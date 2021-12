Reacties op kabinetsformatie: ‘Dat Rutte IV eraan komt wisten we in april al’

‘Een nieuw kabinet met dezelfde partijen die er niets van hebben gebakken’ en ‘Ik wil je even laten weten dat jij voor mij een geweldige Nederlander bent’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van maandag 13 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Kabinetsformatie | Links blijft in frustratie achter en dat is een zegen

‘Aanstaand kabinet-Rutte IV heeft erg veel reparatiewerk’ (AD 11-12). Na maanden van zwartepietenspel, wantrouwen en alleen denken aan eigenbelang, komt er dan eindelijk een nieuw kabinet. Dat Rutte IV eraan komt wisten we in april eigenlijk al. Doet ook recht aan de uitslag van de verkiezingen. VVD wederom de grootste. Verantwoordelijkheid nemen en telkens de verkiezingen winnen bewijst genoeg. D66 grote winnaar, het CDA in een vormcrisis maar wil altijd regeren en CU speelde hoog spel maar net op tijd kwamen ze tot inkeer. Nieuwe verkiezingen lossen niets op want je krijgt dezelfde uitslag. Links blijft gefrustreerd achter en dat is een zegen voor Nederland.



Ferdy van Geet, Bunschoten Spakenburg.

Kabinetsformatie II | Treurig dat we met deze partijen opgescheept zijn

Het coalitieakkoord is bijna rond. Een nieuw kabinet met dezelfde partijen die er tijdens de afgelopen periode niets van hebben gebakken. Een minister-president die nieuw elan predikt maar alle aanzien heeft verloren. Twee van de vier coalitiepartijen, het CDA en D66, hebben in de peilingen samen 18 zetels verloren. Zij zullen dus ten koste van alles nieuwe verkiezingen willen voorkomen al moeten ze hiervoor veel principes overboord gooien. Het is diep treurig dat wij de komende periode met deze partijen zullen worden opgescheept.



John van Herk, Hoogvliet.

Excuses slavernij | Het is alsof we ons allen schuldig moeten voelen

‘Rotterdam biedt excuses aan voor het slavernijverleden’ (AD 11-12). Aangeboden door mensen die het zelf niet meegemaakt hebben, aan mensen die het ook niet meegemaakt hebben, zo ook door de koning. Zou de huidige Spaanse koning excuses aan komen bieden voor de 80-jarige oorlog? De slavenhandel is in Afrika en het Midden-Oosten nog actueel. Steeds excuses aanbieden uit respect wordt een eindeloze weg. Het lijkt alsof we ons allemaal schuldig moeten voelen, en zo is het niet. Beter om nu respect te tonen, te beginnen in ons eigen land. En dan niet eenzijdig maar door allen.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Column Özcan Akyol | Wie werkt er anders op het land of in de slachterij?

‘Wie behoedt mensen als ik voor dagelijkse lastercampagnes?’ (Column 11-12). Eus wees ons op een uitspraak van Freek Jansen, een Tweede Kamerlid van FvD. Stel dat die vier miljoen mensen niet in ons land waren gekomen. Dan had Freek niet regelmatig een stukje kip kunnen eten of een asperge op zijn tijd, of een varkenshaasje. De ziekenhuizen die dan meer ruimte hadden voor witte coronapatiënten waren waarschijnlijk ook vuiler, want wie zou daar dan nu schoonmaken? De echte witte Nederlander is te belazerd om te werken op het land of in de slachterij, zoals al een aantal keren is gebleken. Een enkele uitzondering daargelaten. Veel van de mensen die wij hierheen gehaald hebben doen voor ons dat slecht betaalde vieze en zware werk. Fijn dat ze wilden komen. Ze dragen ook bij aan onze AOW. De opmerking van uilskuiken Freek leert ons dat hij en zijn collega’s in het parlement superdom zijn. Gelukkig zitten er ook nog een paar intelligente vertegenwoordigers in de Tweede Kamer.



Hans de Ridder, Amersfoort.

Column Özcan Akyol II | Twijfel niet aan jezelf

Voor mij, en heel veel anderen ben je geslaagd als Nederlander. Dat heeft niks te maken met of je hier geboren bent maar hoe je jezelf opstelt. Je spreekt de taal, goede waarden en normen en je verdient je eigen geld. Iedereen die zich zo gedraagt en zo opgevoed is, verdient het om een Nederlander te zijn want er zijn genoeg mensen die hier geboren en getogen zijn maar de woorden volwaardige Nederlander niet mogen dragen. Jij bent een voorbeeld voor de nieuwe Nederlander. Je hoeft niet aan jezelf te twijfelen.



Trudy Schilperoort Priem, Delft.

Column Özcan Akyol III | Hij laat horen wat anderen ook wel willen zeggen

Ik wil je even laten weten dat jij voor mij een geweldige Nederlander bent. Je laat wekelijks je stem horen over zaken die andere Nederlanders ook zouden willen zeggen.



Ferry Visser, Dordrecht.

Boosterprik | Het was perfect geregeld

Er is zoveel negatieve informatie over de afspraak voor de boosterprik dat ik mijn ervaring wil delen. Woensdag 8 december was mijn jaargang, 1946, aan de beurt voor een afspraak. Online kon ik direct afspreken voor vrijdag in Rijswijk. Ik woon in Zoetermeer. Wij zijn samen gegaan, mijn vrouw, 1949, en ik. Ik ben haar mantelzorger. Geen enkel probleem, beiden geprikt en klaar. Binnen twee dagen. De veranderde opzet in de priklocatie, waar de prikker met kar langskomt is fantastisch. Daarna de gele boekjeskar en klaar.



Hans Lamot, Zoetermeer.