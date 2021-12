Reacties op Kamerdebat: Niet uit te leggen dat sportlocaties na 17.00 uur sluiten

‘Het lijkt er sterk op dat hier met twee maten gemeten wordt’ en ‘Wat een topstuk van Özcan over het WK in Qatar en onze verziekte moraal’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 3 december verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Kamerdebat | Niet uit te leggen, vooral omdat het zo gezond is

‘Ook Kamer is gejojo beu, maar wat dan?’ (AD 2-12). Sinds afgelopen maandag moeten buitensportlocaties na 17.00 uur sluiten. Dat betekent geen sport voor veel werkende, studerende en schoolgaande mensen. Mijn gepensioneerde, kwetsbare schoonouders mogen elke dag golfen met hun eveneens kwetsbare gepensioneerde vrienden. Dat is prima, want buitensporten draagt ​bij aan hun gezondheid. Veel werkenden, jongeren en kinderen mogen ‘s avonds niet meer voetballen, hockeyen en atletiek of anderszins. Hierdoor worden ze dikker, ongezonder en dus kwetsbaarder. En dit alles voor de volksgezondheid. Het is niet uit te leggen.



Teresa Lopez, Voorburg.

Aardwarmte | Hier wordt een beetje met twee maten gemeten

‘Drinkwater in gevaar door aardwarmte’ (AD 2-12). Door het kilometers diep boren naar warm water kan het drinkwater vervuild worden. Ik moest denken aan de gang van zaken rond schaliegas. Daar mocht enkele jaren geleden zelfs geen proefboring naar worden gedaan om dezelfde redenen. Diverse gemeenten verklaarden zich trots ‘schaliegasvrij’. Men vreesde ook aardbevingsgevaar, iets waarvoor het Staatstoezicht op de mijnen bij de winning van aardwarmte eveneens gewaarschuwd heeft. Het lijkt er sterk op dat hier met twee maten gemeten wordt. Want de energietransitie moet door. Koste wat het kost.



Kor van der Heiden, Puttershoek.

Kabinetsformatie | Alles anders met dezelfde ploeg? Dat vergt reflectie

Ons land heeft nu al bijna een jaar een vleugellam kabinet dat het land niet bestuurt. Zijn de huidige partijen aan de formatietafel wel bereid het land te dienen? Of zijn het slechts partij- en eigenbelangen die de doorslag geven? Misschien is het wel onmogelijk dat een afgetreden (weggestuurd) kabinet in dezelfde combinatie terugkeert. Alles moet anders. Met de oude ploeg? Dat vergt veel in de spiegel kijken en over de schaduw heen springen. Ik denk dat er fris jong bloed nodig is aan de formatietafel. Verse krachten met een ‘blanco strafblad’ trekken het gestrande schip van staat binnen een paar weken los.



Jan Leeuwenstein, Pijnacker.

Vertrek Olav Mol | Mooi afscheid: interview met een wereldkampioen

‘Olav Mol verdwijnt na dertig jaar als vaste commentator’ (AD 2-12). Viaplay gaat niet in zee met Olav Mol. Dat is erg jammer. Mol en co hebben een groot respect opgebouwd met hun progamma. Er zullen wel onderliggende redenen voor zijn geweest om dit te doen. Van de nieuwe mensen heb ik nog nooit gehoord. Ik wens Olav Mol veel sterkte en hoop voor hem dat hij deze maand een Nederlandse wereldkampioen mag interviewen. Dat zou een mooie afsluiting zijn. Ziggo Sport was de laaste jaren een zeer groot succes. Ik wens de nieuwe zender veel succes, maar ga geen abonnement nemen. Ik kijk wel bij de BBC of België, ook leuk.



Carlo Broer, Waddinxveen.

Column Özcan | Een lange tijd wegblijven, wie weet verandert er iets

‘Verbazingwekkend: iedereen werkt straks mee aan het WK in Qatar’ (Column 2-12). Wat een topstuk van Özcan over het WK in Qatar en onze verziekte moraal. Met name de ambassadeurs en iedereen die eraan verdient. Nee dan WTA, de wereldtennisbond, die opkomt voor één tennisster en alle toernooien boycot. Als al die bonden en bobo’s nu ook eens ballen hadden en dat soort landen eens in de ban zouden doen en niet met een slap excuus komen als ‘sport kan het beter’ maken. Hou effe op. Gewoon paar decennia wegblijven. Wie weet verandert er dan iets, want een ding is zeker: door erheen te gaan gebeurt dat in ieder geval niet.



Luuk Diks, ‘t Goy.

Zorgpersoneel | Maak het aantrekkelijk, maak er weer roeping van

Nu de ziekenhuizen volstromen met coronapatiënten hebben we een personeelstekort. Een van de hoofdoorzaken is het uitstromen van zorgpersoneel. Iedereen in Den Haag wijst naar elkaar. Maar het zou zinvol zijn als wordt uitgezocht waarom het verplegend perzijn baan opzegt. Het salaris is niet de hoofdoorzaak, dus met geld is dit probleem niet direct op te lossen. Een van de klachten is dat men niet meer bezig is met verzorgen maar het grootste deel van de tijd met het invullen van formulieren. In combinatie met de huidige werkdruk is dit beroep niet aantrekkelijk meer. Doe dat en het wordt weer een roeping.



Wim Minkels, Soest.

