Reacties op IS-vrouwen die terugkeer eisen: ‘We hebben problemen zat’

Voedselhulp Rode Kruis | Politiek Den Haag moet zich hiervoor schamen

‘Duizenden hebben voedselhulp nodig’ (AD 11-10). Het Rode Kruis wil voedselkaarten verstrekken aan mensen die het na de coronacrisis niet zo breed hebben. Een heel nobel streven natuurlijk. Maar hier is eigenlijk Het Rode Kruis niet voor bedoeld. Dit soort berichten is een regelrechte aanfluiting voor onze regering. Nederland, note bene één van de rijkste landen op de wereld. Dit is geen gevolg van de coronacrisis alleen. Dit is ook beleid van tien jaar regering-Rutte. De bakens moeten worden verzet. In Den Haag moet men zich schamen dat er überhaubt dit soort berichten bestaat.



N. van de Weerd, Ede.

Advocatuur | Zij staan in kwaad daglicht en moeten daar iets mee

‘Strengere regels zijn incidentenpolitiek’ (AD 11-10). In praatprogramma’s zijn regelmatig advocaten te gast. Ze kijken altijd boos, praten constant met harde stem en zitten met een houding van ‘Ik weet alles en wie ben jij dan?’ de kijker te vertellen hoe de wereld in elkaar steekt. Daarbij schromen ze niet om politie en justitie op vaak botte wijze aan te vallen en te schofferen. In kranten gebeurt hetzelfde, maar dat is dan niet hoor- of zichtbaar. Wel tussen de regels door te lezen. Het verdachte handelen van advocaat Youssef Taghi wordt weggezet als incident. Juist door de in voornoemde media getoonde houding staat heel de beroepsgroep nu in een kwaad daglicht, en dat lijkt mij iets wat zij zich zou moeten aantrekken, in plaats van met lange wollige zinnen recht spreken wat krom is.



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

IS-vrouwen | Zet er een punt achter, we hebben problemen zat

‘IS-vrouwen blijven terugkeer naar Nederland eisen’ (AD 11-10). Ik lees met grote verbazing en boosheid het artikel over IS-vrouwen. Hele rechtszaken, tv-interviews, detenties, huisvestingsproblemen en vooral het geld dat hierin gaat zitten verspilt Nederland eraan. Eigenlijk wilde ik niet reageren, maar de boosheid overwint het. Waar is Nederland mee bezig? Hebben we zelf geen zorgen genoeg? Zullen we daar al deze verspilde tijd en geld eens aan besteden? Huisvestingsproblemen, criminaliteit en terrorisme. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Houd op over IS-vrouwen. Hebben wij geëist dat ze naar Syrie moesten gaan? Nee. Dan nu een punt erachter graag. Punt, punt en nog een punt.



Truus Schoonderbeek-Kok, Hooglanderveen.

Energieprijs | De inkomsten zijn hoger, dus minister: geef gas

‘Hogere gasprijs heeft meerdere effecten’ (AD 11-10). Het zijn niet alleen Rusland en Noorwegen die profiteren van de enorme prijsstijging van het gas, ook de Nederlandse staat vangt nu vele miljarden meer van de gasopbrengsten uit Groningen en de andere kleine gasvelden in Nederland. Dus Wopke Hoekstra kan heel makkelijk de Nederlandse gezinnen en bedrijven ruim schadeloos stellen voor de extra kosten die ze moeten betalen voor energie. Dus minister Hoekstra, geef gas.



Alex Visser, Drachten.

Opvang asielzoekers | Met die panden red je het in ieder geval een tijdje

‘Gebruik lege panden op industrieterreinen’ (Brieven 11-10). Ik ben het helemaal eens met Gerda Vogelzang. Afgelopen zaterdag waren wij in Woerden, wandelden vanwege het mooie weer. Daar was een industrieterrein met talloze gesloten kantoorpanden. Dat lijkt mij toch eenvoudig aan te passen als (tijdelijke) woonruimte voor asielzoekers, vluchtelingen en woningzoekenden. Maak bij de toiletruimtes douches en wasruimtes, elders een eenvoudig keukenblok en men kan zich daar een tijdje redden.



Annemarie Scharleman, Barendrecht.

Steenkool China | Zelfbeperking in het groot en klein, dat helpt ons echt

‘China wil veel meer steenkool’ (AD 9-10). China kan wel veel kolen willen delven, maar ook daar moeten ze leren dat alle landen op termijn het zelfvernietigende groeidenken moet zien te temmen. Minder geslaagde oplossing is het pleiten voor kerncentrales. Geen techniek kan ooit de oplossing zijn als we hebzuchtig blijven denken en handelen. Zelfbeperking in het klein en groot, dat helpt de wereld echt verder.



F. Boon, Delft.

Politici | In Zwitserland moet je je eerst goed presenteren

‘Als politicus kun je nu over elke stoeptegel struikelen’ (AD 9-10). In Zwitserland, waar ik mij nu bevind, hebben ze daar wat op gevonden. Als hier een politicus wordt voorgesteld als minister door zijn partij, dan moet hij of zij zich in alle 26 kantons gaan presenteren en dan wordt er in de bondsraad, waar alle kantons zitting hebben, gestemd. Dat is andere koek dan het parachuteren bij ons. Je bereikt er echter wel mee dat de minister sterker in zijn schoenen staat.



K. Terleth, La Tzoumaz, Zwitserland.

