Klaas Faber, Nijmegen.

