Reacties op jubelton: ‘Drie keer belasting betalen? Afschaffen, die roofpraktijk’

AstraZeneca | Vraag mij af of die meneer wel op de goede plek zit

‘Ik heb lang getwijfeld en nu ben ik hondsberoerd’ (Brieven 26-4). Misschien ben ik naïef maar heb vrijdag mijn vaccin vervroegd gekregen. Heb mezelf op de wachtlijst laten zetten naar aanleiding van de berichten over weigeraars voor AstraZeneca en daardoor spillage. Geen koorts of ziek, ik heb meer geluk dan de briefschrijfster Mieke Witte-Jansse. Maar ben blij met het vaccin. En nee meneer Van Delden, (vaccinatiebaas RIVM, red.) ik wacht niet nog eens 14 dagen. Ben geprikt, het kan maar gebeurd zijn. Vraag me af of u wel op de goede plek zit.



Marjo Foederer, Den Haag.

AstraZeneca 2. | Onnodige bangmakerij door de overheid en RIVM

Dagelijks slikken honderdduizenden vrouwen ‘de pil’. Over het feit dat die bij één op de 100.000 vrouwen een zeer ernstige bijwerking geeft, net zoals AstraZeneca, maakt niemand zich druk. Maar bij het vaccin schiet iedereen in de stress en wil een aanzienlijk deel zestigplussers het vaccin niet meer. Krijgen zij straks voorrang op een ander vaccin in de rij wachtenden? Terwijl ik als leerkracht van 56 in een achterstandswijk, waar de vaccindekking door slechte voorlichting al laag is, dagelijks een soort van Russische roulette speel in een volle klas en nu al moet wachten tot ergens eind juni. Bied AstraZeneca onmiddellijk aan aan mensen die het wel willen, ook onder de 60. Maar bied de weigeraars zeker geen ander vaccin aan tot eind september. Zij hebben hun kans verspeeld, mede ook door bangmakerij van de overheid en nu ook het RIVM.



Brigitte Brinkel, Soest.

Jubelton | Wat is dat toch met linkse partijen, altijd maar meer?

‘Heeft de jubelton langste tijd gehad?’ (AD 26-4). De ongelijkheid moet worden aangepakt en daarom lijkt het erop dat de jubelton gaat verdwijnen. Ouders zouden dan geen 100.000 euro belastingvrij mogen schenken aan hun kinderen voor de koop van een huis. Maatregelen bij de erfbelasting zullen wel volgen, lijkt me. Wat is dat toch met al die linkse partijen die geld, waarover al belasting betaald is, nogmaals willen belasten als je als ouders je eigen kind wilt helpen? Het is pure jaloezie, geheel in de geest van econoom en schrijver Thomas Piketty.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Jubelton 2. | Het is op die manier drie keer belasting betalen

Veel partijen (D66, GroenLinks, de PvdA en de SP, red.), zijn voor afschaffing van vrijstelling schenkbelasting. Waarom is er überhaupt schenkbelasting? Je spaart geld van salaris of pensioen waarover al belasting is betaald. Spaar je te veel, betaal je weer belasting. En geef je het aan je kinderen dan staat de belasting weer vooraan voor nog meer belasting. Dus drie keer straf voor zuinig leven. Afschaffen die roofpraktijk.



Joop van der Veen, Amersfoort.

Notulen ministerraad | Zelf aangebrachte schade

‘Vroegere vrienden maken zich nu snel uit de voeten’ (Brieven 26-4). Pieter Stamperius verwijt vriend en vijand in de Kamer ervan dat ze Mark Rutte willen beschadigen. Als ik alle leugens en misinformatie die onder de bezielende leiding van deze premier de norm lijken te zijn zie, lijkt me toch eerder sprake van automutilatie. Wat urgenter zaken in het landsbestuur aangaat: in de politiek gaat het altijd primair om de stoelendans, de muziek ondersteunt slechts.



Adrie Kooijman, Nieuw-Beijerland.

Zelfdoding undercover | Gebruik ‘zelfmoord’ niet

‘Undecoveragent in de knel door onbegrip leiding’ (AD 26-4). Het is al een paar maanden geleden dat René Diekstra in zijn column sprak over het gebruik van het woord ‘zelfmoord’. Met het dringende verzoek om te spreken en te schrijven over zelfdoding als iemand uit zichzelf het leven uitstapt. Een moord kun je alleen plegen op een ander, waarbij gedacht wordt aan een ander persoon. Wat schetst mijn verbazing? Zelfs in deze krant lees ik herhaaldelijk over ‘zelfmoord’. Ook gisteren weer. Het artikel begint er zelfs mee. Doe er alsjeblieft iets aan. Als schrijvend medium heb je grote invloed op taalgebruik.



Marjan de Sterke, Oostvoorne.

100 dagen president Biden | Wat een weldadige rust

‘Fast Joe moet wel verbinden’ (Commentaar 26-4). Joe Biden oogst lof na de eerste 100 dagen als president. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik ervaar het als een weldadige rust die vanuit Amerika over ons neerdaalt. Geen schreeuwende, beledigende Trump, maar een kalm optredende Biden met veel aandacht voor corona en klimaat. Heerlijk om dat mee te maken. Nog mooier zou het zijn als complotdenkende, galspuwende Nederlanders tot de ontdekking komen dat het ook op de Biden-manier kan. Wordt het hier ook wat rustiger.



Paul Daniels, Gorinchem.

Brief van de dag | Van een Vespa kun je jaren plezier hebben, zelfs zonder dat hij rijdt

‘De Vespa is 75!’ (AD 23-4). Wat een leuk artikel over de Vespa! Pas getrouwd in 1960, woonden wij in een huurflat in een prachtige omgeving. Ons vervoermiddel was een fiets uit de periode van net na de oorlog, goed genoeg om de mooie omgeving te verkennen. We stonden er best voor, beter dan een oude schoolvriend die na een poosje als matroos de wereldzeeën had bevaren toch besloot de Kweekschool te gaan volgen. Zijn vriendin had geen zin om op zijn eindexamen te wachten en raakte zwanger. Voor de bruiloft van de verliefden was geld nodig en het enige kapitaal was een Vespa. Voor 100 gulden namen wij de groene scooter over, een echte Vespa met de bolle wangen.



Veel plezier van gehad, van vakanties op Texel, waar de ijzeren bagagedrager zwaar verroest vandaan kwam, tot een bijzondere rit naar Nijmegen waar de motor het begaf door gebrek aan brandstof. Een gedienstige Lambrettarijder schoot te hulp en gaf ons net genoeg om de pomp te halen! Dat hij gewone benzine gaf en de Vespa tweetakt nodig had, had voor die paar kilometer geen nadelige gevolgen. Eind jaren 60, inmiddels drie kinderen rijker, werd ik door mijn toenmalige werkgever naar Australië uitgezonden Het besluit viel: de groene Vespa gaat niet mee, er werd een nieuwe aangeschaft die mee emigreerde en voor enige hilariteit bij de Aussies zorgde. En hoe eindigde de in Nederland achtergebleven Vespa? Vrienden van ons hebben het motorblok uitgebouwd en er een grasmaaier van gemaakt. Iedereen heeft er plezier aan beleefd: Vespa forever.



Ton Franke, Alphen aan den Rijn.

