Reacties op interview premier Rutte: ‘Het is tijd voor een functie elders’

Interview premier Rutte | Die criticasters zijn niet een paar zonderlingen

‘We zijn ook nog steeds een gaaf land, en een lief land’ (AD 21-2). In het AD van gisteren komt ‘Markie’ Rutte met een zeer doorzichtige poging een electorale ramp bij de gemeenteraadsverkiezingen af te wenden. Hij doet zijn uiterste best de grote groep criticasters op het coronabeleid af te schilderen als een kleine groep zonderlingen. Als die werkelijk zo klein zou zijn was deze verkrampte oproep tot saamhorigheid niet nodig. Tegelijkertijd geeft Rutte er blijk van zelf niets geleerd te hebben en te denken dat hij uitstekend en onontkoombaar beleid heeft gevoerd. Kennelijk is het aanbieden van excuses aan Indonesië voor iets wat zich 75 jaar geleden is gebeurd veel makkelijker dan te leren van alle wetenschappelijke inzichten die inmiddels beschikbaar zijn over de effectiviteit van het coronabeleid. Het is tijd voor een functie elders.



Louis Frank, Rhoon.

Interview premier Rutte II | Weinig erkenning voor grote groep slachtoffers

Minister-president Mark Rutte roept op om weer naast elkaar te gaan staan in dit gave land. Hij roept dus ook de mensen op die slachtoffer zijn geworden van zijn beleid de afgelopen jaren, om blij naast elkaar te gaan staan: de mensen uit Groningen in hun nog steeds niet herstelde huizen, de ouders van de toeslagenaffaire die al jaren wachten, de honderdduizenden gezinnen die hun energierekening niet meer kunnen betalen, de mensen die werkzaam zijn in de zorg. Kom vrolijk naast de almaar rijker wordende aandeelhouders en huisjesmelkers staan. Met deze oproep laat de minister-president maar weer eens zien dat hij geen actieve herinnering heeft aan zijn destructieve beleid en volledig het gevoel met de samenleving kwijt is.



Jan Bakkers, IJsselstein.

Olympische Spelen | Gewoon blij zijn met alles wat ze hebben gedaan

‘Prachtig’ (AD 21-2). Wie heeft er bedacht dat er een met andere landen vergelijkend medailleklassement opgetuigd moest worden? Een absurde en onterechte manier van kijken naar de prestaties van onze sporters. Als het klassement lager uitvalt dan de vorige keer worden ze - Nederland - negatief beoordeeld en staan ‘we’ er slechter op dan verwacht. Alle sporters hebben hun stinkende best gedaan en er werkelijk alles voor gedaan en gelaten, en dan wordt er gekeken naar de aantallen goud, zilver of brons. Wees blij en gelukkig met alles wat ze gewonnen hebben en gun hen de vreugde en het respect.



Els van Soest, Rotterdam.

Olympische Spelen II | Net of we er live bij waren

Ik wil graag het team van de NOS een groot compliment geven. Geweldige reportages, filmpjes en uitleg van alle prachtige sporten. Ondanks dat we er niet live bij konden zijn, voelde het of we er toch waren. Aan tafel met Henry Schut en oud-schaatsers, Erben Wennemars in Peking met commentaar, ‘s avonds Studio Peking met Dione de Graaff en leuke gasten. We hebben genoten, uiteraard ook van onze olympiërs. Geweldig.



Ria Kester, Honselersdijk.

Olympische Spelen III | Fantastisch om te lezen

Mooie, treffende, ontroerende, kritische, hoopvolle, elke dag naar uitkijkende prachtige columns over de winterspelen in Peking: Thijs Zonneveld, bedankt. Het was fantastisch ze te lezen.



Ineke Swijnenburg-Wepster, Krimpen aan den IJssel

Huiselijk geweld | Wie het lukt zich te ontworstelen is sterk

‘Meteen weg na de eerste klap? Dat valt nog niet mee’ (AD 19-2). Het is inderdaad makkelijker gezegd dan gedaan om uit een gewelddadige relatie te stappen. Vrouwen (soms mannen) durven die stap pas te zetten als het water ze aan de lippen staat en dan nog. Ik heb gewerkt in een blijf-van-mijn-lijfhuis en heb gezien hoe moeilijk het voor vrouwen is om die enorme stap te zetten. Ze weten wat ze hebben en niet wat ze (kunnen) krijgen. Angst om gevonden te worden. Bij iedere stap omkijken, financiën, huisvesting, het onthouden van een vader voor je kinderen en zo kan ik nog wel even doorgaan. We denken allemaal te weten wat we zouden doen. Hen die het lukt zich te ontworstelen aan mishandeling en terreur zijn heel sterke vrouwen, laten we dat vooral niet vergeten.



Corrie Lammers, Amersfoort.

André van Duin | Dat we nog lang genieten

‘Ode aan de jarige André’ (AD 19-2). André van Duin, van harte gefeliciteerd met uw 75ste verjaardag. U bent de grootste komiek, knuffelbeer, acteur en zanger van Nederland. Ik heb een geweldige hommage gezien waarin uw hele oeuvre aan bod kwam. Hilarisch met Corrie van Gorp. Ik hoop dat u 100 wordt, zodat we nog heel lang van uw bijzondere gaven kunnen genieten. Van Heel Holland Bakt tot Hendrik Groen, Denkend aan Holland met Janny tot uw geweldige muzikale talenten.



Hans de Graaf, Zoetermeer.

