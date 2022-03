Reacties op Klassieker: ‘Uiteindelijk een terechte overwinning van Ajax’

‘Twee van onze kleinkinderen hebben een bijzondere herinnering aan Piet Paulusma’ en ‘De manier waarop Ajacied Antony in de hekken klom was absurd’: dit zijn enkele reacties op nieuwsonderwerpen die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van woensdag 23 maart verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Marc Overmars | Zelfs bij zijn presentatie geen greintje respect

‘Curieuze comeback’ (AD Sportwereld 22-3). AD Sportwereld is niet het eerste deel van de krant waar mijn interesse naar uitgaat, maar vandaag werd mijn aandacht getrokken door de levensgrote kop van Marc Overmars op de cover. Bah, wat veel aandacht voor iemand die ik best een tweede kans gun, maar dan in de luwte. Blijkbaar vindt hij dat het (zijn) leed nu is geleden. Hoe hypocriet kun je zijn? Zelfs bij zijn presentatie in Antwerpen geen greintje respect voor alle vrouwen die zijn ‘dickpics’ mooi moesten vinden. België heeft in de sport zo te zien ook zijn eigen normen en vooral financiële waarden.



Truus Groothuis, Culemborg.

Bollenveld | Pas op voor de zorgvuldig gekweekte bloembollen

‘Een week lang lente’ (AD 22-3). Een heerlijke lentefoto op de voorpagina. Wie wordt daar niet blij van in deze tijden? Deze mevrouw loopt dwars door de bollenvelden. Met het gevaar voor azijnpisser te worden uitgemaakt, wil ik toch iets opmerken. Sommige mensen denken dat de bloembollenvelden uitsluitend voor de toeristen zijn aangelegd. De bloembollenteelt is een enorme industrie. Hardwerkende bollenboeren zien met lede ogen aan dat mensen steeds gekkere dingen doen om een selfie te maken in de velden. Zij vertrappen en vernietigen daarmee zorgvuldig gekweekte bollen. Sommigen denken zelfs dat ze een bosje narcissen mogen plukken. Natuurlijk kunnen de boeren hekken neerzetten. Maar dat maakt het prachtige uitzicht over de velden niet mooier. Fietsen of wandelen langs de velden is heerlijk en heel goed mogelijk en nog beter: breng een bezoek aan de Keukenhof. Mooier is er niet.



W. van Nimwegen, Lisse.

Piet Paulusma | Mooie herinneringen aan man die we gaan missen

‘Omroep Max gaat niet op zoek naar opvolger Piet Paulusma: ‘Einde van tijdperk’ (AD 22-3). Twee van onze kleinkinderen hebben een bijzondere herinnering aan Piet Paulusma. Jaren geleden was hij in Harkema bij de prijsuitreiking van de vogeltentoonstelling. Een kleinzoon won daar de hoofdprijs. Jaren later kwam Piet weer bij de show en werd een andere kleinzoon gefilmd met hem, toen zijn vader daar kampioen werd. Mooie herinneringen aan een bijzonder gewoon mens dat enorm gemist gaat worden.



T. van der Veen, Damwoude.

Ajax-Feyenoord | Uiteindelijk een terechte overwinning voor Ajax

‘Speelschema maakt toppers onvoorspelbaar’ (AD Sportwereld 21- 3). Na het artikel van Sjoerd Mossou van maandag gelezen te hebben, begrijp ik dat hij het drukke programma van Feyenoord als één van de oorzaken van de nederlaag ziet. Uiteraard speelt dat mee. Daar hebben echter alle clubs mee te maken. Maar in het buitenland hoor je daar niemand over. Daar is het normaal dat je twee wedstrijden in de week speelt. Analyse van de wedstrijd: het eerste uur een sterker Feyenoord met één mogelijkheid. Laatste half uur: een dominant Ajax met zeven kansen. Uiteindelijk een terechte overwinning van Ajax.



Arnout Colijn, Heerhugowaard.

Ajax-Feyenoord II | Knotsgekke Antony

‘Knotsgekke klassieker voor Antony’ (AD 21-3). Ik zag als neutrale kijker een klassieker met een knotsgekke Antony. Waarschijnlijk toch een andere wedstrijd gezien zondag.



René van der Kloet, ’s Gravenmoer.

Ajax-Feyenoord III | Het vertoonde gedrag is weerzinwekkend

De voorpagina van AD Sportwereld heeft mij gestoord. Niet omdat ik een Feyenoord-fan zou zijn, maar het vertoonde gedrag is weerzinwekkend. Alle spelers en officials lopen met de tekst ‘Respect’ op de arm. Het begint al met vuurwerk in stadions. De manier waarop Ajacied Antony in de hekken klom, was absurd. Juichen mag, maar wel gewoon. De beuk van Martinez aan Dessers is ondanks de VAR niet bestraft met een penalty. Overigens niet de eerste keer van Martinez. Het toneelstukje van Antony en Tadic was tenenkrommend. Makkelie was een zwakke scheidsrechter, terwijl hij meestal goed fluit. Ik hoop dat de KNVB stevig optreedt.



Guus Maiburg, Nootdorp.

Column Özcan Akyol | De gave van het woord

‘Mia mag tv-serie niet meer zien...’ (Column 22-3). Wat is het toch een ‘wapen’ als een scribent de gave van het geschreven woord heeft. AD-columnist Ozcan Akyol heeft dat als geen ander. De column over zijn dochter Mia die dolgraag wil dat haar ouders gaan scheiden omdat dit in haar kinderlijk perspectief alleen maar voordelen oplevert, is daar een meesterlijk voorbeeld van. In een handvol zinnen je lezer plezier en emotie laten beleven is weinig columnisten gegeven. Het is niet zijn eerste column die ik bij wijze van spreken inlijst. Gelukkig werkt Eus voor mijn krant.



Harry Verheul, Alkmaar.

