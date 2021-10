Reacties op ‘klimaatverknallers’: ‘Geef niet zo af op oudere generaties’

‘Jongeren, geef niet zo af op oudere generaties omdat die het klimaat verknalden’, en ‘Geen mens wil toch met een duikbril op rondlopen in het ‘metaversum’ van Facebook?’: dit zijn enkele onderwerpen uit het nieuws die lezers bezighouden. Hieronder staan alle brieven die in de krant van donderdag 21 oktober verschenen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl .

Jonge mensen, zet net als wij de schouders onder je leefomstandigheden

Ik sta de aardappels te schillen boven een krant en lees daarin dat jongeren de generaties voor hen verwijten dat hun leefklimaat op het spel staat. Deze voorgaande generaties hebben een land na de oorlog opnieuw opgebouwd: wij wilden vooruit en waren met weinig tevreden. Wij waren niet de generatie van backpacken, van een tussenjaar nemen, van festivals en de troep achterlaten. Wij werkten en spaarden voor een huis en waren tevreden. Dat laatste woord ontbreekt nu nogal eens. Wijs niet naar ons, maar wees trots op hoe oudere generaties een land welvarend hebben gemaakt. Natuurlijk zijn er ook fouten gemaakt, maar vind jezelf niet zo zielig. Niet lullen maar poetsen! Succes daarbij.



Joke Sterkenburg, Zevenhuizen

Elk land moet zich meer op eigen grondwet richten

Polen botst hard met EU (AD 20-10). Grote paniek en verontwaardiging over de Poolse regering die stelt dat de Poolse grondwet boven de Europese wetten gaan. Mij lijkt dat een vreemde reactie: elk land heeft een grondwet die democratisch is vastgesteld. Logisch dus dat je de landelijke grondwet niet ondergeschikt maakt aan Europese wetten waarvan je het democratisch gehalte op zijn minst in twijfel kunt trekken. Om even een voorbeeld te noemen: Pieter Omtzigt stelde bij Jinek dat het Nederlandse parlement zich meer zou moeten richten op de Nederlandse grondwet. Misschien wel een van zijn belangrijkste uitspraken.



R. van Dijk, Veenendaal

Ongevaccineerd: terechte irritatie bij ziekenhuispersoneel

In het Isala ziekenhuis in Zwolle zijn mensen gebeld dat hun geplande operaties moesten worden uitgesteld vanwege een groeiend aantal opnames van mensen die zich om wat voor reden dan ook niet hebben laten inenten. Diegenen die niet voor niets een operatie zouden krijgen, moeten thuis maar afwachten tot de golf aan besmettingen afneemt. Wachten met pijn in hun lichaam, wachten totdat het te laat is om te worden geholpen? Bij het ziekenhuispersoneel, zo lees ik, ontstaat hierover irritatie. En terecht. Minister De Jong, zegt u hierover nog iets?



Niek Stevens, Beekbergen

Prikweigeraars: uw vrijheid is mijn ziekte

Colin Powell, volledig gevaccineerd, is op 84-jarige leeftijd in het

ziekenhuis overleden, na complicaties van een coronabesmetting. (AD 19-10). Ik ben 82 en ook volledig gevaccineerd. Tegen prikweigeraars zonder medische reden zou ik daarom willen zeggen: uw vrijheid om niet te vaccineren is mijn ziekte. En dat houdt corona met mogelijke complicaties in. U kunt mij namelijk blijven besmetten. Voor de trein moet je toch ook een kaartje hebben?



Paul Schneider, Soest

Proef in Tilburg: Alles wat woningnood verhelpt, is welkom

In Tilburg mag je op proef samenwonen zonder dat je uitkering gevaar loopt ( AD 19-10). Een generaal pardon voor iedereen met een ouderdoms- of andere uitkering zal ertoe leiden dat er meer woningen beschikbaar komen voor degenen die al jaren op een huis wachten. Elke maatregel die helpt, moet nu zo snel mogelijk worden ingevoerd, zeker als deze bijna niets kost.



Jan Lemain, Den Haag

Volgend jaar mogen we alweer minder schenken op papier

In het artikel ‘Schenken op papier’ (AD 20-10) wordt zowel in het voorbeeld als in het artikel uitgegaan van een belastingvrije schenking van 6604 euro. Deze ‘verhoogde’ schenking geldt alleen voor dit jaar. Vanaf volgend jaar geldt de gewone vrijstelling weer en deze is 1000 euro lager.



M. Singeling

Metaversum Facebook: Geen mens wil toch met een duikbril op rondlopen

Facebook wil virtueel en fysiek aan elkaar knopen (AD 20-10). Ik vermoed dat de volgende James Bond-film zal gaan over ene Mark Zuckerberg. Een vijand van de normale mens. Die mens wil niet met een duikbril rondlopen in virtual reality. Ik hoop dat James Bond ervoor zorgt dat de film goed afloopt voor de mensheid.



F. Visser, Dordrecht

Genoeg mogelijkheden om woningnood op te lossen

Ik ben het eens met economisch geograaf Ton van Rietbergen (Opinie 19-10) dat er moet worden gebouwd om het woningprobleem op te lossen, maar er moet ook naar de vraagkant worden gekeken. Voor de politiek heb ik een paar suggesties om te onderzoeken: Door de voordeurdelerskortingen af te schaffen, kunnen verdienende kinderen langer thuis blijven wonen of hun ouders in huis nemen.

Door fiscaal partnerschap op basis van woonadres af te schaffen en voor te behouden aan gehuwden en partners met een samenlevingsovereenkomst, kun je ook makkelijker mensen in huis nemen.

Door de AOW van gehuwden en ongehuwden gelijk te trekken, hoeven ouderen die willen samenwonen niet een woning aan te houden om hun ongehuwden-AOW te behouden. Onderzoek voorts huursuppletie voor ouderen die kleiner gaan wonen, een huurwoning vrijgeven en meer huur moeten betalen, zodat ze er niet op achteruitgaan maar op vooruit.

Verder kan een (tijdelijke) woningsplitsing helpen, bijvoorbeeld door van een woning met twee etages twee woonunits te maken, en geef dan ook een subsidie voor de verbouwkosten. En tot slot: breng de bouw en verbouwkosten onder het lage btw-tarief zodat een huis uitbreiden wat voordeliger wordt. Kortom het delen van een woning zou moeten worden beloond in plaats van bestraft. Een en ander kost wel veel geld, maar als de politiek iets wil is er altijd geld voor te vinden.



Bart Jurgens, Amerongen

