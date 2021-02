Reacties op interview Sigrid Kaag: ‘Jammer dat ze voor dezelfde aanpak kiest als Rutte’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die maandag 1 februari in de krant verschenen over onder meer Sigrid Kaag en de coronaprik.

Sigrid Kaag | Nieuw leiderschap prima, en dat kan ze nu al tonen

‘Ik wil weten waarom het veertje is geknapt’ (AD 30-1). Jammer dat mevrouw Kaag in het interview voor dezelfde aanpak kiest als die van premier Rutte : die van toeschouwer, in plaats van een politicus met verantwoordelijkheid. Dat geeft je wel de gelegenheid om nog maar beperkt antwoorden te geven en je kunt zelfs zelf de vragen stellen. Zo vraagt ze over de rellen: ‘Ik wil weten waarom het veertje is geknapt?’ Maar ze zit toch zelf bij de beste bron van informatie: de wekelijkse ministerraad. Ze wordt beter dan wie ook bijgepraat over dreigingsanalyses, de spanningen in de maatschappij (vooral onder jongeren), de tekorten bij de politie (meer dan 3000 agenten) en ga zo maar door. Ze wil premier worden door nieuw leiderschap te tonen. Prima, maar waarom doet ze dat dan niet? Zo wordt ze zeker nooit premier.



J. Tolsma, Leiden.

Sigrid Kaag 2. | Bespreek dan ook gelijk introduceren kiesdrempel

Perfect als mevrouw Kaag de ambtstermijn van de premier in de toekomst ter sprake wil brengen. Probeer dan ook gelijk een kiesdrempel van minimaal vijf zetels voor elkaar te krijgen. Mochten we na de verkiezingen 76 éénmansfracties overhouden (met 89 partijen niet onmogelijk) hebben we toch een groot probleem.



J. Dijkshoorn, Rotterdam.

Sigrid Kaag 3. | Vreedzaam demonstreren doet men toch overdag?

Demissionair minister Sigrid Kaag vindt dat er verschil moet worden gemaakt tussen de raddraaiers en vreedzame demonstranten. Dat ontkent denk ik niemand. Maar na negen uur tussen rellende figuren misschien op de verkeerde plek terecht komen? Dat betwijfel ik ten zeerste. Misschien wel op een enkeling na. Na 21.00 uur ben je thuis als er geen belangrijke zaken zijn. Vreedzaam protesteren doet men overdag. Ga kijken naar andere landen. Heel de wereld staat ervan versteld dat zoiets bij ons gebeurt. Men wil hier gewoon geen wetten opgelegd krijgen. Ik baal er ook van. Maar heb in mijn jeugd slechtere tijden meegemaakt. Kritiek hebben, is een goed recht. Maar de beste stuurlui staan nog altijd aan wal.



J. Dorland-van Beest, Delft.

Prikje regelen | Minister grijp in, zo gaat het echt nog lang duren

‘Even een prikje regelen voor je 90-jarige moeder? Nou, nee’ (AD 29-1). Onze moeder van 98 jaar kreeg een uitnodiging voor de coronavaccinatie. We belden de GGD hierover en werden geconfronteerd met een bureaucratie die ervoor zorgt dat we nog zeker twee tot drie jaar bezig zijn voor iedereen is gevaccineerd. De GGD-mensen aan de telefoon is het blijkbaar verboden om zelf na te denken. Ze moeten exact het systeem volgen, dat rammelt aan allen kanten. De eerste had een foutje gemaakt dat we pas zagen in de bevestigingsmail die we van de GGD kregen. Om tot op detail te vertellen wat er allemaal mis ging, heb ik een hele pagina van de krant nodig. Ongelooflijk, wat een ellende en narigheid. De moed zinkt je in de schoenen. Minister de Jonge, zorg dat dit verandert. Ik garandeer u dat het anders nog heel lang gaat duren voor we uit deze ellende zijn.



H. Koster, Dordrecht.

Prikje regelen 2. | Wij konden binnen twee dagen terecht, echt super!

Nadat ik het artikel met John Williams had gelezen, ging ik met angst en beven naar mijn 91-jarige, zelfstandig wonende en slechthorende vader, om een afspraak voor zijn eerste coronaprik te maken. Hij zat al klaar in zijn overhemd met korte mouwen (makkelijker voor de prik!). Welnu, binnen vijf minuten een zeer vriendelijke en kordate medewerkster aan de lijn, met wie ik namens mijn vader de afspraken maakte. Hij kon binnen twee dagen terecht. Super!



Ellen Rietbroek, Den Haag.

Basisscholen open | Laat die mededeling aan de minister-president

‘Basisscholen weer open op 8 februari’ (AD 30-1). Ik ben geen VVD’er, maar het getuigt van staatmanschap van premier Rutte dat hij zo wijs en open omgaat met de opmerkingen van zijn collega én CDA-lijsttrekker Wopke Hoekstra over het op 8 februari openen van de basisscholen. Ik vind het uiterst ongepast dat Hoekstra vanuit partijpolitieke redenen bekendmaakte dat de scholen weer opengaan. Dit is puur ongepaste campagnepolitiek. Laat de mededeling hierover over aan de premier of de voor dit dossier verantwoordelijke minister.



Joop Kuijs, Almere.

Vaccinatie | Dat lijkt verdacht veel op een piramidespel

‘De Jonge belooft beterschap’ (AD 29-1). Vanaf nu worden meer vaccins geprikt dan er binnenkomen. Werkt een piramidespel ook niet op die manier?



Constance Scholten, Voorburg.

