Reacties op Kamer over harde uitspraken Forum: ‘Het gaat me aan het hart dat het wordt geaccepteerd’

‘Verlaat massaal de Kamer als FvD een misselijkmakende opmerking maakt’ en ‘De echte supporters zullen zich doodschamen’: dit zijn enkele reacties op onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 19 november verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Kamer over harde uitspraken Forum | We stevenen af op een faillissement van normen

‘Kamer worstelt met harde uitspraken Forum’ (AD 19-11). Het gaat me aan het hart om de verharding in woord, geschrift en daad te aanschouwen in ons land en het wordt ook nog geaccepteerd. De laatste misdadige actie van Kamerlid Van Houwelingen om zijn collega Sjoerdsma te dreigen voor een tribunaal te slepen gaat me dunkt toch zeker alle perken te buiten. Reactie van de interim-voorzitter: ‘Toch weer jammer dat u dit doet’. Mevrouw de interim-voorzitter had Van Houwelingen op grond van het reglement direct moeten schorsen. Als alles maar met de mantel der liefde wordt bedekt, spoeden wij in een rap tempo af op een faillissement van onze waarden en normen. Waarvan akte.



Marjan Visser, Nieuwegein.

Kamer over harde uitspraken Forum II | De gevestigde orde heeft niet bepaald het voorbeeld gegeven

Tweede Kamerleden en leden van het demissionair kabinet vallen massaal over de opmerkingen van Pepijn van Houwelingen heen. Zelfs Tjeenk Willink praat over betonrot in de Tweede Kamer. Maar ministers die al zoveel onwaarheden hebben verteld, met Rutte als koploper, dat is vragen om reacties. Een minister van volksgezondheid, die daarvoor niet opgeleid is, en roept na één prik Janssen: ‘Ga dansen’. Een minister van Justitie die roodkapje zingt en zijn mondkapje weggooit. Een minister-president die ooit riep: ‘Als het je niet bevalt dan pleur je maar op.’ Een Kaag die de grootste oppositieleider Wilders verachtelijk noemde omdat hij tegen islamisering is. En pas je niet in hun straatje, dan word je buitengesloten, evenals de veel kiezers. Een Segers en Ollongren die wel erg slordig met hun papieren omspringen. En zie, nu staan ze allen op om te laten zien dat zij de deugers zijn. Ik zeg niet dat de opmerking van Pepijn van Houwelingen deugt, maar zelfreflectie is ook belangrijk. Kennelijk is dat te moeilijk in Den Haag.



Roos Buisman, Schiedam.

Kamer over harde uitspraken Forum III | Verlaat de Kamer massaal

Ik heb een suggestie voor de Tweede Kamer. Zodra er vanuit FvD voor de zoveelste keer een misselijkmakende opmerking gemaakt wordt: massaal de Kamer verlaten.



Gijs Rietveld, Rotterdam.

Recordboete Feyenoord | Het heeft andere clubs geen windeieren gelegd

‘Feyenoord krijgt een recordboete van UEFA’ (AD Sportwereld 19-11). Feyenoord wordt te gronde gericht door ‘eigen aanhang’. Het wordt steeds onduidelijker wie daar mee bedoeld worden. Het kost de club alles bij elkaar een vermogen. De echte supporters zullen zich doodschamen. Dat weet ik, want ik ken er een aantal. Er is veel te lang rumoer rond wel of niet een nieuw stadion. Volgens mij is dat de oorzaak van alle ophef. Er moeten invloedrijke Rotterdammers opstaan die een knoop door hakken. Andere clubs als Ajax, AZ, hebben ook indertijd een nieuw stadion laten bouwen en dat heeft ze geen windeieren gelegd.



Peter Spillekom, Almere.

Volledig scherm Feyenoord nam twee weken geleden zo'n 7500 fans mee naar Berlijn, waar Union Berlin met 1-2 werd verslagen. © ANP

NS Publieksprijs | En nu mateloos genieten

‘NS-prijs voor beste boek naar Lale Gül’ (AD 18-11).Van harte gefeliciteerd met deze eervolle prijs, Lale. En nu niet via alle social media bagger uitstorten over deze kanjer. Maar overladen met felicitaties, complimentjes, vrolijke emoticons met duimpje omhoog, cadeaus, bloemen en uitnodigingen om aan te schuiven bij alle talkshowtafels. Lieve Lale Gül, ga hier de komende weken mateloos van genieten.



Joop de Keijzer, Amersfoort.

Quincy Promes | Hoe kan het toch dat hij naar het EK mocht gaan?

‘Quincy Promes: van het EK naar de gevangenis?’ (AD 19-11). Zelfs zonder het artikel gelezen te hebben sla ik aan op de kop boven het verhaal van Quincy Promes. Het is en blijft een onbegrijpelijke zaak dat de grootste sportbond van ons land en zijn bondscoach het ooit hebben laten gebeuren dat een voetballer die van een misdrijf wordt verdacht ons land heeft vertegenwoordigd op een Europees kampioenschap. Zelfs met terugwerkende kracht blijft dat een grote schande, waar alle betrokkenen zich diep voor moeten schamen.



Harry Verheul, Alkmaar.

Komend kabinet | Sterkte aan het nieuwe kabinet

Het aanstaande kabinet krijgt nogal wat voor de kiezen. Meer geld voor de krijgsmacht, zorg, politie, leraren. Daarnaast spelen immigratiebeleid, bouw van één miljoen woningen, ethische kwesties en klimaatmaat een toonaangevende rol. Hoe gaan we dit betalen? Dit alles in een wereld waarin corona wereldwijd een probleem is en voorlopig blijft. Hoe ga je hier als bewindspersoon mee om? Ik kan me voorstellen dat sommigen hiervan ’s nachts gillend wakker worden. Ik wens het komende kabinet veel sterkte en wijsheid en hoop dat de oppositie zich realiseert voor welke uitdagingen dat kabinet staat en het eigenbelang op de tweede plaats stelt. En proactief meedenkt. Want achteraf kijk je altijd makkelijk de koe in de kont.



E. Kwint, Steenwijk.