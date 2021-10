Reacties op klimaatverandering: ‘Het wordt veroorzaakt door overbevolking’

‘De verantwoordelijken kijken weg bij aanpak klimaatverandering’ en ‘Niet-gevaccineerde schaker is wat mij betreft onwaardig een Nederlandse titel te verdedigen’ Dit zijn enkele onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder de brieven die in de krant van donderdag 14 oktober verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Coronapas NK Schaken | Ongelijkheid wordt door de schaker veroorzaakt

‘Als coronapas verplicht is, verdedig ik mijn titel niet’ (AD 13-10). Schaker Lucas van Foreest stelt dat er een ‘ongelijk speelveld’ wordt gcreëerd. Er is er maar één die ongelijkheid veroorzaakt, namelijk hijzelf. Deze niet-gevaccineerde, hij noemt de reden hiervoor irrelevant, is wat mij betreft onwaardig een Nederlandse titel te verdedigen. Dan maar niet.



G. Peters van Neijenhof, Amersfoort.

Coronapas NK Schaken II | Ik wens Lucas veel succes

Wat een dappere jongeman, die Lucas van Foreest. Los van gevaccineerd of ongevaccineerd, dient of niemand of iedereen elke dag getest te worden. Een gevaccineerde kan nog steeds ziek worden en een ander besmetten. Iemand kan pre-symptomatisch zijn. Dus zonder symptomen wel besmettelijk zijn. Hugo de Jonge en het OMT gaan hier compleet aan voorbij. Worden alle ventilatienormen gehaald tijdens het toernooi? Hangen er overal CO2-meters? Schijnveiligheid in binnenruimten. Heel veel succes, Lucas.



Natalie Noomen, Wormer.

Boodschappen | Alles gaat de hoogte in, wat gaan we er aan doen?

Elke dag staat er wel iets in de krant: gas, olie, winkelprijzen, alles gaat de hoogte in. Daar is een bekende naam voor: inflatie. De huizenprijzen geven het aan: in een paar jaar tijd zo goed als verdubbeld. Dat betekent dat het geld de helft waard is. Niemand wil het benoemen, maar pensioenen en salarissen zijn gekrompen, je spaargeld is de helft waard. Wat wordt er aan gedaan?



G.G.B. Halmos, Amersfoort

Klimaatverandering | Ook de WHO noemt het echte probleem niet

‘Klimaatverandering grootste bedreiging gezondheid’ (AD 12-10). Die klimaatverandering wordt veroorzaakt door overbevolking wat de WHO niet durft te benoemen, kennelijk een taboe. Ook hier wordt een aantal maatregelen genoemd en die moeten we zeker nemen. Maar niet de hoofdoorzaak: er zijn teveel mensen. Ik weet ook wel dat de wal het schip doet keren maar als je nadenkt, moet je deze gruwelijke weg toch niet willen bewandelen? We naderen de 8 miljard, deskundigen verwachten in 2050 10 miljard mensen. Die moeten eten, wonen en gekleed worden. Ik ben 85 en overleef het wel. Maar voor mijn kleinkinderen zie ik het somber in. De verantwoordelijken kijken weg en pakken het hoofdprobleem niet aan.



Bert Fontein, Apeldoorn.

Troonopvolger | Op deze manier wordt erfopvolging heel vreemd

‘Geen bezwaar tegen homohuwelijk van troonopvolger’ (AD 13-10). De VVD wilde van premier Rutte weten of Amalia van de troon zou moeten afzien als ze met een partner van hetzelfde geslacht zou willen trouwen. Voor het kabinet is dit geen probleem, laat Rutte weten. Als koningen en koninginnen niet van het geslacht-Oranje hoeven af te stammen, dan wordt het wellicht tijd om te denken over afschaffing van het koningshuis en over te gaan op een republiek. Anders wordt het fenomeen van erfopvolging een lachertje.



Gerard Brekelmans

Troonopvolger II | Het woord erfopvolging past niet meer in deze tijd

Nogal voorbarig van het kabinet Rutte om nu al aan te geven dat Amalia ook met een vrouw mag trouwen. Natuurlijk komen er positieve reacties over, zoals dit past in deze tijd. Ik denk dat het woord erfopvolging niet meer past in onze tijd, het stelt dus niets meer voor en is achterhaald. We zijn allemaal erfopvolgers, alleen zonder die enorme privileges en uitkeringen.



Ineke van den Berg, Rotterdam.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Energienota | Politiek maakt altijd weer bureaucratisch vehikel

‘Drieptrapsraket voor lagere energierekening’ (AD 13-10). Hoe moeilijk kan het zijn? Het probleem oplossen waar het ligt. De energiebelasting verlagen want dat voelt een huishouden direct in de portemonnee. De politiek maakt van een probleem altijd een bureaucratisch vehikel ter oplossing. Niet weer regelen via aanpassingen in de inkomstenbelasting. Loop je ook niet het risico dat voordelen weer aan andere uitgaven worden besteed. De belastingdienst is er trouwens ook niet klaar voor.



L. Wesenhagen, Maassluis.

Nederlander in Colombia | Verdiep je in een land

‘Woede in Colombia om pikante stunt van Nederlander en vriendin’ (AD.nl 13-10). Geintje van arme Nederlandse jongen. Hij wordt niet begrepen in het buitenland. Jongen, verdiep je in de mentaliteit van een ander land. Ja natuurlijk, het moest iets schokkends zijn. Doe het gewoon op de wallen in Amsterdam. Of op de boulevard in Scheveningen, als je het normaal vindt. Maar je hebt bereikt wat je wilde: je bent niet meer anomiem.



Verena Blessing

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.