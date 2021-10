Reacties op klimaatprotest: ‘Onbegrijpelijk dat politie kostbare tijd moet steken in dit merkwaardige gezelschap’

‘Als klimaatactivisten zich zo nodig willen vastketenen, dan óók maar zelf losmaken’ en ‘Waarom blijven wij ons kleine land volproppen met zonneparken en windmolens?’ Dit zijn enkele onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van vrijdag 15 oktober verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Extinction Rebellion | Onbegrijpelijk dat politie hier tijd in moet steken

‘Deur gaat open: U bent allen aangehouden’ (AD 14-10). Ik kan de naam niet goed uit de strot krijgen. Onbegrijpelijk dat de politie kostbare tijd moet steken in het loskoppelen van dit merkwaardige gezelschap. Ik zou ze laten zitten met een hek erom, lijkt me nog een leuk schouwspel ook. Enige verkeerschaos moeten we dan maar voor lief nemen. Als ze zich zo nodig willen vastketenen, dan óók maar zelf losmaken. Als ze een dagje in de regen hebben gezeten raken ze die malle fratsen wel kwijt. Laten zitten, dan kan de politie zich met echte politiezaken bezighouden. Ze hebben het al druk genoeg.



J. de Vries, Zoetermeer.

Extinction Rebellion II |Altijd venijnige houding bij protest om redden planeet

Het wordt zo onderhand eens tijd om een diepgravend onderzoek in te stellen naar het constante, venijnige zerotoleranceoptreden van de autoriteiten bij vreedzame klimaatprotesten en de totaal verschillende faciliterende, zogenaamd deëscalerende attitude ten opzichte van alles wat onder de noemer wappie kan worden geschaard. Deze rechtsongelijkheid is zwaar discriminerend en roept veel vragen op. Het is schokkend dat ieder protest om de planeet te redden onmiddellijk in de kiem wordt gesmoord. Waarom?



Irma van der Velde, Vianen.

Inkomen koning | Nooit vragen politici wat het koningshuis oplevert

‘Kamerleden boos op premier Rutte om gebrek aan openheid over inkomen koning’ (AD 14-10). D66 blijft maar zeggen dat het koningshuis duur is, en dat ze willen weten hoe de inkomensstroom is. Daar hebben we recht op, zeggen ze. Maar nooit hoor je dat ze willen weten wat het opbrengt. We verkopen meer als het koningshuis op bezoek gaat naar het buitenland. We hebben als Nederland meer invloed in de wereld door het koningshuis. Verkopen we meer als we Sigrid Kaag zouden sturen? Komen er meer toeristen als we een republiek worden? Ik hoop in ieder geval dat dat hier nooit gebeurt. D66 weet niet wat de inkomsten zijn doordat we een koningshuis hebben. En dus per saldo niet of het duur is. En zo doet D66 aan populisme en zeuren.



Aad Hoeboer, Den Haag.

Kernenergie | Frankrijk gaat er vol voor, waarom wij toch niet?

‘Macron wil dat industrie moderniseert’ (AD 13-10). Ik lees in het AD dat Frankrijk vól gaat inzetten op kernenergie zodat het land zelfvoorzienend blijft op het gebied van energie. Waarom kan dat toch steeds niet bij ons? En waarom blijven wij toch steeds de verkeerde kaart spelen door ons kleine land vol te proppen met zonneparken en windmolens, die volstrekt ontoereikend zullen zijn?

G. Bijvoet, Bilthoven.

Coronabesmettingen | Kijk naar Duitsland, daar houdt men grip op corona

Ik was een weekje in Duitsland. Daar lopen mensen in winkels, hotels, cafés nog met een mondkapjes. Ook wordt er overal de QR-code gevraagd. Waarom laten wij ons niet leiden door wat er daar gebeurt? We zien nu weer dat het de verkeerde kant uitgaat. We laten regels veel te snel los.

Frans Velders, Ridderkerk.

Column Angela | Die BN’ers zijn weer eens ouderwets afgeserveerd

‘Van ‘t padje’ (Column 13-10). Even dacht ik dat columniste Angela de Jong wat milder was geworden met haar columns over bekende Nederlanders. Maar de column van woensdag was weer ouderwets vilein en smeuïg. De maanzusjes Van Lexmond en kwakzalver Giel Beelen werden op een perfecte manier afgeserveerd. Hulde, Angela.

Joop de Keijzer, Amersfoort.

NK Schaken | Misschien een pionoffer?

Lucas van Foreest heeft zichzelf schaakmat gezet door de geldende wetten in Nederland te proberen te ontlopen. Misschien kan een pionoffer, een meesterzet of een rokade hem nog helpen?



Leo van der wal, Zuidland.

