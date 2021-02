Reacties op interview Klaver: ‘Hij presenteert de introductie van beleggersbelasting als links beleid’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 22 februari in de krant verschenen over onder meer het interview van Jesse Klaver en de blunder van Wopke Hoekstra.

Interview Jesse Klaver | Wim Kok schafte in 1990 al de beursbelasting af

‘Wat we onze kinderen aandoen, dát kan niet’ (AD 20-2). Jesse Klaver presenteert in het AD de introductie van beleggersbelasting als links beleid. Maar het is nota bene PvdA-voorman Wim Kok die de beursbelasting in 1990 heeft afgeschaft, omdat er te veel effectenhandel naar het buitenland verdween, nu nog makkelijker in de onlinewereld. Klaver denkt zo geld over te houden voor kleinere klassen, maar net als bij de dividendbelasting zou hij geld tekort komen door activiteiten naar het buitenland te verjagen. Niet alleen bedrijven, ook ons fiscale stelsel moet wereldwijd concurreren, dat schijnt onder andere GroenLinks nog niet begrepen te hebben.



André Pouw, Nieuwegein.

Interview Jesse Klaver 2. | Je denkt daar zéker aan, met windmolens in je tuin

Jesse Klaver: ‘Ik vind het een enorm compliment dat mensen bij windmolens en zonnepanelen denken aan GroenLinks.’ Precies, dat zullen dan óók de woningbezitters en huurders zijn die geconfronteerd worden met het aangezicht en de eventuele (geluids) overlast van windmolens en dus vooral niet op GroenLinks gaan stemmen.



Hans Augustijn, Nieuwerkerk aan den IJssel.

Column Eus | Hysterisch worden is zo langzamerhand logisch

‘Schandpaal’ (Column 20-2). Özcan Akyol: ‘We beginnen een tamelijk hysterisch land te worden’. Hij weet natuurlijk wel beter: wanneer je geen goede test- en vaccineerkoers hebt, geen stip aan de horizon geeft, geen bewijs dat de avondklok werkt en hem toch invoert, de facto een medisch team het land laat besturen en de premier een oproep doet om geen beloftes over een betere toekomst te doen, dan is inderdaad ‘hysterisch’ de uitkomst. Heel normaal lijkt me



Jan Tolsma, Leiden.

Wopke Hoekstra | Natuurlijk doet hij daar een rondje, waarom niet?

‘Hoekstra’s blunder op het ijs van Thialf was al dagen in de maak’ (AD 20-2). Wat een ophef over de schaatsende minister Hoekstra. Iemand die tot over zijn oren in de financiële coronaproblematiek zit en daarvoor ook Thialf aandoet, maakt daar natuurlijk een rondje. Hij zou wel gek zijn als hij dat niet deed, om even zijn hoofd leeg te maken. Het was zogenaamd in strijd met de regels, goed, maar het is zonneklaar dat hier geen enkel gevaar voor wie ook gedreigd heeft. Laten we nu ook eens reëel zijn.



Jan van Briemen, Zegveld.

Loonoffer Feyenoord | Met het nieuwe stadion moet alles goedkomen?

‘Loonoffer is nieuwe opdoffer’ (AD Sportwereld 20-2). Uit berichten uit de krant en op de televisie begrijp ik dat de spelers van Feyenoord moeite hebben met de loonsverlaging die de directie van Feyenoord hun oplegt. Terwijl de oplossing voor algemeen directeur Mark Koevermans toch zo voor de hand ligt. Hij moet de spelers gewoon vertellen dat het straks na de bouw van een nieuw stadion allemaal rozengeur en maneschijn wordt op Zuid. Op de Coolsingel geloven ze immers ook in dat sprookje. Of zou de selectie van Feyenoord over meer realiteitszin beschikken dan burgemeester en wethouders en het merendeel van de gemeenteraad?



J. Oudenaarden, Rotterdam.

Herstel.nl | Praat eens mét elkaar en niet steeds óver elkaar

Afgelopen week in deze krant: Herstel.NL wil de economie opengooien. Een dag later nagelen de heren Levi en Osterhaus Herstel.NL aan het kruis. Sterker, de menselijke beschaving zou hiermee een eeuw worden teruggeworpen. De voorstellen van Herstel.NL zijn wellicht niet bijster realistisch, de weg die Levi en Osterhaus voorstaan is dat inmiddels ook niet meer. Vaccineren, lockdown en uiteindelijk zal de zon doorbreken. Maar die zal dan schijnen in een land dat half failliet is en waar de andere helft aan de psychologische zuurstoffles hangt. Het zou een zegen zijn wanneer deze knappe koppen hun energie zouden steken in het gezamenlijk zoeken naar oplossingen in plaats van elkaar afzeiken. Het moet anders en het kan anders. Waarom daalt op Curaçao, waar de middenstand open is en de avondklok pas om 23.00 uur ingaat, het aantal besmettingen? En als vaccineren de enige oplossing is, waarom zijn we dan nog niet bezig met het goed beschikbare Russische vaccin Spoetnik? Kortom, praat eens met elkaar en niet over elkaar."



Nico Meijer, Amersfoort.

Jodenkoek | Welke lekkernij volgt?

‘Davelaar noemt jodenkoek ‘Odekoek’ (AD 20-2). Jodekoek mag niet meer. Eerder zijn negerzoen en moorkop in de ban gedaan. Je vraagt je af welke lekkernij hierna aan de beurt is. Het mariakaakje?



Rob Scherjon, Diepenveen.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

