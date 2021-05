Reacties op kampioenschap: ‘1,5 meter afstand? Ajax is kampioen, voor de rest overal schijt aan’

Lezers van onze krant en site kunnen zelf een ingezonden brief sturen via brieven@ad.nl . Hieronder een selectie van de lezersbrieven die dinsdag 4 mei in de krant verschenen over onder meer het kampioensfeest van Ajax en de dodenherdenking.

Feyenoord | Nieuw stadion? Voorlopig doet dit zeer aan de ogen

‘Tot elkaar veroordeeld’ (AD Sportwereld 3-5). Er is afgelopen week weer een stap genomen richting realisatie van Feyenoord City en een nieuw stadion dat plaats biedt aan 63.000 toeschouwers. Maar na wedstrijden tegen Vitesse en ADO en de rest van dit seizoen, is de vraag of je dit stadion vol krijgt met toeschouwers. Je wilt jezelf toch niet bewust pijn aan de ogen doen met het voetbal dat Feyenoord speelt? Zo’n stadion verdient een topclub die elk jaar meedoet om de titel. En helaas, dat gaat niet gebeuren. Laat alsjeblieft de private en politieke plannenmakers stoppen met dromen en het verspillen van wat ook ons geld is.



Theo Keijzer, Berkel en Rodenrijs.

Ajax kampioen | Terechte kampioen, maar schaal tonen was schande

‘Lockdown-feest’ (AD 3-5). Wat een formidabele prestatie van Ajax, kampioen van Nederland met het beste voetbal. Is 100 procent verdiend. Maar wat een schandalige vertoning bij de Arena met de welverdiende schaal. We zitten midden in een pandemie en er staan duizenden zogenaamde supporters de spelers toe te zingen. Wat opvalt: er is geen mondkapje te zien. En 1,5 meter afstand? Ach waarom? Ajax is kampioen, voor de rest overal schijt aan. Lag hier geen taak voor het bestuur of de gemeente? Waarom is er niet ingegrepen? Niet gehandhaafd? Men was bang voor escalatie. Hier had men meer dan tienduizend boetes moeten uitschrijven. En net als bij de kleine ondernemer een slot op de deur voor zes weken. Hier was goed zichtbaar dat er met twee maten wordt gemeten.



Aad Deurloo, Rotterdam.

Strips | Toon, dank voor het mooie begin van al die dagen

Hierbij mijn waardering voor Stamgasten. Jarenlang met plezier gelezen. Ook zolang het kon de scheurkalender gekocht. Het was super, altijd een glimlach of een schaterlach waard. Dank je wel Toon van Driel, voor het mooie begin van de ochtend. Jammer dat het is gestopt. Ik hoop dat het je goed gaat.



Joke Boontjes, Spijkenisse.

Golden Earring | Ik zet nog maar een cd op

‘Golden Earring is nu helemaal niet belangrijk meer’ (Mezza 1-5). Ik ben niet zo van het brieven schrijven naar de krant, maar dit keer moest het gewoon. Wat een geweldig open en eerlijk artikel met Cesar Zuiderwijk in het magazine. Complimenten ook voor de restyling van het blad. Zoals ook de andere Earringmensen is Cesar enorm sympathiek en zonder kapsones. Leuk om te lezen over zijn jeugd. Voor mij was dat nieuw. Geweldig zoals ze als bandleden ook reageerden op de rotziekte van George Kooymans. Vrienden door dik en dun. De Golden Earring naast de beste en langst spelende band van Nederland ook de sympathiekste. Zij behoren inmiddels tot ‘Nederlands Cultureel Erfgoed’. Ik zet nog maar eens een cd op.



Theo Kamps, Nootdorp.

