Reacties op klimaat: ‘Met marktwerking Rutte gaan we de aarde niet redden’

Medische zorg | Wat zijn wij bereid te doen voor de volksgezondheid?

Een groot deel van de ziekenhuizen heeft de planbare zorg inmiddels afgeschaald. Dit leidt onherroepelijk tot gezondheidsschade en veel persoonlijk leed. Dat behoeft geen betoog. Hoe hebben wij het gezamenlijk zover kunnen laten komen? En wellicht belangrijker: willen wij dit in de toekomst voorkomen? Ik heb werkelijk geen idee. Het lijkt erop alsof wij dit allen lijdzaam accepteren. Hoe groot is het draagvlak in Nederland voor het collectief gedachtengoed, het samen één zijn ten gunste van de groep en het individu? Hoeveel waarde hechten wij aan de gezondheid van onszelf en die van de ander? Wat zijn wij bereid om daarvoor te doen? Welk offer is het waard om onze collectieve gezondheid te dienen? Welke invloed hebben jij en ik om het leed van anderen te verzachten? Hoeveel moed vraagt dat? Hoeveel vertrouwen vraagt dat? Welke mate van onafhankelijkheid vraagt dat? Mijn hoop is dat het collectief altijd zegeviert. Niet voor de grootste groep, maar voor iedereen.



Ron de Vries, Leiderdorp.

Klimaat | Deze klimaatopa steunt jullie van harte in de strijd

‘Genoeg van het consumentisme, de boskap en de plasticvervuiling’ (AD 7-12). Ik moest even een traantje wegpinken bij het verhaal van Mark van Assen over zijn dochter en klimaatactivist. Ik heb ook zo’n dochter die vindt dat ons economisch systeem is gebaseerd op uitbuiting en destructie. Ze is minimalist en vegan geworden, gooit niks meer weg en dankzij goede argumenten luistert de hele familie. Met marktwerking Rutte en veel old boys gaan we de aarde niet redden. Come on boys and girls, name and shame! Leve Extinction Rebellion en Greenpeace. Deze klimaatopa steunt jullie van harte.



Piet Hartman, Altena.

Kabinetsformatie | Droom van cultuuromslag zal snel uiteenspatten

‘Informateurs: nog vóór het kerstreces een akkoord’ (AD 7-12). Klinkt dit voor de bevolking als een verlossing? Daar heb ik zo mijn twijfels over. Dat de partijen het ‘doel’ hadden om een akkoord te bereiken was duidelijk. Ze hebben zich maandenlang gehouden aan de verkiezingsbeloftes, maar toen bleek dat de peilingen verlies van zetels voorspelden voor een aantal partijen, werd gekozen om maar veel water bij de wijn te doen. Regeringsdeelname vindt men veel belangrijker dan gedane beloftes aan de kiezers gestand doen. De voorgestelde verandering van politieke cultuur zal als een droom uiteenspatten en de gevolgen daarvan zullen te merken zijn bij een volgende verkiezing.



J. van der Spek, Den Haag.

Belastingdienst | Prima die boete, maar we betalen het zelf

De Belastingdienst krijgt een boete van 2,75 miljoen euro opgelegd voor het overtreden van de privacywetgeving tijdens de toeslagenaffaire. Een goede zaak lijkt me; laat ze maar bloeden voor alle ellende die de dienst heeft veroorzaakt door onrechtmatig en discriminerend bezig te zijn. De boete gaat af van het budget van de Belastingdienst. Het is een wat rare constructie om de Belastingdienst een boete op te leggen, daar wij met z’n allen geld opbrengen waar de overheid over beschikt om Nederland draaiende te houden. Feitelijk betalen wij dus die boete. Of zie ik dat verkeerd?



Pim Middelraad, Zwijndrecht.

Sfeer Tweede Kamer | Hebben ze enig idee welk beeld ze zelf schetsen?

‘Sylvana Simons klaagt over intimidatie in de Kamer’ (AD 8-12). In het AD van gisteren wordt uitgebreid stilgestaan bij de toon van de recente Kamerdebatten en het vaak schrijnend gebrek aan onderling respect van de Kamerleden. Aanleiding was de gênante woordenstrijd tussen voorzitter Tellegen en BIJ1-politica Simons. Het gaat er mij in dit geval niet om wie de schuldige is aan het kinderlijke gekibbel, maar het gaat mij vooral om het antwoord op de vraag of al die bekvechtende politici zich wel eens afvragen welk beeld die onzin oproept bij het volk. Terwijl Nederland in brand staat en er nog steeds geen nieuw kabinet is, bevuilen de ruziemakers met de dag meer hun eigen nest. En dat in een tijd waarin de afstand tussen het Binnenhof en het volk in rap tempo onoverbrugbaar lijkt geworden. Lekker slim is dat. Maar niet heus.



Harry Verheul, Alkmaar.

Orgelman | Hoop dat dit beroep blijft

‘Typisch Hollands, maar hoe lang nog?’ (AD 8-12). Gaat de orgeldraaier ook al verdwijnen? Wat schiet er over voor gezelligheid in deze wereld? Als er iets leuks is, verdwijnt het. Deze mensen hebben het al generaties gedaan. Niet om er van te leven, maar het zit in hun genen. Als ik op zaterdagmiddag in Schiedam loop, is er vaak de orgelman. Gezellig muziekje, praatje en gerust een dansje. Het vrolijkt de mensen op in deze coronatijd. Ach, die centjes kunnen wel in het bakje hoor, even je arm uitstrekken. Ik hoop dat dit echte Hollandse beroep blijft bestaan en zij ook eens subsidie krijgen.



Cocky Duym, Schiedam.

