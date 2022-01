Reacties op Kaag in Rutte IV: ‘Twee keer afgetreden en nu vrolijk verder alsof er niets gebeurd is’

‘Sigrid Kaag bezigt mooie woorden, maar die woorden worden steeds minder waard’ en ‘Zonder uniforme Europese regels is een vuurwerkverbod zinloos’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van dinsdag 4 januari verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Nieuw kabinet | Kennelijk is falen geen beletsel om verder te gaan

‘Puzzel is gelegd’ (AD 3-1). Binnenkort staat er een nieuw kabinet op het bordes. Dat wordt een keer tijd, want het huidige kabinet is al sinds 15 januari vorig jaar demissionair. Collectief afgetreden vanwege de toeslagenaffaire. Dat is natuurlijk geen beletsel om deel te nemen aan een volgend kabinet. Wat dat betreft geen enkele gene bij deze lieden. Eerst een brevet van onvermogen en vervolgens vrolijk verder alsof er niets gebeurd is. Rutte, Hoekstra, De Jonge, Schouten en Ollongren zitten daar in het geheel niet mee. Mevrouw Kaag gaat zelfs nog een stapje verder. Die is inmiddels twee keer afgetreden: de eerste keer collectief in januari en vervolgens nog eens in september naar aanleiding van het Afghanistan-debacle. Dit is toch allemaal niet te geloven?



Jan de Koning, Spijkenisse.

Nieuw kabinet II | Kabinet vanuit de Kamer volgen was beter geweest

Sigrid Kaag bezigt mooie woorden, maar die woorden worden steeds minder waard en heel ongeloofwaardig. Ze wordt moreel aanvoerder in het kabinet-Rutte IV. Geen pakje boter op haar hoofd maar een flink pak, helaas. Sigrid Kaag was nog een beetje geloofwaardig geweest als ze Rutte IV vanuit de Tweede Kamer moreel had aangestuurd.



Cornelis Keijzer, Ede.

Vuurwerk | Stop met verbod zolang er geen Europese regels zijn

‘Ergenis om massaal vuurwerk’ (AD 3-1). Wederom werd het vuurwerkverbod massaal genegeerd? Hieruit blijkt maar weer dat zolang er geen uniforme Europese regels gemaakt worden, een vuurwerkverbod zinloos is. De Belgische vuurwerkhandelaren hebben voor ongeveer 40 miljoen vuurwerk verkocht aan Hollanders. De Nederlandse handelaren verkochten voor een klein deel hiervan categorie 1 vuurwerk. De Belgen lachen zich een deuk en in Nederland wordt de vuurwerkbranche kapotgemaakt. Stoppen dus met de discussie over een permanent verbod, zolang er geen Europese regels zijn.



Ruud Koemans, Bruchem.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bordspellen | Denk aan de speelotheek, dat is veel goedkoper

‘Bordspel enorm in trek, de prijs stijgt explosief’ (AD 3-1). Als bestuurslid van een speelotheek is het heel prettig om in de krant te lezen dat mensen de gezelschapsspellen herontdekken vanwege de coronapandemie, net zoals het lego door de tv-programma’s. De populaire spellen en lego zijn echter heel duur in aanschaf. Daarom wil ik graag de speelotheken onder de aandacht brengen die deze spellen, puzzels en ook lego uitlenen. Voor nog geen derde van de prijs van een spel is er al een abonnement bij een speelotheek. Sommige speelotheken hebben strippenkaarten voor een paar euro. Speelotheken zijn in het hele land te vinden in de grotere steden zijn er zelfs meerdere.



Loes Baas, Wijk bij Duurstede.

Interview Sven Kockelmann | Een echte topinterviewer

‘Ik dacht: ooit zullen jullie nog van mij horen’ (Mezza 31-12). Mooi interview met Sven Kockelmann in Mezza. Samen met Coen Verbraak is hij de de absolute top van interviewend Nederland. Geen praatmachines die het liefst zichzelf horen praten en vaak hun vragen met ‘Ik’ beginnen. Maar integere vakmannen. Dank hiervoor.



André Tombrink, Schiedam.

Vrouwen in Rutte IV | Ik hoop dat veel critici dit tot zich zullen nemen

‘Hup voor de vrouwen van Rutte IV’ (Commentaar 3-1). Wat een goed commentaar van Saskia van Westhreenen in het AD. De vinger op de zere plek. En nu maar hopen dat veel (mannelijke) lezers en critici dit lezen.



Martin Salij, Bergschenhoek.

Demonstratie | Tekenen ze ook verklaring tegen medische hulp?

Zo’n 10.000 mensen demonstreren, lekker dicht op elkaar, tegen de coronamaatregelen. Mooi om te zien dat deze mensen principes hebben. Gaan deze principes ook zo ver dat ze een ‘niet-behandelen-verklaring’ tekenen dat zodra ze besmet zijn met corona geen aanspraak op de overbelaste zorg doen? Of zijn die principes dan toch niet zo heilig?



C. Lamens, Swifterbant.

Krantenbezorger | Zonder krant slecht eten

‘Krant ligt weer op de mat’ (Brieven 3-1). Na het lezen van deze brief wil het volgende kwijt. Voor het tweede jaar op rij lag mijn royale fooi klaar voor de stipte bezorger van het AD. Voor de tweede keer kan ik hem dus niet persoonlijk bedanken. Voor het tweede jaar is hij namelijk niet langsgekomen. Als ik ‘s morgens het AD niet in mijn brievenbus heb bij het ontbijt, is mijn dag naar de knoppen. Voor mij betekent dat: op de fiets en een krant halen bij Jumbo. Zonder smaakt het ontbijt niet. Zo erg is het. Mocht mijn lieve trouwe bezorger als nog voorbij komen: graag.



Antoon Derix, Bleiswijk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.