Kinderbijslag | Kinderen zorgen voor een toekomstige samenleving

‘Ik wil niet betalen voor de kinderen van een ander’ (Brieven 3-5). Briefschrijver Richard Bleeker stelt dat hij geen kinderen heeft en dus niet wil betalen voor de toeslagen en subsidies voor mensen die wel kinderen hebben. Hij wil niet dat zijn belastinggeld wordt gebruikt om met subsidie de wereld te overbevolken. Maar hoe zit het als hij ouder wordt? Wie zorgt er dan voor hem? Wie betaalt zijn AOW, houdt de economie draaiende en werkt in de zorg? Ja, die kinderen dus. Zij zijn de toekomst. Dus investeert Nederland in die toekomst door met belastinggeld subsidies mogelijk te maken. Zodat die kinderen een opleiding kunnen krijgen en goed terechtkomen. En de ouders toeslagen krijgen voor noodzakelijke opvang. Dan kunnen zij werken en bijdragen aan de maatschappij. Dit heet solidariteit. Dat is noodzakelijk om een gezonde samenleving te behouden.



Jeanine van den Steenhoven, Dordrecht.

Kinderbijslag 2. | Krijg geen kinderen als je er niet voor kan zorgen

Wat een heerlijke, eerlijke brief van Richard Bleeker uit Den Haag. De wereld is overbevolkt en als je zelf niet kan voorzien in de kosten van je kinderen, krijg ze dan niet. Het is te gek voor woorden. Ik begrijp zijn frustratie volkomen. Studie zelf moeten afbetalen, later met pensioen en een paar jaar eerder geboren, dat is heel zuur. Ik houd van kinderen, maar de wereld is overbevolkt en we moeten ons dat eens realiseren. Dus geen subsidies meer om de wereld verder overbevolkt te maken. Hij heeft mijns inziens groot gelijk. Ik mag doorwerken tot mijn 67ste jaar en wat een niet-feest is dat. Helemaal eens met zijn citaat van Michael Jackson. Goed gezegd Richard, petje af en nu lekker doorleven.



Petra Schermacher, Leusden.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en koningin Maxima tijdens de Nationale Dodenherdenking 2020. Evenals vorig jaar zal de dodenherdenking op de Dam dit jaar zonder publiek plaatsvinden. © ANP

Brief van de dag | De ‘onvrije’ situatie van nu mag je niet vergelijken met 1940-1945

Vandaag worden de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Die lijkt lang geleden, maar dat is het niet. Het waren onze ouders en grootouders. Mensen, jong en oud, die alles verloren en hun toekomst zagen verdampen. Vijf jaar oorlogsgeweld heeft er bij iedereen keihard ingehakt. Op 5 mei kwam de vrijheid. Soldaten marcheerden vol trots door de straten. Feestelijkheden en uitzinnigheid op iedere hoek. Terwijl de pijn en het verdriet bij velen groot was en vaak onherstelbaar. Maar er werd naar voren gekeken. De overledenen kregen een plek in de vele gebroken harten. Littekens en trauma’s werden weggestopt. De draad werd opgepakt. Het land opgebouwd. Waarbij de paden naar een beter leven voor de volgende generaties werden neergelegd. De toekomst waar wij nu deel van uitmaken.



Door corona zijn we een deel van onze vrijheid kwijtgeraakt. Angst en onzekerheid hebben de maatschappij onder grote druk gezet. We kunnen even niet gaan waar we willen. Dat is voor velen steeds moeilijker te verteren. We protesteren. We demonstreren. We houden ons steeds minder aan de opgelegde regels. We klagen, we sputteren en komen in opstand. We willen onze vrijheid terug. De verhalen en lessen van degenen die de oorlog hebben meegemaakt leren ons dat we onze vrijheid moeten koesteren. Wat toen gebeurd is mag nooit meer. We herdenken, houden twee minuten stilte en vieren onze vrijheid. Onze échte vrijheid. Want dat we door corona een deel van onze vrijheid zijn kwijtgeraakt mag nooit vergeleken worden met wat onze voorouders hebben meegemaakt.



Jan Kaffa, Den Haag.

