Reacties op investeerders: ‘De huizenmarkt wordt door hen verziekt’

‘Investeerders bemoeien zich met de inrichting van ons land’ en ‘De schaakzetten van Poetin verlammen de solidariteit van de West-Europese landen’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 28 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Investeerders | Zet een punt achter die bemoeizucht van buitenaf

‘Beleggers uit de VS kopen onze huizen op’ (AD 27-1). Dat investeerders de woningmarkt verzieken wisten we al. En dat het ene land gewoon het andere opkoopt was ook al een bekend verschijnsel. Investeerders met het grote geld bemoeien zich daardoor met de inrichting van ons land. Moeten we daar niet eens een punt achter zetten? De huizenmarkt wordt mede door hen verziekt. Er ontstaat een tweedeling in de maatschappij doordat aan de ene kant huizeneigenaren steeds kapitaalkrachtiger worden, terwijl huurders het steeds moeilijker krijgen. Ouderwets romantische campings worden door investeerders omgebouwd tot een eentonige verzameling blokkendozen voor de rijkeren onder ons. Maar ook onze nationale luchtvaartmaatschappij KLM werd verkocht aan de Franse aandeelhouders. Ook het spoor werd verkocht aan commerciële investeerders. Vroeger moest je een land eerst de oorlog verklaren voordat je het kon bezetten en haar infrastructuur kon innemen.



Jan van Rooijen, Soesterberg.

Investeerders II | Alleen een huis kopen als je er zelf in gaat wonen

Waarom moet het allemaal zo moeilijk en ingewikkeld? Het probleem van de woningmarkt kan zo worden opgelost: je kunt alleen een huis kopen als je er zelf in gaat wonen. Klaar. Kan allemaal op een A4'tje, naar de Tweede en Eerste Kamer en geregeld. De meerderheid zal voor stemmen. Of is dit te simpel gedacht?



Ruud Bosschieter, Gouda.

Oekraïne | De schaakzetten van Poetin verlammen Europa

‘Action Man uit Rusland is klaar voor alles’ (AD 27-1). De Duitse energietransitie van bruinkool naar Russisch gas gebruikt Poetin om Duitsland schaakmat te zetten. Duitsland zal onder deze druk Rusland geen sancties durven op te leggen voor de omsingeling van Oekraïne. Daarmee komen Duitsland en Frankrijk tegenover elkaar te staan, aangezien de Fransen genoeg kernenergie produceren en zij Rusland wél onder druk willen zetten. In dit verband heeft Duitsland veel Gronings gas nodig om hun transitie voort te kunnen zetten, indien de Nord Stream 2 niet gebruikt gaat worden. De schaakzetten van Poetin verlammen de solidariteit van de West-Europese landen.



Hans van Hoogeveen, Alphen aan den Rijn.

Versoepeling | We gooien graag de kont tegen de krib

‘Met iets meer discipline kan hier straks veel meer’ (Brieven 27-1). Ik had hetzelfde idee als briefschrijver Paul Visser. Heel fijn dat deze brief geplaatst is. Rupsjes nooitgenoeg. Laten we blij zijn met dat wat mogelijk is en wanneer iedereen nu eens echt de verantwoordelijkheid neemt dan kan er nog zoveel meer open en ruimer. Maar ja, in Nederland wordt nu eenmaal graag de kont tegen de krib gegooid als men het er niet mee eens is. Doe gewoon met de rest mee die graag weer op een fijne manier naar een open Nederland wil. En dat zijn er velen.



E. Laurens, Barendrecht.

Pakketbezorging | We hadden ooit een prachtig afhaalpunt

‘Erwin zag busje DHL langsrijden, maar kreeg melding ‘niet thuis’: ‘Ze spelen onder één hoedje met winkels’’ (AD 25-1). Een aantal lezers merkt op dat het beter zou zijn voor het milieu om alles naar één punt te laten bezorgen. Nog daargelaten dat het milieu beter af zou zijn bij de herontdekking van de fysieke winkel, bedenk ik mij plots dat wij die punten al eens hebben gehad, maar ben de naam even kwijt. Oh ja, die noemden wij toen: postkantoren.



Wim Everwijn, Capelle aan den IJssel.

Shona Shukrula | Diepe buiging voor stoere vrouwelijke scheids

‘Doe ik het goed, dan zien meiden dat het kan’ (Sportwereld 27-1). Een stoere meid in voetballand op de voorpagina van het sportkatern. Petje af. En nog mooi ook. Dat mag ik op mijn leeftijd (90) toch nog wel zeggen in deze tijden, hoop ik? En als ik dan lees dat ze op drie plaatsen op hoog niveau functioneert en dat niet in een snelle bolide, zoals veel voetballers, maar met de trein, dan nog een diepe buiging. Zwakke geslacht? Deze term moet maar eens geschrapt worden. Iemand is van het vrouwelijk of het mannelijk geslacht, niet meer en niet minder.



K. Terleth, Amstelveen.

Mondkapje | Zijn besmettingen daar echt door gedaald?

De regering heeft de versoepelingen aangekondigd. Wat blijft zijn de mondkapjes. Waarom? Ze liggen overal op straat, lekker hygiënisch. De meeste mensen dragen ze verkeerd en meerdere keren. Steeds eigen adem inademen is slecht voor de gezondheid. En wereldwijd zijn er miljarden in het milieu terechtgekomen. Stukjes ijzer en plastic is slecht voor mens en dier. Zijn de besmettingen gedaald door het dragen van een mondkapje?



Gerda Kok, Egmond aan den Hoef.

