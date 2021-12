Reacties op kabinetsformatie: ‘Een vechtkabinet, dat zal de nieuwe stijl worden’

‘Sport mag emotie zijn en daar mag je als Nederlandse verslaggever in meegaan’ en ‘De nieuwe stijl van dit kabinet betekent kennelijk een slecht voorbeeld geven aan Nederland’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van zaterdag 11 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Kabinetsformatie | Een vechtkabinet, dat zal de nieuwe stijl worden

Na 270 dagen lijkt er een einde te komen aan het geruzie en geharrewar over de totstandkoming van een ‘nieuw’ kabinet. Een vechtkabinet, dat zal de nieuwe stijl zijn. Dit demissionaire kabinet moet zich schamen voor alle misstanden rond het leed van de toeslagenaffaire. En voor de enorme kosten van meer dan 5 miljard die deze fouten ons kosten. Voor de politici geen centje pijn. De nieuwe stijl van dit kabinet betekent kennelijk een slecht voorbeeld geven aan Nederland.



Siep de Haan, Amsterdam.

Kabinetsformatie II | Die hand voor de mond voorspelt weinig goeds

Op de bij het artikel geplaatste foto houdt onderhandelaar Pieter Heerma al bellende een hand voor zijn mond. Is dat om te verbergen dat hij, in de Haagse wandelgangen, geen mondkapje draagt, om niet te laten zien dat hij gaapt omdat hij doodmoe is van al dat te lang durende gepraat of om te voorkomen dat een goede liplezer ziet dat hij iets onaardigs zegt wat hem een functie in Elders-op-de-Heide, gemeente Cancelland kan opleveren?



Marcel Heinsbroek, Schiedam.

Boosterprik | Er is weinig geleerd van najaar en winter 2020

De EU heeft besloten dat we straks niet meer op reis kunnen buiten de landsgrenzen zonder QR code (met boosterprik). Nederland stemt hier mee in, dus we hebben (g)een keuze. Indirect moet je wel om een boosterprik als je naar het buitenland wilt, of er werkt. Waarom wordt deze keuze in eigen land niet voorgelegd aan onze inwoners middels 2-G? Vreemd dat onze regeringspartijen er in Europees verband voor zijn, maar in eigen land een besluit niet durven te nemen. Maar zo kunnen we nog wel meer kromme voorbeelden aanhalen. Weten waar de meeste besmettingen zijn, maar ook daar niet durven ingrijpen. En van een nieuwe regering met dezelfde partijen hoeven we geen verandering van plan of strategie te verwachten. Had gehoopt dat ze van het najaar en winter 2020 hadden geleerd. Helaas, we modderen maar weer wat aan in de polder, daar zijn we wel goed in.



Jos de Graaf, Reuver.

Uitzendrechten | De verslaggeving was altijd informatief en sterk

‘Als Max een fout maakt gaan we dat benoemen’ (AD 8-12). Wat een stuk. De verslaggeving tot nu was altijd inhoudelijk sterk en zeer informatief. Natuurlijk zijn wij chauvinistisch, maar Max heeft door zijn manier van rijden de hele F1 een niveau hoger getild. De hele wereld is op dit moment in de ban van deze titanenstrijd. Moet je dan als nieuwe bezitter van de uitzendrechten al gelijk zo met stront gooien naar de mensen die de sport altijd met hart en ziel gepromoot hebben? Het grote geld gaat ook hier regeren, we zullen zien wat er allemaal verbeterd. Voor mijn gevoel zitten ze nu al op de lijn Mercedes/FIA. Wij zijn Nederlanders en natuurlijk zijn wij voor Max. En sport mag emotie zijn, en daar mag je als Nederlandse verslaggevers gerust in meegaan.



Bert van Dulmen, Hedel.

Uitzendrechten II | Luister naar de radio: objectief en nog gratis ook

‘Overname door NENT is beste nieuw in jaren’ (Brieven 10-12). Lezer Plantenga ergerde zich aan de hysterische persoonsverheerlijking van Max Verstappen en is dus blij met de overgang naar NENT. Ik beluister de Formule 1 altijd op Radio 1 en daar zijn de commentatoren, waaronder Jan Lammers, een stuk objectiever. Los daarvan is Lammers zelf coureur en kan hij dus veel dingen uitleggen die je anders ontgaan. En niet te vergeten: Radio 1 is gratis. Waar vind je dat nog: de beste verslaggeving voor de laagste kosten? En als je toch per se beeld wilt hebben: de volgende dag kun je op YouTube massa’s clips vinden van de hoogtepunten. Zonder hysterisch commentaar.



Martin van Raay, Culemborg.

Rembrandt | Hij had kunnen wachten

‘Deze Rembrandt is geen overbodige luxe’(AD 10-12). In deze barre coronatijden achtte de regering het nodig een slordige 150 miljoen euro te steken in De Vaandeldrager. Dezelfde regering schreeuwt van de daken dat burgers hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Door deze regering is deze aankoop niet uit te leggen. Terwijl steeds meer mensen in de financiële problemen geraken, lees dagelijks het AD, en zijn aangewezen op de voedselbank, zou het beter zijn geweest dit geld aan maatschappelijke organisaties besteden. Zo’n 150 miljoen kun je best aardig verdelen, lijkt me. De kerstdagen zouden er voor velen wat aangenamer hebben uit gezien. De Vaandeldrager zou er geen moeite mee hebben; hij had nog wel even kunnen wachten.



H.Wijnants

Rembrandt II | Hang hem in Leeuwarden

De Vaandeldrager van Rembrandt is een fantastische aankoop maar hang hem in een museum buiten de Randstad. Het Fries Museum is een prachtig museum. In Leeuwarden hebben ze een Rembrandt route; zijn vrouw Saskia kwam uit Leeuwarden ze zijn daar ook getrouwd. Het is daarom ook een geweldige aanvulling op die route. In het Rijksmuseum zijn al zoveel topstukken, en het museum is al een enorme toeristentrekker. Ze hebben daar vast nog wel adembenemende kunst in het depot opgeslagen liggen. Gun een ander museum ook een topstuk.



Carolien van den Berg, Hazerswoude Dorp (in de Randstad).

