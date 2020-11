Reacties op interview Hiddema: ‘Wat een verademing om mensen zo treffend aan het woord te laten’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 16 november in de krant verschenen over onder meer de uitspraken van Arie Slob en het interview met Theo Hiddema.

Interview Hiddema | Begin eens in eigen partij met lulkoek ontmaskeren

‘Zeurende cliënten, ik kon het niet meer aan’ (Magazine 14-11). Bij het lezen van het boeiende interview met Theo Hiddema moest ik vreselijk lachen toen hij een omschrijving gaf van zijn rol in het parlement: het ontmaskeren van politiek geparfumeerde lulkoek. Ik zou zeggen: ‘begin eens bij Baudet’. Als er één Kamerlid is dat regelmatig prachtig verwoorde klinkklare onzin verkoopt, dan is hij dat wel. Het trieste is dat zijn aanhangers niet door zijn mooie woorden heen prikken. Het doet denken aan de VS, waar miljoenen kiezers ondanks alle leugens en bedrog op hun imaginaire heiland gestemd hebben. Zij beschikken blijkbaar evenmin over kritisch denkvermogen.



Wim Theijs, Rotterdam.

Interview Hiddema 2. | Een groot compliment

Wat een verademing, het mooie interview met Theo Hiddema. Om mensen zo treffend aan het woord te laten; een groot compliment voor interviewer Tobias den Hartog. Zo zie ik het graag. De indringende foto’s van Shody Careman maken het verhaal compleet. Ik heb het artikel even apart gelegd en ga het zeker nog eens lezen.



Jacoba de Haas, Bilthoven.

Interview Hiddema 3. | Aimabel en met zelfkritiek

Een aimabele Theo Hiddema die in het interview ook zijn tekortkomingen aangeeft en toelicht, vooralsnog ook een prima lid van de Tweede Kamer!



Hans Augustijn, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Kritiek op de jeugd | Zijn drinkers, rokers en dikkerds niet asociaal?

Mensen die de coronaregels breken worden door zorgpersoneel en politiek asociaal genoemd, want ze verhogen de druk op de zorg ónnodig. En hoe jonger de breker, des te harder het gemopper. Maar ik heb nog nooit gehoord dat zorg en politiek dikke mensen, rokers en drinkers asociaal noemden. Hier wordt dus met twee maten gemeten. Het is moeilijk om met te veel eten, te veel drinken en roken te stoppen. Maar het is niet minder moeilijk met jong zijn te stoppen, als je jong bént. Ik heb een hekel aan koeien die niet meer weten dat ze zelf kalf zijn geweest. Je verdient niet meer respect alleen omdat je ouder bent. Al die dikzakken op de ic zijn om tientallen redenen ook al eerder gewaarschuwd geweest. En nu moeten we mild zijn voor die mensen?



J. de Later, Amsterdam.

Arie Slob draait bij | Erg jammer vind ik dat

‘Slob draait bij over antihomoverklaring’ (AD 11-11). Erg jammer dat Arie Slob niet gewoon voet bij stuk houdt. Vanuit het christelijk geloof beschouwd zijn zaken als homo zijn, transgender, je kinderen om laten bouwen, feminisme, je drukker maken om het klimaat dan om naastenliefde, en zo kan ik nog wel even doorgaan, niet normaal. Ook ik vind die zaken allemaal niet normaal. Mag dat nog verkondigd worden in deze maatschappij? Een andere mening dan algemeen geaccepteerd? Ik geloof in Jezus, dat vinden anderen niet normaal, prima, geen enkel probleem mee. Een meningsverschil betekent niet automatisch dat je de ander niet respecteert.



Daniel Phaf, Utrecht.

Abortus | Mag ik tegenstander zijn?

Voor- en tegenstanders, ze zijn er al sinds mensenheugenis. Zo ook in het debat om abortus. Ik behoor bij de tweede groep. En ik heb soms het idee dat dat niet meer mag. Ja, ik mag het denken maar het uitspreken? Nee, want dan ben je achterlijk, niet van deze tijd. Een christenhond. Lieve mensen, mag ik nog zeggen wat ik vind? Of alleen maar denken?



Marc Goedhart, Oud-Beijerland.

Angela over Gordon | Vlijmscherp afgeserveerd

Een goeie kok hakt een mooie vis niet genadeloos in flinke stukken, hij of zij fileert voorzichtig, keurig zonder morsen, minimale schade aan het eetbare deel. Angela de Jong is een ‘meestercolumnkok’ die uiterst verfijnd keer op keer haar fileerkunsten vertoont. Zaterdag was de grote vis Gordon aan de beurt. Wat van hem restte is vlijmscherp afgeserveerd.



Leo Eemland, Amersfoort.

Kerstbomen van André Rieu | Moet hij ergens vanaf?

André Rieu gaat grote metalen ‘kerstbomen’ aanbieden aan bedrijven en gemeenten, gemaakt van steigers en stellages uit de opslag (AD 14-11). Vorig jaar, na de brand in de Notre Dame, wilde Rieu 700 ton staal aan steigermateriaal doneren aan de Fransen. Zou hij er vanaf moeten?



Maarten van Lankvelt, Veghel.

40 miljoen compensatie | Ze zijn knettergek daar

‘Compensatie van 40 miljoen voor vuurwerkhandelaren’ (AD 14-11). Zijn ze in Den Haag nu echt knettergek geworden?

Mariette Meertens, Amersfoort.

