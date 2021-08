Reacties op kabinetsformatie: ‘Rutte en Kaag gijzelen het land’

Afghaanse helpers | Het is bedroevend wat het kabinet hier laat zien

‘Kabinet blijft erbij: alleen tolken welkom’ (AD 12-8). Het demissionaire kabinet vertoont nu toch wel een bedroevend niveau. Aan de ene kant laat men uit veilige landen elke week vierhonderd tot zeshonderd kansloze jongemannen binnenkomen. Die wel in de vluchtelingprocedure komen met verstopping en criminaliteit tot gevolg. Men haalt soms ook nog IS-vrouwen op. Een aantal daarvan heeft zeker niet alleen voor de kinderen en lieve man gezorgd. En een kleine zevenhonderd Afghanen die hebben meegewerkt aan de bestrijding van allerlei gruwelijke zaken en daarmee zeker ook Nederlanders hebben gered, laat men op een asociale wijze in de steek. Het is schandalig en bedroevend wat het kabinet hier laat zien.



Peter Kooij, Nieuw Lekkerland.

Kabinetsformatie | Het land wordt al maanden in gijzeling gehouden

‘Jan Terlouw (D66): ‘Waar blijft in vredesnaam een nieuw kabinet?’ (AD 11-8). Hoe is het mogelijk dat er bijna een half jaar na de verkiezingen nog geen zicht is op een nieuw kabinet? Er worden nieuwe bewindslieden benoemd alsof er niets aan de hand is. Intussen blijven de opgaven zich opstapelen: het alarmerende klimaatrapport (IPCC), de woningmarkt, kansenongelijkheid, jeugdzorg, onderwijs en zo kunnen we nog even doorgaan. Er waren in 2021 ruim 13 miljoen kiesgerechtigden in dit ‘gave’ land. Het is toch niet voor te stellen dat de lijsttrekker van een partij met 2,3 miljoen stemmen samen met een debutant van D66 (1,5 miljoen stemmen) het land in gijzeling houden? In de achterkamers wordt een concept-regeerakkoord in elkaar geknutseld, terwijl de Kamer braaf op zomerreces is. Wanneer worden die schoothondjes wakker en staan ze op voor de toekomst van dit land?



Wes Janssen, Wijk bij Duurstede.

Kabinetsformatie 2. | Jan Terlouw moet zijn partij tot orde roepen

De laatsten die mogen mopperen over de voortgang van de formatie zijn de D66'ers. Jan Terlouw moet zijn partijleider maar eens tot de orde roepen. Sigrid Kaag negeert de verkiezingsuitslag en wil met verliezend links, de PvdA en GroenLinks, verder. De kiezer wordt gewoon genegeerd.



Wim Barendse, Den Haag.

Klimaat | Accu’s van e-fietsen gaan echt niet op groene stroom

‘Wat kunt u zelf doen tegen snelle klimaatopwarming?’ (AD 11-8). Een van de dingen die we als burger kunnen doen tegen klimaatverandering is elektrisch rijden en fietsen. Hopelijk wordt daar niet de e-bike mee bedoeld. Van alle kanten wordt de consument gepusht om een e-bike aan te schaffen. Vorig jaar werden er in Nederland 550.000 van verkocht. Dit lijkt mooi, maar het zijn 550.000 accu’s die regelmatig urenlang opgeladen moeten worden. En laten we niet de illusie hebben dat dit alleen met groene stroom gebeurt. Grijze stroom komt ook uit vervuilende kolencentrales en gascentrales. Het is een illusie dat we met groene stroom in onze energiebehoefte kunnen voorzien, want dan kan Nederland en de Noordzee helemaal bedekt worden met zonnepanelen en windturbines. Wat nooit gaat lukken. Het is dus zaak om vol in te zetten op energiebesparing en een soberder levensstijl. Ook zelf een fiets in beweging zetten en houden, hoort daarbij.



A. Stolk, Hendrik-Ido-Ambacht.

Online-hooligans | Weerzinwekkend gedrag

Met interesse het interview gelezen met de klinisch psycholoog Jan Derksen. In begrijpelijke taal legt hij uit wat hooligans drijft tot weerzinwekkend, liefst anoniem, gedrag om Steven Berghuis en zijn familie het leven zuur te maken. Mijn broek zakt echter af als ik lees: ‘Remmingen bestaan niet meer. Frustraties kunnen er heerlijk uit via sociale media’. Ik zou zeggen: asociale media.



Ton Meuwissen, Zutphen.

