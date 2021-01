Reacties op Jort Kelder: ‘Natuurlijk zijn alle VS-heulers verongelijkt over zijn goede vraag’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die zaterdag 9 januari in de krant verschenen over onder de toeslagenaffaire en Jort Kelder.

Oproep Hugo Borst | Een pluim voor de zorg

‘We moeten zuinig zijn op onze Debora’s’ (AD 8-1). Een pluim voor de zorg, een prachtig artikel van Hugo Borst over zijn Debora’s. Van mij mogen er vaker zulke mooie stukken in de krant. Met ontroering gelezen.



Reina van Driesten, Lunteren.

Coronadebat | De voorbereiding voor de vaccinatie is ronduit chaotisch

‘Laat ministers hun werk doen’ (AD 7-1). Met verbazing de brieven gelezen waarin lezers het opnemen voor Hugo de Jonge ‘omdat hij zo zijn best doet’ en ‘je zal er maar staan’. Leggen wij de lat tegenwoordig zo laag? Na veel kritiek eindelijk het eerste vaccin toegedeeld, terwijl in Duitsland al meer dan honderdduizend zijn ingeënt en Groot-Brittannië zelfs al wekenlang bezig is met vaccineren. De minister heeft dit maandenlang kunnen voorbereiden en ondanks zijn inzet is de voorbereiding voor de vaccinatie ronduit chaotisch. Helaas is dit niet de middelbare school waarin een leraar nog een voldoende uitdeelt vanwege de inzet van een scholier. Dit is de realiteit waarin enkel resultaten tellen en elke dag dat er niet gevaccineerd wordt mensenlevens kost. Een minister moet worden afgerekend op resultaten, niet op inzet. En die resultaten zijn simpelweg niet genoeg.



Allard Plantinga, Ermelo.

Belastingvoordeel | Verkeerd dat DNB alleen bij huiseigenaren kijken om deze kloof op te lossen

‘Eigen huis zwaarder belasten’ (AD 8-1). De Nederlandse Bank (DNB) heeft de overheid had geadviseerd om de financiële kloof tussen huurders en huiseigenaren kleiner te laten worden. Reden is dat de huurprijzen blijven stijgen en de kosten voor huiseigenaren naar hun zeggen niet of nauwelijks stijgen. Ze willen dit bereiken door verhoging eigenwoningforfait, hypotheek aftrek verminderen enzovoort. Nou is mijn vraag: Waarom kijkt de DNB alleen naar wat te doen bij de huiseigenaren om de kloof kleiner te maken en niet naar wat men kan doen om het stijgen van de huurprijzen te voorkomen? Bijvoorbeeld de verhuurders op te leggen dat de huren niet omhoog mogen. Ik vind het verkeerd dat DNB alleen bij huiseigenaren kijken om deze kloof op te lossen en niet bij de woningcorporaties kijken om de huurprijzen in te perken.



José Manuel Vargas Wolthuizen, Den Haag.

Toeslagenaffaire | Is dit nog uit te leggen?

‘OM vervolgt de fiscus niet’ (AD 8-1). Ik zie ze nog voor mij: het stel, zittend op een stoeltje in een parkje met tegenover zich de ouders of schoonouders. Ze hadden wat te vieren en dat mocht niet, ondanks de ruime afstand van elkaar. Resultaat: vier keer 90 euro boete van een boa. En nu een bericht dat de Belastingdienst niet vervolgd wordt voor het stelselmatig ruïneren van 30.000 gezinnen. Doelbewust en niet zonder plezier van de betrokken ambtenaren (afpakjesdag!). Is dit nog uit te leggen?



Erik van Oudheusden, Wijk bij Duurstede.

Dienstplicht | Ik kan hiermee onder één voorwaarde leven

‘Geef maatschappelijke stage verplicht karakter’ (Opinie 7-1). Het CDA wil een maatschappelijke dienstplicht invoeren onder het mom van ‘mensen verbinden’. Ik kan hiermee leven, onder één voorwaarde: de dienstplicht moet voor iedereen gelden, jong én oud, uitgezonderd voor mensen die in het verleden de militaire dienstplicht hebben gedaan. Het is nogal vreemd dat alleen de jeugd hiermee wordt belast, ouderen kunnen er net zo goed veel baat bij hebben. Het overbruggen van verschillen moet immers van beide kanten komen, nietwaar?



Willem Eijsvogel, Almere.

Jort Kelder | Weepzieke gedoe en de overbelichting over alles wat de US aangaat, is walgelijk

Het is mij een raadsel waarom OP1 zo nodig de Amerikaanse ambassadeur Hoekstra moest uitnodigen. De ophef over Jort Kelder is absurd. Dit onaangepaste volk met haar leiders dicteert al decennia haar arrogantie over de wereld. Debacles: Vietnam, Nigaragua, de leugen over Irak en een hoop kleinere schermutselingen die de CIA ensceneert. Het is volkomen terecht dat Jort Kelder de voorzet die Hoekstra gaf, aangreep. Allereerst zei Hoekstra dat wij er zo’n drama van maken; goed opgemerkt. Vervolgens dat elke vier jaar dit soort verkiezingscircus speelt. Terecht dat Kelder inhaakte of deze ‘bestorming’ de toekomst wordt. En alle VS-heulers zijn natuurlijk verongelijkt over de goede vraag van Jort Kelder. Walgelijk, dit dweepzieke gedoe en de overbelichting over alles wat de US aangaat.



P. Schuit, Den Haag

Jort Kelder | Kijk eens wat vaker hoe Jeroen Pauw dit doet

Kan iemand Jort Kelder van de buis halen? Wat een schaamteloos optreden. Begrijpt hij nou niets van journalistiek? Om op zo’n vervelende manier de ambassadeur van Amerika aan de tand te voelen? In plaats van weldoordachte vragen te stellen, zomaar dingen te roepen die zwaar beledigend kunnen zijn voor iemand die zijn land vertegenwoordigt. En daarna een summier ‘sorry’ zeggen was al helemaal belachelijk. Ik zou zeggen: beste Jort, kijk eens wat vaker hoe Jeroen Pauw dit doet en steek er wat van op. Of vraag netjes en en beleefd of je bij hem eens in de leer mag. Het kan er alleen maar beter op worden.



Hans Rohde, Maasdam.

Ook een brief inzenden? Stuur naar brieven@ad.nl. Klik hier voor de lezersbrieven van afgelopen week.

